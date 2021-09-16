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«Учитель не может стоять на месте», — Асхат Жумабеков о принципах современного преподавателя
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Асхат Жумабеков

32 года, город — Семей, учитель физики в НИШ города Семей

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Сегодня в 15:45

«Учитель не может стоять на месте», — Асхат Жумабеков о принципах современного преподавателя

О себе

askhat_zhumabekov

Я учитель, который стремится к постоянному росту. Моя профессия требует от меня максимальной ответственности и стремления к самосовершенствованию. Это мои главные приоритеты.

Я трудолюбивый и целеустремленный человек. Эти качества помогают мне добиваться результатов.

Нужно учиться всю жизнь. Учитель не может стоять на месте, он должен знать обо всех новшествах, находиться в неустанном поиске. Быть открытым к новым знаниям, методикам, стратегиям. Поэтому я люблю читать научную литературу, общаться с коллегами.

Недавно у меня сформировалась новая ценность — это здоровье. Поэтому я занимаюсь спортом, уделяю время своему физическому состоянию. В юношестве я занимался конькобежным спортом, и мне по-прежнему нравится покататься на коньках. Особенно, когда мне нужна энергия или когда я хочу отвлечься и перезагрузиться.

Асхат Жумабеков

Я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом, нашел себя в жизни. Каждый день, когда я просыпаюсь, знаю, что приду в класс, где меня ждут ученики. А моя задача — помочь им достичь целей, избежать ошибок, сориентироваться в мире, поддержать их.

О жизненных принципах

Я уверен, что человек всегда должен действовать. Это мой главный принцип. Без действия нет прогресса, движения вперед. Поэтому какие бы ни были обстоятельства, нужно продолжать идти к своей цели, преодолевать сложности, извлекать уроки из происходящего.

Без действия нет прогресса

Важно правильно расставлять приоритеты. Понимать, какую цель ты ставишь перед собой. Что для тебя наиболее важно. И исходя из этого, составлять план по достижению этой цели.

Следующий принцип — стремление к максимальному развитию. Когда ты нацелен на результат, ты не стоишь на месте.

Трудности — это главный импульс для развития человека. Они помогают критически оценивать свои возможности, находить креативные решения. Сложные ситуации всегда порождают прогресс и рост. Помогают избегать дальнейших ошибок.

О людях в жизни

Мои главные люди, которые всегда болеют за меня — родители, семья. Они смогли открыть передо мной множество возможностей. Поддерживают меня даже в самые трудные времена.

Мой основной приоритет — это карьера. Поэтому большую роль в моей жизни сыграли мои наставники, учителя. Например, благодаря своему первому учителю я выбрал будущую профессию уже в начальных классах.

учитель

Администрация и директор школы, в которой я работаю, тоже помогают мне в карьере. Я вижу, что мы достигаем хороших результатов, из года в год растем благодаря грамотному менеджменту.

Меня вдохновляет Куляш Шамшидинова, экс-министр образования и науки Республики Казахстан. Она сама была простым учителем, поэтому понимает, какие трудности могут испытывать педагоги, как можно их поддержать.

Мои коллеги — эксперты, практики, новаторы. Они пример для меня. Я знаю, что могу обратиться к ним и задать любые вопросы. В 2017 году мы открыли педагогическое сообщество для учителей физики. Там царит особая культура коммуникации и взаимодействия. Мы делимся друг с другом полезными материалами, вместе участвуем в разных событиях.

Недавно я познакомился с учителями из Франции, которые, как и я, вошли в топ-50 учителей мира. Мы создаем свое сообщество, чтобы проводить совместные проекты и уроки, вовлекать других педагогов из своих стран, знакомить детей в рамках наших занятий. Я бы хотел, чтобы наши учителя из регионов увидели, как проводят занятия иностранные коллеги, развивали свои навыки.

Еще одна важная часть моего окружения — это люди, вместе с которыми я реализую проекты социальной направленности. С 2012 года я состою в международном антиядерном движении «Невада — Семипалатинск». Общаюсь с общественными деятелями, учеными, реализую научные проекты вместе с учениками. Также развиваю инклюзивное образование в стране. Вовлек в этот проект финских и российских ученых.

О деятельности

Я уже девять лет работаю в Назарбаев Интеллектуальной Школе, физико-математического направления города Семей. Впервые попал сюда в рамках педагогической практики. По требованиям должен был провести 10 занятий, но в итоге провел 75 уроков. Каждый из них репетировал с учителем, которая была моим наставником. И когда я полностью окунулся в атмосферу НИШ, понял, что смогу здесь реализовать свои цели и планы. Поэтому после окончания университета прошел отбор и начал работу в качестве учителя физики.

НИШ Семей

Учитель всегда должен рефлексировать: задавать себе вопросы, анализировать, что он делает и как, делать выводы. Думающий учитель сразу сможет понять, что он может изменить, будет расти.

В работе я использую активные формы и методы обучения, чтобы вовлекать учеников в процесс. Ориентируюсь на практику. Объясняю темы через эксперимент. Развиваю у учеников исследовательские навыки, чтобы они умели анализировать и предлагать собственные решения. Тогда дети понимают, как они могут применить полученные знания в жизни.

Вместе с учениками мы участвуем в олимпиадах, реализуем научные проекты. Выбираем актуальные проблемы и вопросы в нашем регионе. Например, исследуем радиационный фон города Семей. Недавно представляли Казахстан на международном конкурсе в Южной Корее, где наш проект по нанотехнологиям и космическому приборостроению взял второе место.

Дело моей жизни — преподавание, обучение


Я всегда стараюсь установить доверительные взаимоотношения с учениками, быть с ними на одной волне. Дети открыты к учителям, которые стремятся их понять, искренне интересуются их жизнью. Часто они задают вопросы, обращаются за советом, делятся сомнениями. Главная ценность, которую я стараюсь им передать на своем примере — быть любознательными, обучаться на протяжении всей жизни. Хочу, чтобы учащиеся понимали, как важно быть частью мирового сообщества, сотрудничать с другими людьми и расширять кругозор, мыслить глобально.

Для меня школа — это особый космос, особая атмосфера. Место, где я нахожу вдохновение. Дело моей жизни — преподавание, обучение. Через это дело я могу замечать собственный рост и развитие, и рост своих учеников. Без этого я не представляю свою жизнь.

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