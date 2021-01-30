Руководитель медицинской клиники Nova Clinic о работе телеведущей, первом опыте в предпринимательстве и деле жизни

О себе

Я личность, свободный человек. Благодаря этой свободе я развиваюсь и существую.







Я мама двоих сыновей, супруга, предпринимательница и руководитель медицинской клиники.

Считаю себя человеком целеустремленным и оптимистичным. Я всегда смотрю вперед, знаю, чего хочу, и верю в хорошее.

В детстве окружающие говорили, что я упрямая и медлительная. И это действительно было так. Однако, становясь старше, я поняла, что эти качества можно превратить в достоинства. Со временем именно упрямство помогло мне выработать чувство перфекционизма. Я всегда обращаю внимание на детали, считаю, что именно детали делают дело. А благодаря свойственной мне медлительности я не спешу, думаю, анализирую и основательно подхожу к любому вопросу, который возникает у меня в работе или в семейной жизни.

Меня делает счастливой осознание того, что мы живем в прекрасное время. Мы свободны выбирать, творить, и у нас есть много возможностей заниматься тем, чем мы хотим.

В детстве окружающие говорили, что я упрямая и медлительная



Был период, когда мы все мечтали об одном: благосостояние семьи, достаток, дом, машина. На первом месте были материальные ценности. Это не плохо и не хорошо — это был наш путь. Но в погоне за этими ценностями мы упустили главное — моральные установки. Многие проблемы, что мы имеем — от отсутствия морального самосознания. И когда мы говорим о глобальных проблемах, хотим изменить окружающую действительность — нужно начать с себя, следить за собой, делать по совести работу, помогать окружающим людям, близким. Тогда и только тогда мир изменится.

О жизненных принципах

Не мириться с тем, с чем вы не согласны. Это касается и работы, и личных отношений. Я за то, чтобы каждый мог строить жизнь так, как комфортно ему.

Если делать что-то, то делать от души. От души воспитывать детей, дружить, работать, вне зависимости от сферы деятельности. Потому что нет неважных профессий— в нашей жизни важно и ценно все.





Относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я верю в то, что человек сам строит свою судьбу и все, что мы имеем в жизни — следствие наших поступков.

Если делать что-то, то делать от души



Я не могу представить свою жизнь без сложностей. Потому что, преодолевая их, мы понимаем, чего хотим от жизни, достигаем вершин и получаем удовлетворение, становимся счастливее и увереннее в себе. Раньше при возникновении сложных вопросов я пыталась как можно быстрее отреагировать, решить их, можно сказать, бежала им навстречу, воевала. Но с течением времени поняла, что в такие моменты просто нужно чувствовать. Сейчас, когда возникают проблемные ситуации, я чувствую, какие нужно решать сразу, а над какими стоит сесть и подумать, поразмыслить, и только потом возвращаться и решать.

О людях в жизни

Каждый человек в моей жизни сыграл определенную роль. И каждому я благодарна.

Отдельное и важное место занимают родители. Особенно мама, которая с детства учила нас с сестрами быть независимыми. И это не только независимость в материальном плане, но еще и свобода мыслей и действий. Это заложило в нас с сестрами фундаментальный стержень, который впоследствии повлиял на все.





Я счастливый человек лишь только потому, что меня окружают замечательные люди. Я могу жить и развиваться в такой среде, где люди искренние, готовы поддерживать друг друга и расти вместе. И это касается не только моих друзей и семьи, но также и моих коллег.

О деятельности

Моя профессиональная деятельность началась с работы телеведущей. Окончив университет, я случайно попала на телевидение, хотя никогда не мечтала об этом. Проработала там семь лет, и это был классный опыт. Я пришла туда совсем юной и не понимающей, чего я хочу от жизни. Сейчас, по прошествии лет, я уверена — все было не зря, этот опыт помог мне стать той, кто я есть сейчас.





Мой первый бизнес — магазин одежды. Затем мы с подругой открыли ателье индивидуального пошива. И после совершенно внезапно меня занесло в сферу медицины. У меня нет медицинского образования, но моя родная сестренка — врач, и вместе с партнерами мы открыли клинику эстетической медицины.

Первое время все было настолько сложно и непонятно, что в голове часто мелькала мысль: «Что я здесь делаю? Я же не медик». Но когда я видела результаты своей работы, понимала, что все не зря.

Сначала мы специализировались только на косметологии и пластической хирургии, но с недавних пор стали общепрофильным центром. Сейчас это центр интегративной медицины, где основные компоненты — профилактика болезней, сохранение здоровья и индивидуальный подход. Толчком к изменению нашего фокуса стали слова главного врача Марины Шин о том, что нужно перестать корректировать внешность, исправлять внешние последствия, когда, будучи врачами, мы понимаем, что есть разрушающие, нездоровые процессы внутри.





Дело моей жизни — просто прожить свою жизнь так, чтобы я ни о чем не жалела, чтобы на протяжении всего пути мне и моим близким было комфортно. И, если в конце жизни у меня это получится и я еще сделаю что-то стоящее для людей и общества — будет здорово.