Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b6b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/b6b6076c329a37c245d97d4573ea6e34.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
serikbay-bisekeev-o-schast-e-poryadochnyh-lyudyah-okruzhenii-i-biznese
Серикбай Бисекеев о счастье, порядочных людях, окружении и бизнесе
81

Серикбай Бисекеев

50 лет, город — Сингапур, 
предприниматель, президент международной компании ARMAN-HOLDING

Главная
/
Люди WE
/
Неравнодушные люди

Вчера в 20:50

Серикбай Бисекеев о счастье, порядочных людях, окружении и бизнесе

О себе

серикбай бисекеев

Я счастливый человек. Этому нигде не учат, никто не сформировал науки о счастье, потому что для каждого оно свое. И мне интересна эта тема. В нашем материальном мире, люди, говоря о себе, обычно рассказывают о своих должностях, ресурсах, рычагах власти, забывая о духовном. А я хочу показать, что духовная и материальная составляющие должны быть в балансе.

Раньше я тоже жил в материальном мире, гонялся за достижениями, считал, что важно реализоваться финансово, быть успешным. Но, когда в жизни случаются потери, ты корректируешь свои ориентиры.

Для меня счастье состоит из нескольких аспектов, которые должны находиться в балансе. Это здоровье, семья и сила рода, любовь к близкому человеку и ко всему окружающему, отношения с детьми, развитие и обучение, духовные практики, собственное предназначение и миссия, личный бренд и признание, благотворительность и волонтерство, путешествия и хобби, а также свобода. Возможно, эти составляющие подойдут и другим людям.

Я землянин. Принадлежу планете Земля. Хочу, чтобы люди на этой планете жили комфортно, не делились на страны, путешествовали, повышали уровень жизни. Чтобы общество было зрелым, задавало правильные вопросы и находило ответы.

бизнес

Иногда в рутине, решая повседневные задачи, мы не успеваем побыть наедине с собой. Но я считаю, что уединение нужно нам, чтобы замечать знаки Вселенной, не пропускать их. Важно задавать себе вопросы и находить ответы на них. Понимать, что мир глобальный. В нем все уже придумано и создано. Не нужно изобретать велосипед — нужно наблюдать, слышать, читать ответы. Мой подход к жизни: мечтать, планировать и действовать.

О жизненных принципах

Мой главный принцип — стараться общаться с порядочными людьми, которые уважают других. Вне зависимости от ранга человека, я не буду поддерживать общение с теми, кто нечестен по отношению к окружающим. Некоторые меня не понимают. Но я счастливый человек, потому что могу выбирать, с кем проводить время и строить совместные проекты.

Мой главный принцип — стараться общаться с порядочными людьми, которые уважают других


Я сторонник того, чтобы быть на равных со всеми. Не относиться к другим с пренебрежением. Не прятаться от людей.

Я люблю жизнь. Наслаждаюсь тем, что она такая многогранная, с разными вызовами. Мне нравится находиться здесь и сейчас. Получать собственные уроки, принимать их и делать выводы. Сложности для меня — это проверка, возможность стать сильнее. Я отношусь к ним по-философски.

Недавно мы с детьми ездили в район Улытау, поднимались на вершину Аулиетау. Я наблюдал, как мои дочери, 11 и 14 лет, преодолевают этот путь и побеждают себя. И когда они это сделали и самостоятельно спускались вниз, на них было приятно смотреть. Потому что они были еще более уверенные, сильные, надежные.

О людях в жизни

Каждый человек формируется благодаря своему окружению. Я благодарен предкам за то, что у меня в жизни что-то получается, потому что это их заслуга. В свое время прадеды были людьми, которые жили не только для себя, но и умели отдавать. Создавали школы, мечети. И эти вещи заложены в нас, их потомках. Мы тоже стараемся отдавать, поддерживать разные учреждения, создавать стипендии.

созидатели

Главные ценности во мне заложили родители. Мы жили в комнате в общежитии вместе с родственниками, но у нас не было никаких обид и претензий. Мы вместе подрабатывали, чтобы помогать семье. А когда мне исполнилось 16 лет, родители отпустили меня в Калининград во время перестройки. Я благодарен, что они доверились мне и дали возможность попробовать себя в этой жизни, проверить себя на прочность. Это и есть настоящая большая любовь.

Сегодня меня окружают люди из самых разных сфер: бизнесмены, спортсмены, ландшафтные дизайнеры и другие. Я человек, который интересуется многими вещами, поэтому мне нравится общаться с ними. Мои друзья отличаются от других людей. Каждый из них создает что-то в своей отрасли, пробует жизнь и не боится экспериментов или осуждения, имеет свое видение и подход, выходит за рамки общепринятых норм общества. И мы постоянно чему-то учимся друг у друга.

Недавно у меня был юбилей, который назывался «Герой моего времени». Я пригласил самых близких друзей, которые, как и родители, сформировали меня как личность. И весь вечер я рассказывал про каждого из них, про то, какое влияние тот или иной человек на меня оказал.

О деятельности

Я всегда стремился создавать то, чего еще не было. В 1994 году мы создавали одну из первых сетей связи в СНГ. То же самое с промышленной связью — мы заглянули в эту отрасль и сейчас находимся в топ-3 компаний в мире.

Я всегда стремился создавать то, чего еще не было


Штаб-квартира холдинга ARMAN находится в Сингапуре. Мы производители промышленной связи, создаем системы интеграции для предприятий. Работаем в B2B направлении и помогаем бизнесу быть эффективнее, конкурировать с другими международными игроками.

Мы понимаем, что будущее за роботизацией, стараемся освободить человека от рутины. Например, сейчас решаем кейс автоматизации и создания кранов, которые будут работать без человека.

Реализуем проекты по возобновляемой энергетике, в том числе совместно с корпорацией General Electric.

ARMAN

В команде мы придерживаемся таких ценностей как порядочность, прогрессивность и проактивность. Стремимся самостоятельно создавать свои жизни и строить более защищенный и надежный мир. Создавать науку, которая будет служить людям. И людям в нашей команде интересно создавать такие глобальные проекты.

Дело моей жизни — сделать людей, которые окружают меня и которые хотят этого, счастливыми. Поделиться своими жизненными подходами и изменить их жизни.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #предприниматель #созидатели #жизненныепринципы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Руслан Оразбаев
7130
Кофе с Русланом Шаяхметовым
4410
Айжан Аликулова
7114