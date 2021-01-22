Айбек Дайырбеков: «Я режиссер каждой клеткой своего тела, семьянин и сын своего народа»

О себе





Всю жизнь, сколько себя помню, я был киношником. Начиная с детских лет, мечтал создать мультфильм. Взрослея, стал мечтать о собственных фильмах.

Я режиссер каждой клеткой своего тела, семьянин и сын своего народа. Иногда это даже мешает мне, потому что я могу нырнуть в общественные проекты даже в ущерб своим личным интересам.

В моем характере есть упорство. И я ценю это качество. Я могу долго думать, но, когда уже решаю, не сворачиваю с пути. Если нужно, могу спать по два часа в день и работать в таком режиме по два-три месяца. Процесс создания фильма начинается с долгого обдумывания и написания сценария, тщательной разработки календарно-постановочного плана и подбора актеров. А потом, когда начинаются съемки, пути назад уже нет, только снимать. Если цель и задача поставлены, нужно сделать несмотря ни на что. Я подхожу к каждому своему проекту именно с такой точки зрения.





Люблю тишину, мир и покой, когда вокруг нет суеты и негативных новостей. Тишина — одна из наиважнейших вещей для творчества. Также для меня важен покой в семье и у друзей.

Меня делают счастливым мои родители, дети и любимое дело. Мысли о семье всегда живут внутри меня, где бы я ни был. Поэтому я удивляюсь, когда люди ставят семью на второе место. Для меня семья — первостепенна.

О жизненных принципах

Основные жизненные принципы заложили во мне родители. Я их очень ценю, у меня с отцом непростые отношения, но папа и мама занимают в моей жизни значимое место. Например, мама всегда говорила: «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Это правило всегда присутствует в моей жизни.

Выкладываться на сто процентов. Для меня очень важно всегда стремиться к достижению максимального результата. К сожалению, многие считают, что они находятся на своей работе временно и впереди их ждет другая, хорошая работа или собственное дело. Но если бы каждый на своем рабочем месте просто выкладывался на сто процентов, не говоря уже о сверхусилиях, то наша страна процветала бы.





Быть честным. В юности было время, когда я мог солгать, но быстро понял, что это не для меня. Если человек честен в своем деле, любит его, справедливо относится к своим сотрудникам, то и бизнес, и люди отплатят ему той же монетой.

Я всегда сжигаю мосты. Когда-то выбрал для себя профессию и не оставил пути назад, я не хочу возвращаться в исходную точку и менять что-то. Точно так же выбрал спутницу жизни — раз и навсегда. Не нужно думать, что можно развестись и начать заново, запасных выходов тоже нельзя иметь. И это касается всех решений в жизни. Снимая кино, я всегда делаю это как в последний раз. Когда работаешь так, твои силы возрастают, и твой продукт будет однозначно лучше.

О людях в жизни

Мне повезло, у меня в жизни было много учителей. Я встретил их уже в осознанном возрасте, но, возможно, так и должно было быть, потому что каждое сказанное ими слово я впитывал как губка.

В студенческие годы мне довелось попасть в бишкекский «Дом кино», и я считаю своим учителем Александра Яковлевича Коротенко, который был на тот момент директором, одним из председателей Секретариата Союза кинематографистов. Многие мои принципы от него. Он научил меня верить в свои силы и делать любимое дело не боясь. Образно говоря, он считал так — чтобы научить ребенка плавать, нужно кинуть его в озеро, если не выплывает, значит, он не будет пловцом. Я испытал это на себе не единожды и каждый раз убеждался: сложности делают тебя сильнее, и, если хочешь обучиться, бери и делай, не надо пробовать. Когда я снимал свой первый большой фильм «Песнь древа», я мог сомневаться, бояться, и у меня ничего бы не вышло. Но я просто решил, что я сниму его, и нырнул в процесс, оставалось только выплывать.





Я очень благодарен Гуле Алмамбетовой. Она научила меня быстро и правильно организовывать дела. Мы с ней подготовили много фестивалей и презентаций в «Доме кино».

Многому я научился у Эрнеста Абдыжапарова. В большое кино я впервые попал, когда был у него ассистентом режиссера.

Мне повезло, у меня в жизни было много учителей



Мне довелось работать с большими профессионалами своего дела. В других сферах жизни я тоже стараюсь окружать себя людьми, у которых можно чему-то научиться.

Одно из моих золотых правил — после написания сценария дать его прочитать десяти людям. Если у троих мнение совпадает, то это уже объективное мнение, к которому нужно прислушаться.

О деятельности

Будучи ребенком, я начал говорить, только когда мне исполнилось три года, но сразу стал рассказывать сказки. Причем это были не прочитанные мне сказки, а придуманные, где главным героем был я сам. Уже в школьные годы я сажал своих младших братьев и сестренку и говорил им, что видел классный фильм или мультфильм, но рассказывал свои придуманные истории. И сразу же оценивал их реакцию. Моими первыми зрителями были они.





Желание и умение рассказывать истории было у меня всегда. Но когда нужно было выбирать, где учиться, я поступил на тележурналистику. Так как в Бишкеке в 90-х годах Институт искусств был не очень популярен, я поднял статистику и увидел, что из 45-50 выпускников факультета режиссуры на тот момент по профессии не работал никто. Поэтому я выбрал тележурналистику. У меня был хитроумный план — стать режиссером на телевидении, а потом уйти в кино. Но в киноиндустрию я попал раньше. На втором курсе пришел работать в «Дом кино», где несколько лет помогал бесплатно, как волонтер.

Один из поворотных фильмов в моей карьере — дебютный короткометражный фильм «Берег». Я снял его в 2006 году, когда попал ассистентом режиссера на полнометражный проект «Светлая прохлада». В перерывах между работой мы с Эльнурой Осмоналиевой, которая снималась в этом фильме, разработали сценарий, в него внес корректировки Эрнест Абдыжапаров, и мы стали готовиться к съемкам. Выпросили на выходные камеру у оператора и режиссера и за полдня отсняли короткометражную 10-минутную картину. С этого фильма началась моя карьера, мы получили за него несколько призов на международных кинофестивалях.





У меня есть мечта. «Песнь древа», которую многие называли слишком амбициозной и сложной картиной, для меня была только подготовкой к проекту всей моей жизни, который я запланировал снять. Первые шаги к цели сделаны, в этом году запускаю второй этап.

В 2021 году планируем снять по одному из наших национальных эпосов полнометражный анимационный фильм в 3D-графике. Хотим достичь качества студий Disney и DreamWorks.