Дамель Мектепбаева о том, как быть биотехнологом, инноватором и учителем

О себе





Не могу охарактеризовать себя одним словом. Я человек, и у меня очень много сторон. Сначала я была биотехнологом и работала в лаборатории. После обучения в университете NASA мне стали интересны инновации, стартапы и технологический бизнес. Я решила уйти в инновационный менеджмент. Люди часто спрашивают: «Почему сейчас ты занимаешься совсем другим? Ты делаешь неправильно». Но я считаю, что у человека может быть очень много сторон.

Я обожаю науку, и, в первую очередь, я ученый. Люблю инновации. Также я люблю образовательный процесс, преподаю уже больше 10 лет и поэтому могу назвать себя учителем.

Основные качества и принципы закладываются с детства. Родители воспитывали нас с сестрой довольно строго. Мы росли с пониманием, что нужно вставать рано, нельзя опаздывать в школу. Мама часто говорила: «Школа — это храм». Мы никогда не относились к школе, как к чему-то плохому, куда не хочется идти. Пунктуальность, планирование своего времени — эти качества были заложены с детства, и они до сих пор есть во мне. Если опаздываю куда-то, очень сильно переживаю. Всегда планирую заранее неделю, день, у меня много планеров. И это реально помогает.





Для меня очень важна семья. Многим кажется, что наука для ученого — это все, и нам не нужна семейная жизнь. Но каждый человек — существо социальное, нам всем хочется иметь семью, быть в гармонии. Очень важным событием в своей жизни я считаю, что год назад я встретила своего человека и вышла замуж. В целом, мои близкие: родители, сестра, муж — это для меня главная ценность.

Меня делают счастливее и маленькие, и большие события. К примеру, утренний кофе, хороший фильм, встреча с подругой — это уже повод для радости. И, конечно, большое счастье — это встретить своего человека.

Умение радоваться простым вещам — это хороший навык, который нужно осваивать всем



Умение радоваться простым вещам — это хороший навык, который нужно осваивать всем. В книгах Юваль Ной Харари «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего» описано, какие проблемы мы решили и куда движемся дальше. Три глобальные проблемы: голод, инфекционные болезни и войны — человечество уже решило. Одна из новых глобальных задач — это поиск счастья. Мы все сейчас находимся в этом поиске. Нас просят оценить, насколько нам понравилась та или иная услуга, насколько мы счастливы на работе или в браке. Поэтому умение радоваться каждому моменту жизни — это навык, который нам всем нужно прокачивать.

О жизненных принципах

Для меня очень важно постоянно развиваться. Когда я нахожусь в одном проекте длительный период или долго не обучаюсь, у меня происходит упадок сил. Если человек не двигается вперед, он двигается назад.

Многие спрашивают: «Теперь ты всегда будешь заниматься инновациями?». Нет, мир постоянно меняется. В ближайшее время в нашу жизнь плотно войдет искусственный интеллект и это кардинально изменит многие сферы. Однажды такое резкое изменение уже произошло. Когда появился интернет, он поменял медицину, образование, бизнес — все сферы жизни человека. Искусственный интеллект поменяет даже такую фундаментальную область как медицина, потому что заменит многих специалистов. Поэтому способность постоянно развиваться и учиться новому — это необходимость.





Еще один важный принцип, который я стараюсь в себе вырабатывать — это доделывать дела до конца. Конечно, это бывает сложно. Как и любому человеку мне бывает лень, но я работаю над собой.

Стараюсь убирать из своей жизни негатив. Мне кажется, в нашем обществе его слишком много. Когда я ездила в Штаты, я поняла, чем работники NASA отличаются от работников других институтов. Они концентрируются на движении, развитии, на чем-то позитивном. Если посмотреть наши новости, среди десятка негативных можно встретить только одну позитивную. А поглощая негатив, мы продолжаем распространять его дальше. Причем это касается не только новостей, информации, но и людей в окружении. Поэтому я стараюсь убирать из жизни негативное и сеять позитив.

