Саид Фазилов о том, почему предпочел работать в fashion-индустрии в Узбекистане, а не в Европе

О себе



Я креативщик из Ташкента. В Узбекистане люди из креативной сферы обычно занимаются самыми разными направлениями, умеют делать все и сразу.

Я добрый и позитивный человек. В профессиональном плане, терпеливый и прагматичный. Отношусь к другим людям с пониманием. В сфере fashion-ритейла все быстро меняется. Чтобы успевать за трендами и изменениями, нужно постоянно быть в движении.

Я люблю национальную эстетику, этнику. Во мне всегда откликается эта тема. Но я не сторонник классической подачи, стараюсь создавать что-то новое, интерпретировать и адаптировать наши традиции. Вижу в этом огромный потенциал. Хотел бы, чтобы в Центральной Азии появился свой, узнаваемый в мире стиль — образ современного жителя региона.

Я люблю знакомства с людьми. Особенно с представителями творческой отрасли, которые игнорируют мейнстрим и погружены в свою деятельность. Мне нравится энергетический обмен, который случается при общении с интересным человеком. Могу окунуться в это с головой и бесконечно вдохновляться.

Мне нравится энергетический обмен, который случается при общении с интересным человеком

Мне нравится экспериментировать. Во время пандемии я впервые приобрел себе iPhone и открыл для себя мобильную съемку. Даже реализовал пару крупных заказов с помощью смартфона.

Я счастливый человек. Занимаюсь любимым делом, которое приносит мне удовлетворение. Радует, что моя деятельность и идеи вдохновляют других людей. Например, недавно в одном из ресторанов в ОАЭ выставили мои фотографии, которые я сделал несколько лет назад. Удивительно, как мои работы обретают голос без моего участия и продолжают радовать других, спустя время.

О жизненных принципах

Я не тот человек, который любит жаловаться. Часто люди расстраиваются, что сфера моды у нас развита не так, как в Париже или Милане. Я не сторонник такого подхода. Всегда говорю, что все в наших руках. Произошла смена поколений, и у нас есть уникальная возможность создать все самостоятельно.





Несмотря на то, что я представитель творческой индустрии, всегда стараюсь структурировать и систематизировать свою жизнь. Дисциплина важна для тех, кто считает себя профессионалом. Поэтому я каждый день работаю, у меня есть график проектов и команда, которая во всем помогает.

Раньше я придерживался директивного стиля управления. Сегодня я стал лояльнее, выступаю в роли ментора. Мой принцип работы в том, чтобы направлять людей в команде, но давать им возможность самовыражаться. Стараюсь развивать потенциал, а не перестраивать человека. А если наши подходы к работе сильно отличаются, мне проще отпустить сотрудника.

Я спокойный и уравновешенный человек. Меня сложно вывести из себя, расстроить, выбить из колеи. Я отношусь ко всем сложностям или критике ровно. Нахожу решение и иду дальше.

О людях в жизни

Люди — это большая ценность для меня. Восхищают те, у кого горят глаза, есть большое желание что-то создавать. Талант и знания уже не так важны. Гораздо ценнее проактивность, инициативность. Поэтому я стараюсь находить людей, которые готовы создавать что-то новое на одном эмоциональном уровне вместе со мной.





Я благодарен родителям за то, что они давали мне свободу, не вводили в рамки, позволяли быть самостоятельным, пробовать разные вещи. И в дальнейшем по жизни я постоянно встречался с людьми, которые вдохновляли меня на разных этапах. Например, когда-то мне удалось поработать с Даниилом Бергом и Артемом Кривдой. Я увидел, насколько эти люди вовлечены в процесс и отдаются работе, виртуозно строят вокруг себя креативные вихри. Также я уважаю ребят из Казахстана: Меруерт Ибрагим, Яна Рэй, Жанель Бертаеву, Карину Сомерсет. Вдохновлялся тем, что они создают в своей стране.

Сегодня меня окружают разные люди. Первые из них — создатели, люди, которые замкнуты в своем внутреннем мире, своей работе. Вторые — менеджеры, люди, которые генерируют все процессы вокруг авторов. Мы каждый день работаем вместе и дополняем друг друга.

О деятельности

Еще в школе я начал издавать небольшую газету. Это был желтушный формат, где мы обсуждали школьные сплетни. Я брал интервью, фотографировал людей, занимался версткой — подражал глянцевым журналам. После этого я работал в одном издании, где делал дизайн, и вел свои рубрики. Постепенно стал фотографировать, выезжать на фестивали. Параллельно начал работу с брендом LALI. Так оказался в медиа и дизайне.





Затем я подал заявку в колледж Condé Nast в Лондоне. Это крупное издательство, которое выпускает GQ, The NewYorker, Vogue и другие журналы. Я был первым студентом из Узбекистана, который прошел там обучение. Попал в среду, где были одни иностранцы, и это стало потрясением. Я открыл для себя новый мир, влюбился в сектор моды. Познакомился с разными людьми и понял, что я не хуже и не глупее, чем другие. Увидел, что профессионалы индустрии за рубежом работают также, как и я. Они тоже ошибаются, проходят препятствия, имеют те же страхи.

После этого я вернулся в Узбекистан и осознал, что при большом желании и с заряженными людьми мы можем делать то же самое и в нашем регионе. Принял решение остаться и внести вклад в развитие fashion-индустрии в своей стране. Наш рынок не настолько живой, как в Париже или в Москве. Но именно здесь мы можем создать что-то новое. Сформировать собственную эко-систему.

Я хотел бы внести вклад в то, что сможет завтра сформировать облик жителя Центральной Азии

Сейчас я работаю на позиции креативного директора, самого крупного лакшери-ритейлера в Узбекистане — PODIUM ITALIA. Мы представляем более 100 брендов люксового сегмента на нашем рынке. Также я работаю с локальными дизайнерами, представляю бренд LALI в стране и на других рынках. Помимо этого, у меня есть своя production-студия SAAZ в Ташкенте. Мы занимаемся креативными проектами, коллаборируем с блогерами, пытаемся воскрешать медиа-сферу в стране.

Дело моей жизни — создавать что-то классное. Я хотел бы внести вклад в то, что сможет завтра сформировать облик жителя Центральной Азии. Обучать других людей. Направлять свою созидательную энергию в развитие нашего региона.