Галымжан Габдрешов о том, как создал инновационный продукт, который получил поддержку в ООН и Всемирном банке





О себе

Я 1972 года рождения и нас иногда называют потерянным поколением. Тем не менее, считаю себя счастливым человеком, который живет в интересное время. Я видел, как меняются целые страны, политические строи и происходят немыслимые ранее изменения в жизни человечества.

Я ученый. Люблю эволюцию. Мне всегда нужно что-то изобретать, создавать. Для меня важен постоянный прогресс. Это накладывает отпечаток на мое поведение. Например, иногда я бываю нетерпелив, если какие-то процессы идут медленнее, чем я планировал.

Люблю эволюцию

Я люблю детей и их стремления, потому что вспоминаю себя в их возрасте. Мои дети активно помогают мне в инновациях, сами придумывают идеи. Один из моих сыновей в 13 лет заключил контракт с одной из крупнейших корпораций в США Walden, на рекламу их музыкальных инструментов. И мы даже стали хорошими друзьями с основателем корпорации Джонатаном Ли.

Как сказал когда-то Селахаттин Айдын: «Все ценно и важно, даже мелочь». Ты начинаешь ценить все, когда работаешь и общаешься с незрячими детьми. Меня делает счастливым понимание, что я здоров и могу создавать что-то полезное для общества.

О жизненных принципах

Правильных принципов не существует. Есть общепринятые, но каждый выбирает свое. Для меня важнейшие ценности — семья и окружение. Я избегаю рутины и зоны комфорта. Поэтому всегда экспериментирую, открываю новые грани. Пять лет назад мы даже не думали, что будем заниматься развитием технологий для особенных людей и что у нас будет получаться. А сейчас мы задумываемся даже о том, чтобы развивать технологию в сторону неврологии. Это неизвестная для нас область, где есть много непредвиденных рисков, но именно это дает наибольший стимул и интерес.

Мы привыкли к трудностям, это нормально. Если не открываются двери, то мы их штурмуем до победы, но при этом сохраняем гибкость, легко огибаем препятствия.

О людях в жизни

У меня все как у всех: семья, дети, друзья и коллеги по работе. Все эти люди важны для меня. Это мое социальное окружение. Мы учимся друг у друга, и они наполняют мою жизнь смыслом.

В моей жизни большую роль сыграла мама. Она была энергичной, решительной женщиной. Во времена перестройки не побоялась, заложила все имущество, взяла кредит и открыла несколько компаний: заправочные станции, пекарни, магазины. Стала первым бизнесменом-женщиной в Аркалыке. Благодаря ей я понял, что не нужно бояться рисковать и создавать новое.

Именно мама подарила мне книгу «48 законов власти». В этой книге я получил ответы на многие вопросы. Понял, как важно правильно формировать свое окружение. Все приходит в нашу жизнь через других людей. Общаясь с успешными людьми, ты будешь расти, возможно, даже не замечая этого. Также и в обратную сторону — общаясь с негативно настроенными людьми, ты волей-неволей перенимаешь их мировоззрение. Когда я это осознал, в моем окружении появилось много интересных и активных людей. Это сказалось на моем качестве жизни, потому что буквально через полгода у меня уже была своя компания и квартира. Поэтому при знакомстве с любым человеком я спрашиваю себя: Хочу ли я быть похожим на него? Как он может изменить мою жизнь?». И этому учу всех своих близких.

О деятельности

Когда я приехал в столицу, стал интересоваться перспективными направлениями. Самостоятельно обучился программированию. Работал в банке, научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта. Затем открыл частную компанию и придумал технологию, которая позволяла через спутник получать более быстрый сигнал интернет-связи. Был поставщиком Министерства Обороны и научился у военных тому, что инновации должны быть простыми и понятными. Разработал систему реестра онокобольных, которая позволяла повысить эффективность их лечения и процент выживаемости. Обслуживал сайт главы государства.





Постепенно я пришел к тому, что занялся вопросом изучения проблем незрячих людей. Понял, что в мире мало современных, удобных изобретений, которые могли бы облегчить их жизнь. Но нашел серьезные работы у Французской академии наук, сотрудники которой вместе с американскими и испанскими учеными пытались создать технологию на основе звуковой локации. Люди видят на основе световых волн, а многие животные видят благодаря звуковым волнам. Например, летучие мыши. Но ученые так и не смогли реализовать эту задумку на практике.

Я долго думал и экспериментировал с разными устройствами, пока не понял, как реализовать эту идею. Затем сформировал методику обучения использования звукового зрения. Потому что даже зрячий человек первые восемь месяцев после рождения учится видеть то, что перед ним. И этот процесс продолжается несколько лет. Чтобы научиться видеть с помощью звуковых сигналов, тоже нужно время и постоянное обучение.

Я обратился в Комитет науки, чтобы получить грант на продолжение исследовательской работы. Попытка не удалась, но мне порекомендовали обратиться во Всемирный банк. Там я продемонстрировал работу своего прототипа и сразу получил финансовую поддержку. Теперь мы постоянно расширяем возможности своей технологии. Первые в истории Казахстана были номинированы на премию ООН, в числе лучших инноваций, которые меняют мир.

Первые в истории Казахстана были номинированы на премию ООН, в числе лучших инноваций, которые меняют мир

В процессе испытаний с группой незрячих граждан я обращал внимание на каждую проблему, с которой они сталкиваются. Понял, что они не могут поставить собственноручную подпись на расписке почтальону, в банке или в кабинете у нотариуса. В связи с этим наша команда создала простой, понятный и легальный способ, позволяющий незрячим ставить одинаковую собственноручную подпись. В процессе работали все члены нашего общества инвалидов и дефектологи из разных школ в Казахстане. Участие принимали порядка 15 человек.

В Казахстане нам пока не удалось получить финансовую поддержку. Но мы смогли наладить и развить отношения с зарубежными профильными организациями. При поддержке Министерства иностранных дел РК и представителей Правительства Сингапура, открыли компанию в этой азиатской стране. Однако дальнейшему развитию помешала слабая научно-кадровая составляющая Сингапура в профильной сфере. Зато в США дефектологи выразили заинтересованность в сотрудничестве и коллаборации. Благодаря поддержке американских незрячих блогеров, инфлюенсеров, подкастеров, нами заинтересовались губернаторы ряда штатов с целью внедрения данных технологий в США. Для производства линейки аппаратов была открыта компания в Хьюстоне, и сейчас мы на стадии открытия некоммерческой организации с целью придания ей статуса международной и создающей инклюзивные инновации для всего мира.

Я получаю удовлетворение от того, что мы создаем много классных вещей для незрячих. Когда мы регистрировали первый патент, члены комиссии сообщили, что в мире количество изобретений в этой сфере можно пересчитать по пальцам. Внедрять новые технологии всегда тяжело. Но мы хотим, чтобы все люди в этом мире, могли полноценно жить и работать.