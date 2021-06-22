Директор новой школы имени Уалиханова в Алматы о 30-ти годах работы в образовании

Олег Пак, 51 год, директор школы имени Шокана Уалиханова





О себе

Моя главная ценность — стремление к развитию, движение вперед. Мне очень нравится учиться новому. Например, я уже много лет езжу на рыбалку, но каждый раз пытаюсь найти и узнать что-то новое, чтобы в следующий раз выловить больше рыбы. Когда-то я самостоятельно выучил английский, сейчас занимаюсь изучением казахского языка.

Каждый день должен делать человека немного другим. В этом мне помогает трудолюбие и целеустремленность.

У меня есть один недостаток — я не научился быстро реагировать на несправедливые и резкие выпады в мою сторону. Я почему-то теряюсь. Еще, я редко испытываю состояние настоящей злости, ярости.

Я человек, который не помнит обид. Возможно, это механизм самозащиты. Если носишь на кого-то обиду в сердце, она будет камнем тянуть вниз и мешать движению вперед.



Моя главная ценность — стремление к развитию, движение вперед



Я люблю вкусно поесть, но и готовить умею. Считаю, что каждый мужчина должен уметь готовить и иметь несколько коронных блюд. У меня лучше всего получатся корейский салат Хе с мясом, запеченная курочка, которую обожает моя дочь, и рыба в духовке или в коктале.

Мне нравится проводить время с семьей, мы частенько выезжаем в горы, на природу. Лучший антидепрессант — это время, проведенное на свежем воздухе.

Для меня важна моя семья: жена — самый близкий в мире мне человек, которая всегда меня поддержит и при любых обстоятельствах будет на моей стороне, дочка, дети. А во-вторых, важна работа, где необходимо ощущение успеха и того, что я точно иду по направлению к своей цели.





О жизненных принципах

Хочется сказать, что одни из моих самых главных жизненных принципов — это честность и справедливость. Но, оглядываясь назад на свой путь, не могу сказать, что я всегда и везде был честным и справедливым.

Если понимаю, что сделал что-то не правильно, я делаю выводы. Предпочитаю долго не терзаться муками совести, так как нужно жить и двигаться дальше. Если от меня зависит решение конфликтной ситуации, я обязательно слушаю все стороны и только потом принимаю какие-то решения.

Чтобы справиться со сложными ситуациями, стараюсь отключить эмоции — это не всегда получается, но всегда работает. Так как эмоции приводят к преждевременным и неправильным решениям. После анализирую ситуацию и ищу конструктивное решение.





О людях в жизни

Я благодарен своим родителям. Если есть во мне что-то хорошее, то это от мамы и папы. Я получил от них большое количество жизненных уроков, которые помогли научиться постоять за себя и стремиться быть первым.





Я благодарен своей супруге. Мужское восприятие мира однобокое и чтобы объективно смотреть на какие-то ситуации, нужна вторая точка зрения, именно женская.

Конечно, на меня оказали влияние и учителя. Мы с бывшими одноклассниками, которые тоже живут в Алматы, часто встречаемся и каждый раз с благодарностью вспоминаем школьных учителей. Это педагоги с большой буквы, многому нас научившие: отношению к труду, уважению к людям. А учились мы в городе Талдыкорган в школе №1 имени В. И. Ленина.

По работе я постоянно взаимодействую с учителями. Например, Бахадир Абдирасилович Рисметов и Алма Мырзашевна Игликова — это два человека, с которыми я долго не только в нынешней школе, но и в целом в образовании. Есть еще один замечательный человек, посвятивший много лет образованию — Ким Леонид Леонидович. Мы с ним переодически созваниваемся, встречаемся. Я благодарен ему за многие советы. Кроме того, что мы коллеги по цеху, мы еще и дружим.

Вне школы, общаюсь с людьми, от которых я ничего не жду, и они также ничего не ждут от меня. Нам просто хорошо, когда мы собираемся вместе.





О деятельности





К моменту окончания школы я выиграл областную олимпиаду по математике и был призером Республиканской олимпиады. Мне нравилась математика, поэтому я выбрал Новосибирский государственный университет и поступил на «Механико-математический факультет». После первого курса я ушел в армию, а вернувшись, продолжил обучение. В 1992 году я окончил вуз, как раз, когда случился развал СССР и всего мира, в котором мы тогда жили.

Я вернулся к родителям в родной город Талдыкорган, стал искать работу, но в местный университет меня почему-то не взяли. После я встретился с директором школы, которую я окончил, и она пригласила меня на должность заместителя директора по учебной части. Так я попал в образование.

После этого у меня еще несколько раз были поползновения в сторону. Я работал тренером по тхэквондо, торговал вещами и арбузами на рынке, подавал документы в КНБ, но когда меня приняли — отказался, решил, что это не мое. С тех пор я полностью остался в образовании. В этот же период Казахстан приобрел Независимость, а у детей появилась возможность выступать на международных олимпиадах и других соревнованиях. И когда я начал готовить детей к олимпиадам, соревнованиям в научных проектах, появились первые результаты, у меня и возник искренний интерес преподавания математики.





Часто можно услышать мнение, что профессия учителя неблагодарная, мало оплачиваемая. Но я считаю, что профессия учителя — одна из самых благородных и благодарных. Для меня благодарность — это ощущение, что учитель повлиял на изменения ребенка, его рост и приобретенные знания. Учитель не просто участвует в этом процессе, он является менеджером по развитию ребенка. Сейчас наша большая цель в школе имени Шокана Уалиханова — создать условия для того, чтобы каждый ребенок имел возможность раскрыть свой уникальный дар. У нас за плечами уже один год и за это время мы сделали первые шаги по направлению к цели. Впереди еще много работы, но мы уже видим результаты: дети лучше, чем год назад, говорят на английском и казахском языках, изучая математику — развили мышление, благодаря внеклассным мероприятиям — раскрыли себя, стали меньше стесняться.

Дело всей моей жизни — моя работа, специальность. Я 30 лет в образовании, как учитель, педагог.

Не бойтесь выбирать профессию учителя, конечно, за два-три года миллионером не стать, но если человек хороший специалист, то на достойную жизнь всегда можно заработать. Найдите, приобретите стремление к развитию, потому что нужно постоянно улучшать свои навыки. Ведь то, что вы окончили один вуз, еще не делает из вас профессионала. Сейчас важны языковые компетенции, поэтому, если у вас есть какой-то уровень знания иностранного языка, не останавливайтесь на этом, найдите пути и способы развиваться дальше. И еще одно из основного в профессии учителя — эмоциональный интеллект, который поможет найти общий язык с детьми, при этом не срываясь на панибратство.