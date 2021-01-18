Фарход Махмудов о том, что подтолкнуло его стать предпринимателем и почему сложности — это здорово

О себе





Я основатель платежной системы Oson, предприниматель, финансист, мечтатель.



На протяжении всей жизни мне помогает достигать результатов упрямство. Чтобы найти подходящих людей и собрать первую команду Oson, мне потребовался год. В течение этого времени я много раз мог бросить затею, но упрямо продолжал двигаться вперед.

Для меня моменты счастья — это время рядом с семьей, детьми. Еще мы недавно были всей командой в горах. И глядя на своих ребят, которые играли в снежки, катались на ватрушках, смеялись, я чувствовал себя счастливым человеком. Видеть, как счастливы те, кто важны для тебя, и знать, что в этом есть твое участие — это моменты искренней радости и счастья.

Моя команда — это тоже моя семья



Большую часть времени мы проводим в офисе, поэтому моя команда — это тоже моя семья. Я тщательно изучаю и анализирую, прежде чем брать кого-то на работу, ведь когда мы принимаем людей в команду, мы принимаем их в семью. Важный для меня критерий — чтобы у человека был интерес к новому, к получению знаний и саморазвитию.

О жизненных принципах

Мои принципы — это прямолинейность, открытость и честность. Если кто-то задаст мне вопрос, ответ на который навредит мне, я все равно отвечу как есть, а не так, как выгодно для меня. Но в долгосрочной перспективе, благодаря тому, что я всегда говорю правду, во многом я выигрываю. Для меня важен мой имидж честного человека.





Своим ребятам я говорю: «Никогда не бойтесь ошибаться, учитесь извлекать из этого урок». Каждая ошибка — это знание. Если вы получаете новые знания, значит, вы растете, растет команда, а это означает, что Oson тоже растет.

Сложности — это здорово. Если есть сложности, значит, мы поднимаемся. Если мы в зоне комфорта, значит, мы остановились. Я не представляю себя человеком, который может просто сидеть в кресле и подсчитывать доходы. Если у меня есть свободное время, я провожу его либо с разработчиками, либо в отделе продаж.

О людях

В первую очередь, на меня повлияли родители. В нашей семье много врачей и инженеров, но не было финансистов. И когда я выбрал сферу финансов, многие говорили мне: «Нужно было выбрать медицинское или инженерное направление, тебе было бы легче стать хорошим специалистом». Но меня вдохновляло то, что в меня верили родители.

Помню, в 1995-1996 году в Узбекистане начали открываться первые курсы по ЭВМ. Занятия проходили далеко от дома, плюс нужно было ходить туда вечером. Но когда я попросил разрешения, родители отпустили меня и доверились мне. Это было важно, потому что я начал строить свою финтех-компанию уже с того момента.

Моя команда тоже повлияла на меня. Когда создал эту компанию, я собрал несколько людей и сказал, что у нас все получится. И потом я старался в том числе ради этой команды, ради того, чтобы не подвести их. Сейчас все эти ребята — директора в компании Oson и контролируют какую-то часть.



О деятельности

Поступив в институт, я начал отправлять резюме различным банкам. Хотел устроиться на работу хотя бы курьером, чтобы обеспечивать себя и начать карьеру уже в вузе. Меня никуда не приняли, и я стал отправлять резюме на должность помощника бухгалтера или кассира. К началу четвертого курса мне надоело искать работу, и я подумал: «Если меня никуда не принимают, тогда я сам создам себе рабочее место», и открыл свою первую компанию.





В один момент я осознал, что у меня нет знаний в менеджменте и управлении финансами, поэтому устроился на работу в банк. За восемь месяцев успел поработать в каждом отделе и, получив нужные мне навыки, написал заявление об увольнении. Управляющий директор тогда сказал: «Ты хороший специалист, тебя ждет успешная карьера. Почему ты увольняешься?». Я ответил: «Потому что работать в найме — это не мое».

У меня были разные бизнесы — от строительства до дистрибуции. Мы выращивали помидоры, производили конфеты и стройматериалы. Были успехи и неудачи, но даже в самых успешных проектах я чувствовал, что это не мое. Когда в 2015 году пришла идея создания финтех-компании, я начал советоваться с разными людьми, и все говорили: «Ты не программист, у тебя ничего не получится, это слишком сложно». Это действительно сложно, но, погрузившись в эту область, я сразу понял — это мое.





Изучая e-commerce и различные зарубежные проекты, я понял, что в Узбекистане нет такой компании, которая построила бы легкий путь для платежей. Это и дало толчок для создания финтех-компании, которая будет совсем другой, простой и удобной. У системы Oson неплохой старт. Мы проанализировали рынок и сделали правильные выводы, благодаря чему смогли найти свою нишу и своего пользователя. Поэтому, согласно статистическим данным, мы растем каждый год в разы.

Дело моей жизни — создание компании-единорога и я не успокоюсь, пока не создам ее. Причем в моих планах сделать это максимум через два года. То, о чем мы сейчас рассказываем в медиа и показываем людям — это только часть всего проекта Oson.