О людях в жизни

. Папа долгое время работал в пожарной службе и милиции. Это человек, для которого важно спасать людей, помогать им. Думаю, тот факт, что, окончив школу я захотела пойти в медицину и помогать людям — это его влияние.. Поразительно, что человек, который родился в другую эпоху не боится пробовать новое и постоянно учиться. Когда я уехала в Штаты, она самостоятельно научилась пользоваться компьютером и Skype, освоила интернет. В 60 лет она начала учить английский язык, скачала приложение и самостоятельно ежедневно занимается. Сейчас она уже понимает английскую речь и немного говорит. Мне кажется, моя увлеченность инновациями — это от мамы.





Огромное влияние на меня оказала сестра. Она старше меня на семь лет и именно она направляла меня, помогала принимать все важные решения в жизни. Когда я окончила 4 класс, сестра сказала, что мне нужно изучать английский, за этим будущее. Меня отдали в лингвистическую школу. Чтобы поступить, я все лето изучала английский и немецкий, и сестра водила меня каждый день к репетитору. В итоге к осени, когда я пришла в школу, я говорила на двух языках. Это было поворотное событие, потому что благодаря хорошим знаниям в английском языке я с первого раза поступила на обучение заграницу.

Когда мне сказали, что по программе «Болашак» я не могу поступить на медицинский факультет, и нужно выбрать схожую специальность, сестра подсказала выбрать биотехнологию. И опять это было правильное решение, потому что сейчас мы видим, насколько эта сфера науки быстро развивается. Я благодарна своей сестре за то, что она всегда помогала мне находить верный путь.

Сейчас я продвигаю идею менторства в образовании Казахстана



Сейчас я продвигаю идею менторства в образовании Казахстана. Не у всех детей есть старшая сестра или брат, тот наставник, который поможет сделать правильный выбор. В 2019 году я ездила в Великобританию и обратила внимание, что менторство вошло у них в образовательную систему. В Англии существуют организации, которые называются сестринство, где девочки совместно делают домашние задания, общаются, помогают друг другу. Мне так понравилась эта идея, что я приехала в Казахстан и открыла программу сестринства. Она длилась три месяца и в ней приняло участие 30 девочек. Они помогали друг другу с учебой и при поступлении, делились контактами, тестами. Каждую неделю мы обсуждали разные темы: самозащита, женское здоровье, отношения. Для участия в беседах я приглашала специалистов из различных сфер.

О деятельности

Моя основная деятельность — работа в департаменте развития инновационной экосистемы Назарбаев Университета. Мы пытаемся взращивать инновации, и не только в нашем университете. Многие думают, что наш кластер только для студентов НУ, но это не так. У нас проводится огромное количество мероприятий для стартапов со всего Казахстана. Неважно из какого вы региона, вуза или организации, если у вас есть классная идея, вы можете подать заявку и пройти инкубационную и акселерационную программу, то есть придать вашей идее реальность.

Также я преподаю в Университете КазГЮУ. Мой курс называется «Инновационный менеджмент», я разработала его сама, пройдя обучение от различных американских вузов.





И третье направление моей деятельности — научные коммуникации. Есть много интересных проектов в этой области, которые я уже завершила, другие же идут до сих пор. Например, до объявления пандемии на протяжении нескольких лет мы проводили в Назарбаев Университете крупное научное мероприятие Astana Science Festival. Его посещало до 5000 человек. Мы рассказывали людям, кто такие ученые и что они делают, показывали интересные эксперименты. Это было одно из самых крупных мероприятий в области научных коммуникаций.

Также проводим различные конкурсы для школьников и ученых, где они рассказывают о науке простыми словами. Последние два проекта по научной коммуникации были для врачей. Мы набрали около 40 докторов и учили их легко рассказывать о медицине, коммуницировать с пациентами. Все наши врачи завели страницы в Инстаграм и начали писать о том, что они делают. Во время разгара пандемии в интернете было много фейковой информации. Поэтому критически важно, чтобы именно доктора писали про науку и медицину.





Не только в Казахстане, но и во всем мире существует большой разрыв между наукой и обществом. Люди не знают, чем занимаются ученые, куда мы движемся, кто мы такие, отсюда недоверие к вакцинам и, в целом, к медицине. Если мы построим между наукой и обществом мост, это поможет решить эти и многие другие проблемы. Поэтому мои силы последние 5-6 лет направлены именно на научные коммуникации.