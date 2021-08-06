Серикбай Бисекеев о счастье, порядочных людях, окружении и бизнесе

О себе



Я счастливый человек. Этому нигде не учат, никто не сформировал науки о счастье, потому что для каждого оно свое. И мне интересна эта тема. В нашем материальном мире, люди, говоря о себе, обычно рассказывают о своих должностях, ресурсах, рычагах власти, забывая о духовном. А я хочу показать, что духовная и материальная составляющие должны быть в балансе.

Раньше я тоже жил в материальном мире, гонялся за достижениями, считал, что важно реализоваться финансово, быть успешным. Но, когда в жизни случаются потери, ты корректируешь свои ориентиры.

Для меня счастье состоит из нескольких аспектов, которые должны находиться в балансе. Это здоровье, семья и сила рода, любовь к близкому человеку и ко всему окружающему, отношения с детьми, развитие и обучение, духовные практики, собственное предназначение и миссия, личный бренд и признание, благотворительность и волонтерство, путешествия и хобби, а также свобода. Возможно, эти составляющие подойдут и другим людям.

Я землянин. Принадлежу планете Земля. Хочу, чтобы люди на этой планете жили комфортно, не делились на страны, путешествовали, повышали уровень жизни. Чтобы общество было зрелым, задавало правильные вопросы и находило ответы.





Иногда в рутине, решая повседневные задачи, мы не успеваем побыть наедине с собой. Но я считаю, что уединение нужно нам, чтобы замечать знаки Вселенной, не пропускать их. Важно задавать себе вопросы и находить ответы на них. Понимать, что мир глобальный. В нем все уже придумано и создано. Не нужно изобретать велосипед — нужно наблюдать, слышать, читать ответы. Мой подход к жизни: мечтать, планировать и действовать.

О жизненных принципах

Мой главный принцип — стараться общаться с порядочными людьми, которые уважают других. Вне зависимости от ранга человека, я не буду поддерживать общение с теми, кто нечестен по отношению к окружающим. Некоторые меня не понимают. Но я счастливый человек, потому что могу выбирать, с кем проводить время и строить совместные проекты.

Мой главный принцип — стараться общаться с порядочными людьми, которые уважают других

Я сторонник того, чтобы быть на равных со всеми. Не относиться к другим с пренебрежением. Не прятаться от людей.

Я люблю жизнь. Наслаждаюсь тем, что она такая многогранная, с разными вызовами. Мне нравится находиться здесь и сейчас. Получать собственные уроки, принимать их и делать выводы. Сложности для меня — это проверка, возможность стать сильнее. Я отношусь к ним по-философски.

Недавно мы с детьми ездили в район Улытау, поднимались на вершину Аулиетау. Я наблюдал, как мои дочери, 11 и 14 лет, преодолевают этот путь и побеждают себя. И когда они это сделали и самостоятельно спускались вниз, на них было приятно смотреть. Потому что они были еще более уверенные, сильные, надежные.

О людях в жизни

Каждый человек формируется благодаря своему окружению. Я благодарен предкам за то, что у меня в жизни что-то получается, потому что это их заслуга. В свое время прадеды были людьми, которые жили не только для себя, но и умели отдавать. Создавали школы, мечети. И эти вещи заложены в нас, их потомках. Мы тоже стараемся отдавать, поддерживать разные учреждения, создавать стипендии.





Главные ценности во мне заложили родители. Мы жили в комнате в общежитии вместе с родственниками, но у нас не было никаких обид и претензий. Мы вместе подрабатывали, чтобы помогать семье. А когда мне исполнилось 16 лет, родители отпустили меня в Калининград во время перестройки. Я благодарен, что они доверились мне и дали возможность попробовать себя в этой жизни, проверить себя на прочность. Это и есть настоящая большая любовь.

Сегодня меня окружают люди из самых разных сфер: бизнесмены, спортсмены, ландшафтные дизайнеры и другие. Я человек, который интересуется многими вещами, поэтому мне нравится общаться с ними. Мои друзья отличаются от других людей. Каждый из них создает что-то в своей отрасли, пробует жизнь и не боится экспериментов или осуждения, имеет свое видение и подход, выходит за рамки общепринятых норм общества. И мы постоянно чему-то учимся друг у друга.

Недавно у меня был юбилей, который назывался «Герой моего времени». Я пригласил самых близких друзей, которые, как и родители, сформировали меня как личность. И весь вечер я рассказывал про каждого из них, про то, какое влияние тот или иной человек на меня оказал.

О деятельности

Я всегда стремился создавать то, чего еще не было. В 1994 году мы создавали одну из первых сетей связи в СНГ. То же самое с промышленной связью — мы заглянули в эту отрасль и сейчас находимся в топ-3 компаний в мире.

Я всегда стремился создавать то, чего еще не было

Штаб-квартира холдинга ARMAN находится в Сингапуре. Мы производители промышленной связи, создаем системы интеграции для предприятий. Работаем в B2B направлении и помогаем бизнесу быть эффективнее, конкурировать с другими международными игроками.

Мы понимаем, что будущее за роботизацией, стараемся освободить человека от рутины. Например, сейчас решаем кейс автоматизации и создания кранов, которые будут работать без человека.

Реализуем проекты по возобновляемой энергетике, в том числе совместно с корпорацией General Electric.





В команде мы придерживаемся таких ценностей как порядочность, прогрессивность и проактивность. Стремимся самостоятельно создавать свои жизни и строить более защищенный и надежный мир. Создавать науку, которая будет служить людям. И людям в нашей команде интересно создавать такие глобальные проекты.

Дело моей жизни — сделать людей, которые окружают меня и которые хотят этого, счастливыми. Поделиться своими жизненными подходами и изменить их жизни.