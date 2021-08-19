Айсель Гусейнова о том, как развивает индустрию моды в Азербайджане

О себе

Я амбициозный и целеустремленный человек. Всегда ставлю перед собой новые планки, цели. Не останавливаюсь на достигнутом.



Я интересующаяся личность. Люблю открывать для себя что-то новое. Поэтому занималась самыми разными проектами в ходе своей деятельности.





Люблю людей. Мне нравится расширять круг знакомств. Любой разговор с новым человеком может натолкнуть на какую-то идею, вдохновить. И мне нравятся подобные открытия в моей жизни.

Люблю путешествия. Они помогают переключиться, перезагрузиться. Когда ты постоянно в работе, нужно уметь выходить из этого состояния, ставить жизнь на паузу. А поездки — это всегда новые страны, люди, ощущения, а значит, новый заряд энергии. Мне нравятся пешие прогулки по нетуристическим местам. Я наслаждаюсь эстетикой мест, в которых бываю. Изучаю, как живут и одеваются местные. Вдохновляюсь и затем применяю эту информацию в работе.

Я считаю себя счастливым человеком. Но причину этого невозможно описать одним словом. Счастье для меня состоит из многих маленьких моментов: возможность заниматься любимым делом, помогать людям, быть рядом с семьей и друзьями, чувствовать свободу и эйфорию.

О жизненных принципах

Мне важна карьера, но я соблюдаю баланс между работой и личной жизнью. Мне нужно понимать, что люди, которые меня окружают, счастливы. Я ценю общение с близкими. Поэтому всегда уделяю своему окружению как можно больше внимания.





Считаю, что деятельность должна приносить моральное удовлетворение. Финансовая составляющая важна, но это не главное. Мне приятно, когда дизайнеры, которые с нами работают, находят партнеров на международном рынке. Это позволяет понять, что ты работаешь не зря, что твоя деятельность приносит плоды, влияет на жизни других людей.

Еще несколько принципов:

— никогда не говорить «никогда»

— не идти в разрез со своей совестью, внутренними ощущениями

— не сдаваться

— идти по жизни с оптимизмом.

— иногда смотреть на себя со стороны, чтобы убедиться, что ты все делаешь правильно.

Я спокойно отношусь к сложностям. Считаю, что они — часть нашего обучения, то, что формирует характер. Подхожу ко всем вопросам с холодной головой, без паники. Решаю проблемы по мере поступления.

О людях в жизни

У меня огромный круг общения, но по-настоящему близких людей в моей жизни немного. Думаю, так и должно быть.





У меня творческая семья: художники и архитекторы в третьем поколении. Поэтому я росла в атмосфере искусства, созидания. Моя мама — художница, и она заложила во мне любовь к творчеству, что повлияло на мою дальнейшую деятельность.

Считаю, что невозможно найти все близкие тебе качества в одном человеке. Важно уметь принимать людей такими, какие они есть. Главное — иметь точки соприкосновения, желание вместе меняться, развиваться. В таком случае человек долгое время будет присутствовать в моей жизни, и мы будем вместе расти.

Я горжусь тем, как думают мои друзья и партнеры

Сегодня меня окружают чистые и честные люди. Они амбициозные, активные. Разделяют мои ценности. Постоянно находятся в состоянии движения, самосовершенствования. Когда мы собираемся вместе, можем обсуждать абсолютно разные темы и понимать друг друга, поддерживать. Я горжусь тем, как думают мои друзья и партнеры.

Еще одна важная часть жизни — команда. Люди, которые верят в какую-либо идею, способны преодолеть любые трудности. В этом плане мне повезло. У меня есть люди, на которых я могу полностью положиться, отойти в сторону и не сомневаться, что все случится так, как нужно.

О деятельности

Я окончила Академию художеств по направлению «Дизайн». Но в определенный момент времени попала в бизнес-среду, работала в банковской сфере. Затем меня заинтересовала журналистика в сфере моды. Поэтому я поступила в университет по направлению «Журналистика и PR». А после обучения начала работать с азербайджанскими, украинскими и российскими журналами. Поняла, что мне интересно организационное направление в индустрии моды.





Я стала соорганизатором крупнейших fashion-событий в Азербайджане. Мы с командой были пионерами в этом направлении. В течение многих лет, в ходе развития индустрии, мы понимали, чего не хватает в сфере моды в нашей стране. Постепенно я пришла к мысли, что нужно объединить локальных дизайнеров, чтобы была возможность им помочь и развивать индустрию в целом.Так появилась Ассоциация Дизайнеров Моды Азербайджана.

Мы организовали в Азербайджане проект Baku FashionExpo, куда я привезла выставку Versace. Нам удалось создать ажиотаж вокруг индустрии моды в стране. Мы продвинули местных дизайнеров, помогли им выйти на новые рынки. Например, одному из дизайнеров поступило предложение принять участие в Миланской неделе моды. Также мы помогали нашим брендам организовать показы или принять в них участие в Лондоне, Москве, Париже.

Моя главная задача — дать азербайджанским дизайнерам возможность участвовать в международных проектах

В период пандемии мы сбросили обороты. Временно не проводим ивенты, но продолжаем сотрудничество с дизайнерами в режиме онлайн. Пандемия дала понять, что мы можем взглянуть на индустрию с другой стороны, переосмыслить форматы работы. Мы стали гораздо ближе к другим странам, общаемся с представителями модной сферы из разных стран.

Также я работаю в качестве независимого консультанта по бизнес-продвижению. Ко мне обращаются дизайнеры и бренды, которые хотят выйти на новый уровень, освоить новые рынки.

На сегодняшний день модная индустрия — это и есть дело моей жизни. Я не представляю себя в другой сфере. Стараюсь привносить в сферу моды Азербайджана все самое новое и интересное. Моя главная задача — дать азербайджанским дизайнерам возможность участвовать в международных проектах. Хочу, чтобы местная мода воспринималась как сильная независимая единица. Чтобы люди в мире знали наших дизайнеров.