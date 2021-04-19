Бакытжан Базарбек: «Никто не выстроит для нас идеальную страну, мы должны сделать это сами»

О себе





Я ведущий юрист по земельным вопросам в Казахстане, руководитель юридической компании Bazarbek&Partners, член республиканской специальной мониторинговой группы Агентства по противодействию коррупции, курирую земельные вопросы. Также являюсь членом комиссии по земельной реформе при президенте РК. Основная моя работа — это защита прав людей, юридических лиц в судах по земельным спорам.

Я позиционирую себя честным человеком. В наше время быть честным достаточно сложно и иногда даже нерентабельно. Но быть честным во всех отношениях — в работе, делах, со своими сотрудниками, партнерами — меня учили родители. И я ставлю это качество во главу угла в себе как в человеке. Именно поэтому я не вырос как чиновник государственного уровня, хотя с этого начиналась моя карьера, но вырос как юрист.

Вместе с честностью я определяю главными такие качества, как справедливость, добросовестность, открытость и транспарентность.

Самое большое счастье для меня — это мои дети. Я долгие годы мечтал о ребенке, и, к моей большой радости, во втором браке супруга подарила мне двух прекрасных детей. Старшему четыре года, младшему три месяца. Поэтому сейчас я могу с уверенностью сказать, что счастье — это не успех в бизнесе, потому что можно создать большую бизнес-империю и быть несчастливым человеком. Ни деньги, ни большие офисы не смогут принести тебе таких ощущений, какие ты испытываешь, когда приходишь с работы, а тебя с улыбкой и радостью встречает твой ребенок. Это самое большое счастье, которое дает тебе силы и вдохновение на большие успехи.





Счастье — это когда твои близкие в здравии. Когда ты видишь и знаешь, что нужен своим родным, супруге, детям, ты знаешь, во имя кого и чего ты живешь.

Моя главная мотивация в том, что я стремлюсь дать своей семье, детям хорошее и благоприятное будущее.

О жизненных принципах

В жизни и работе, при выборе друзей, партнеров, инвесторов, сотрудников для меня самое важное не цвет кожи, национальность или религия — важнее всего духовная составляющая человека. Если он не честен со мной, каким бы хорошим потенциальным инвестором он ни был, каким привлекательным и важным ни было сотрудничество, я не буду строить с ним никаких коммуникаций.

Порядочное и доброе отношение — это самое главное в вопросах взаимоотношений с людьми. Такие же принципы я прививаю своим племянникам и сестренкам. Мои дети пока маленькие, но надеюсь, будет время, когда эти принципы я буду прививать и им тоже.

Главная задача юриста — служить людям



Главная задача юриста — служить людям. Бытует мнение, что наше время суровое, никто никому не подаст руку помощи в трудную минуту и ты должен рассчитывать только на себя. Я хочу своим примером сломать этот стереотип. К сожалению, довольно часто бывают ситуации, когда люди из-за деятельности мошенников или собственной несознательности остаются без земли, без жилья. Я иду навстречу и бесплатно помогаю людям, потому что понимаю, что моя помощь может быть их единственным шансом на благоприятный исход. Если ты согласился помочь, даже если в итоге вы не выиграли дело, человек хотя бы не теряет веру в доброту людей.





Я считаю, каждый из нас на своем месте, будь то плотник, банкир или государственный служащий, должен искренне помогать людям, делать что-либо не только во имя своих детей, но и во имя своей страны. Будучи в составе земельной комиссии, я летаю в столицу каждую субботу за свой счет, и это занимает уйму времени. Но через 30-40 лет, когда меня спросят: «Что ты сделал для своей страны, народа?», я с уверенностью смогу сказать, что участвовал во всех заседаниях земельной комиссии и мои поправки были приняты. Хоть на один шаг, но это делает жизнь каждого казахстанца немного лучше.

Мы должны понимать, что никто не выстроит для нас идеальную страну, мы должны сделать это сами.

О людях в жизни

В первую очередь, хочу рассказать о своих родителях. Они оба — прекрасные люди, и я безмерно благодарен им за хорошее воспитание. Папа с мамой с раннего детства прививали мне азы поведения в обществе, учили быть честным и справедливым.

Отец работал инженером и решал многие вопросы, в том числе вопросы трудоустройства. Помню, мне было лет 12-13, и я еще не все понимал о жизни. К нам домой пришли люди, которые хотели устроиться на работу, и у каждого в руках был пакет с коробкой конфет и шампанским. Уходя, они незаметно оставили у нас свои пакеты. Увидев это, отец сказал мне, чтобы я взял пакеты, догнал их и отдал. Я не понимал, почему он так поступает, ведь можно было оставить. Плюс это были 90-е годы, а в пакетах были такие хорошие импортные шоколадки. Тогда отец сказал мне: «Сынок, если я оставлю эти пакеты, значит, я забыл про свои принципы, и значит, моя цена — это коробка шоколада и шампанское. Моей чести, сынок, нет цены». Эти слова засели у меня в голове навсегда.





Моя мама — заслуженный учитель, обладатель медали Алтынсарина, отличник системы образования Казахстана. Она была самым лучшим менеджером системы образования 2000-х годов. Внесла значительный вклад в систему образования страны. Долгое время руководила гимназией №8 в городе Тараз и выпустила очень много прекрасных кадров, среди которых бизнесмены, поэты, архитекторы, строители.

Также я очень благодарен своим наставникам. В студенческие годы судья Верховного суда Абдирайым Бакытжан Жарылкасынович, познакомившись со мной, взял меня под свое крыло. Он сказал, что, если я выберу земельное право, будет помогать мне. В итоге он стал моим научным руководителем, и благодаря ему я выбрал свою узкую специализацию. Он внес большой вклад в мое профессиональное развитие.

Также считаю своим наставником доктора юридических наук, профессора Косанова Жумаша Хаженбаевича. Он сыграл большую роль в моем развитии, долгое время работал надо мной и вместе со мной и помог мне стать тем, кто я есть. Этим людям я многим обязан и всегда буду благодарен им.

О деятельности

Когда мои сверстники в 9 классе учили алгебру и геометрию, я уже изучал азы юриспруденции — гражданское, уголовное, земельное, налоговое, финансовое право. Я хотел поступить в КазГЮУ, и мама наняла для меня репетитора. Им была действующая судья. Благодаря ей к окончанию школы у меня уже были такие знания, как у студентов юридического факультета вуза.





И я, и родители мечтали, чтобы я работал в юридической сфере. Папа хотел, чтобы я работал в системе прокуратуры, мама мечтала, чтобы я был адвокатом и всегда был защитником своей семьи. А я мечтал стать не просто юристом, а ведущим юристом, который делает что-то для улучшения страны.

Сейчас на уровне правительства я меняю земельный кодекс и благодарен этой уникальной возможности быть полезным стране, обществу и людям.