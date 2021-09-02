Армен Оганян, продюсер шоу «Холостяк», о своей карьере и новом реалити в Казахстане

О себе

Я человек, который ввязывается в разные интересные проекты, потому что хочет попробовать что-то новое.

Я люблю свою семью и вкусно поесть. Еще люблю разные виды спорта. В последнее время — сквош.

Для меня важна справедливость. Во всем: в оплате работы, отношениях, распределении благ, реакциях на шутки и события. Должна быть какая-то глобальная справедливость. И креативность. Если над тобой пошутили, но сделали это классно, то обижаться нельзя. Если тебе пытаются продать картошку в ресторане, но делают это находчиво, обязательно скажи об этом и закажи картоху.

Для меня важна справедливость

В работе меня делает счастливее оценка стараний, будь-то похвала начальства или приятный комментарий. Отлично заряжает процесс придумывания и реализации идей. Испытываю счастье, когда вижу результат.

О жизненных принципах

Не приемлю строгую иерархию ни в семье, ни в рабочем коллективе. Каждый должен чувствовать свою значимость и ценность. Тем более на съемочной площадке. На площадке все — семья. Не важно, продюсер ты или просто водитель, который возит съемочную группу и непосредственно в творчестве не принимает участие.





О людях в жизни

В последнее время я стараюсь не пускать близко тех, в ком не уверен. Особенно, если человек совершил какую-то ошибочку. Лучше бы он этого не делал. Мне тяжело удаются прощения. А так я легок в знакомствах, готов даже написать кому-то в директ: «Давайте общаться — кайфовый вы человек».

У меня ограниченное количество друзей, именно тех, кого я так могу назвать. Но все они находятся на приличном расстоянии от меня, поэтому связь поддерживается с помощью современных коммуникаций. В последнее время появляются новые приятные и крепкие знакомства. А мой ближайший и единственный постоянный круг общения — это моя семья: дочь и жена.

Семья — это кайф.

Друзья — это отдых от кайфа.

Я не особо расположен к равнению, на кого-то. Просто есть классные люди, тоже безумные, чей контент, каким-бы он ни был, тебе заходит. И так или иначе, ты, можно сказать, хочешь сделать что-то подобное. Не знаю, можно ли это считать «равнением».

О деятельности





Все началось с игр в КВН. Они приучили к творчеству без соответствующего творческого образования. Затем пошли первые попытки написания сценариев для всех телевизионных концертов и премий. Чуть позже работал ведущим утренних прямых эфиров на региональном телеканале. А затем перерос в работу на национальных телепроектах. Как только заявил о себе на них с хорошей стороны, сразу же доверили создание крупных телевизионных шоу. Так я пришел к шоу «Танцы», «Замуж за Бузову», «Холостяк» и другим.





Сейчас я занимаюсь съемками проекта в Казахстане на актуальную тему личностного роста и трансформации с помощью наставников. В июле мы с автором проекта Айгерим Аксакаловой и продюсером Жамал Мукановой, которые пригласили меня в Казахстан, провели кастинг, отобрали пять ярких участников с непростыми жизненными ситуациями, и в августе уже начали их трансформацию и съемки. Порой сами удивляемся, чем заканчивается очередная серия. Но в том и суть реалити: нет никакого четкого сценария, реакции всех участников непредсказуемы.

Съемки — это всегда интересно. Еще интереснее — съемки на новом месте

Съемки — это всегда интересно. Еще интереснее — съемки на новом месте, а в Казахстане я фактически впервые. Было интересно следить за местным продакшном, пытаться донести особенности съемок для реалити-проектов. Сильно удивила фактически монополия города Алматы на операторов, режиссеров, операторов-постановщиков.