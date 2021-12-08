Олеся Тишкова о том, как после 10 лет работы финансистом открыла пространство заботы о женщине

О себе

Для своей семьи я дочь, жена и мама. С профессиональной точки зрения не могу обозначить себя одним словом. Я оказываю поддержку женщинам на любом жизненном этапе.

Я позитивный, добрый и отзывчивый человек. Умею поддержать и зарядить энергией других. Часто слышу это от людей, которые меня окружают.

Прежде всего, для меня важна семья. Это главная ценность, сила, опора и поддержка. Больше всего меня радует общение с близкими. В силу загруженности, его не так много, как хотелось бы. Но подобные моменты всегда заряжают.

Семья — главная ценность, сила, опора и поддержка

Люблю учиться и узнавать что-то новое. Могу назвать себя «вечный студент».

Еще я люблю посещать другие страны, узнавать новую культуру. Предпочитаю исследовать не туристические места, а реальную жизнь местных людей, чтобы перенять энергетику города или страны.

Я абсолютно счастливый человек. Счастливее меня делают семья, дети и любимое дело.

О жизненных принципах

Самый важный принцип для меня — справедливость во всем.

Второй принцип — честность. Говорят, что бывают моменты, когда лучше утаить правду. Но я считаю, что в любых отношениях с другими людьми честность необходима. Ложь всегда чувствуется и портит общение.





У меня на пути было и есть множество трудностей. Раньше я относилась к ним с опаской. На меня накатывала паника, страх, появлялось желание все бросить. Но сегодня сложности для меня — это знак, что я двигаюсь в правильном направлении. Я стараюсь взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы решить вопрос и стать еще сильнее, лучше.

О людях в жизни

Я всегда отношусь к людям с благодарностью. Для меня каждый человек несет ценность, чему-то учит, что-то дает. Главное — не делить людей по принципу «нравится» или «не нравится». У всех есть разные стороны и точки зрения, которые нужно уметь принимать.

Есть люди, которые повлияли на меня в профессиональном аспекте. Например, знаменитый врач-акушер Мишель Оден, доктор Панет. В личном плане мне в определенных аспектах импонируют Тина Канделаки, Ксения Собчак, Ирина Хакамада и Елена Блиновская.

Я всегда отношусь к людям с благодарностью

Важный человек в моей жизни — супруг. Он часто помогает взглянуть на ситуацию с другой стороны, спуститься с небес на землю, может подтолкнуть меня к действиям.

Еще есть друзья. Я не формирую окружение специально. Люди просто притягиваются ко мне, приходят в мою жизнь и там остаются. С кем-то мы можем не видеться год, но я знаю, что могу рассчитывать на друзей в любой момент. Ценю, что мои близкие умеют искренне радоваться за меня в минуты счастья.

О деятельности

Когда-то я была финансистом, десять лет проработала в финансовой компании. Мне нравилась работа, но я бы не сказала, что была там счастлива. Так вышло, что судьба круто развернула меня в другую сторону, и сейчас я чувствую себя по-настоящему счастливой.





Моему старшему сыну 20 лет, а младшему 9. После первой беременности я была уверена, что рожать больше не буду. Потому что была плохо проинформирована, не знала, какие практики можно использовать для самопомощи, у меня не было поддержки подготовленного партнера. А чтобы прожить роды благополучно, нужно хорошо к этому подготовиться.

Во время второй беременности я поняла, что в Астане не хватает поддержки и курсов для беременных женщин, где бы они смогли подготовиться к родам и прожить свой опыт беременности позитивно. Поэтому у меня возникло большое желание поддержать девушек на этом этапе, и я открыла свой Центр До и После родов «Жемчужинка». Сегодня — это пространство заботы о женщине.

Сначала я вела курсы для беременных. Когда люди начали интересоваться послеродовой помощью, я начала сопровождать женщин на родах, обучилась на доулу и пришла к тому, чтобы помогать в послеродовом восстановлении. А постепенно осознала, что женщин нужно поддерживать не только в ситуациях, связанных с беременностью, но и на любых других этапах жизни.

Большая радость видеть, как меняются жизни людей, с которыми я работаю.

Дело моей жизни — служение. Для меня важно исполнить свое предназначение. Помочь как можно большему количеству женщин. Показать им культуру заботы о себе. Научить как реализовываться в карьере или любимом деле и так же успешно реализоваться в семье. Не забывать о своем женском начале, энергии. Находить идеальный баланс для себя.