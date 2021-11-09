Евгений Настрадин о переезде в Астану и особенностях управления Beeline Казахстан

О себе

В бизнесе и в жизни я садовник и дирижер. Считаю, что, как и у садовника, моя основная роль — создать условия и дать ресурсы. И как у дирижера, у меня есть команда, которая может создавать прекрасную музыку, если она сыграна, профессиональна и доверяет руководителю. При этом дирижер без команды не сможет сделать ничего.

Я мобильный и адаптивный. Поменял большое количество городов, получил опыт в шести компаниях в разных индустриях. Казахстан — четвертая страна, где я работаю. Окружающие удивляются, как можно из FMCG перейти в телеком, из телекома в контентный бизнес, а затем в банковскую сферу. Но мне нравится менять отрасли, это дается мне достаточно легко.

Я увлекающийся, доверчивый и любопытный. Эти качества иногда могут быть моими слабыми сторонами. Поэтому я стараюсь, чтобы коллеги помогали мне. Например, напоминали о том, что не стоит увлекаться отдельным направлением бизнеса в ущерб всей компании.

У меня слабо развита интуиция. Зная это, стараюсь, чтобы в команде были люди, у которых она развита хорошо. Внимательно к ним прислушиваюсь при принятии решений.

Я не уверен, что у меня хорошо развит инстинкт самосохранения. Мне нравится тестировать грани, открывать новое. Люблю экстремальные виды спорта и отдыха. По образованию я летчик и до сих пор летаю на спортивных частных самолетах. Когда мы решаем, куда поехать в отпуск, я предпочитаю горные лыжи или дайвинг. Еще мне нравится бегать, кататься на велосипеде, плавать. Вместе с супругой мы занимаемся большим теннисом.

Формула энергии и молодости заключается в том, чтобы постоянно чему-то учиться

Люблю развиваться. Считаю, что формула энергии и молодости заключается в том, чтобы быть открытым и постоянно чему-то учиться. И это не всегда про академические знания. Даже когда мы занимаемся новым видом спорта, тренер учит нас новому.

Мне нравится достигать результатов с командой, брать на себя ответственность и использовать возможности. Еще я люблю правильно выстроенный процесс. Он всегда приводит к правильному результату.

Я счастливый человек, потому что у меня есть любимая работа, команда, семья, свободное время, чтобы заниматься тем, чем я хочу. Меня радуют и вдохновляют командные результаты, а также достижения детей.

О жизненных принципах

Я ценю честность, открытость к новому и отсутствие токсики. Как только вижу, что в компании возникают токсичные отношения, сразу это искореняю.





Я за свободу выбора и действий. Например, наши дети сами выбирают, чем будут заниматься. А я могу обеспечить им условия и ресурсы для этого. И на работе точно так же.

Верю, что каждый приходит на работу с желанием создать пользу и ценность. А если результат не соответствует желанию, то это вопрос правильно поставленной задачи, навыков и наличия ресурсов.

Для меня важно, чтобы я не был самым умным в комнате. Все мои коллеги большие эксперты в своей области. А в окружении всегда есть кто-то, на кого я могу ориентироваться.

У меня позитивный взгляд на жизнь. Я никогда ни о чем не жалею. Не считаю, что жизнь трудна. Считаю, что трудности — это и есть сама жизнь.

Когда возникают сложные ситуации, я могу быстро мобилизоваться. Мне нравится чувство аврала, стресса. Как правило, такие моменты дают рост, делают нас сильнее. Каждый кризис — момент проверки на прочность и перехода на новый уровень.

О людях в жизни

Мне повезло с родителями. Они заложили основу моего характера, отношения к жизни, траекторию развития. Мой отец — летчик, мама — учитель. Отец был примером правильного воспитания, честного отношения к людям, принципиальности. Мама олицетворяла очаг, заботу и отсутствие усталости в процессе обучения. Поэтому я тоже никогда не устаю общаться с коллегами, что-то им рассказывать, самому учиться новому.

Семья — это мой дом, источник энергии. Супруга всегда меня поддерживает, вместе со мной переезжает во все города и страны. И это тоже большое везение. По моим наблюдениям, чаще всего истории, когда человек уезжает куда-то один, заканчиваются плохо для семьи или для работы. Целостность важна и в быту, и в карьере.





На всех этапах профессионального развития мне почти всегда попадались люди, которые меня вдохновляли, у которых я учился. Если говорить о вдохновляющих лидерах, могу привести в пример Урсулу Бернс. Это американская бизнес-леди, которая руководила разными компаниями, в том числе нашей материнской компанией Veon. Есть еще один человек, талантливый учитель, к которому я до сих пор обращаюсь за советами — Александр Комаров. Ранее он занимал должность руководителя Beeline Казахстан, а сейчас руководит сестринской компанией в Украине.

Я активно формирую свое окружение. По жизни стараюсь искать три уровня внешних помощников: ментор, советчик и коуч. Если вижу, что теряю энергию в каком-то сообществе, то я там не остаюсь. И наоборот, когда чувствую, что меня вдохновляет общение или я могу спокойно помолчать, значит, это моя аудитория.

О деятельности

Я родом из Одессы. Окончил летное училище, но в 1995 году работы по специальности вне армии не было. А так как мне было важно не сидеть дома, я попробовал самые разные сферы. Работал грузчиком, плиточником, инструктором в летном училище. Встретил много замечательных людей. А когда клал плитку на одном из объектов, встретил будущую супругу. Поэтому с большой теплотой вспоминаю этот период взросления, адаптации к взрослой жизни.

После того как я попал в международную FMCG компанию, сменил еще пять мест работы. Жил в Беларуси, России, а сейчас в Казахстане.

Впервые я приехал в Казахстан на интервью в компанию Beeline в ноябре. В Астане уже было холодно и снежно, но мне сразу понравился этот город. Потому что в Москве зима не самая приятная, там сыро и грязно. А в столице Казахстана всю зиму солнечно.





За время работы здесь мы с командой достигли хороших результатов. Во-первых, мы стали лидерами по абонентской базе. Это выбор клиентов — единственный понятный индикатор проделанной работы.

Во-вторых, работаем над трансформацией из мобильного оператора в цифрового. Это вдохновляюще и увлекательно. У нас уже есть своя телевизионная платформа. Работает собственный необанк Simply, с помощью которого вы онлайн можете выпустить виртуальную карту. Мы первые запустили подобный банк в Казахстане. Также мы выпустили собственное музыкальное приложение и цифровой виртуальный оператор IZI. В планах создавать еще большее количество продуктов, с помощью которых клиенты будут переходить в цифровой формат жизни.

Моя основная задача в компании — это вдохновение, культура и трансформация. Я занимаюсь такими направлениями, как HR, PR и GR. Отвечаю за формирование образа нашего бренда в медиа. Большое количество времени посвящаю работе с людьми, развитию нашей культуры. А также взаимодействую с государственными органами.

Моя основная задача в компании — это вдохновение, культура и трансформация

Мне нравится наша культурологическая трансформация. Думаю, мы вдохновляем не только своих сотрудников, но и конкурентов. А когда наши коллеги переходят в другие крупные компании внутри страны и за рубежом, я понимаю, что культура Beeline Казахстан таким образом тоже выходит за пределы компании. Поэтому скромно скажу, что играю свою роль и в трансформации страны.

Дело моей жизни еще впереди. Мне нужно воспитать и образовать своих детей, создать уютное гнездышко для себя и супруги. Мы постоянно перемещаемся, переезжаем, и у нас до сих пор нет места, которое мы могли бы назвать своим домом. И в этом я вижу свой долг.