Олжас Худайбергенов о принципах, окружении и фонде Taiburyl, который за 7 лет выдал студентам более 3000 стипендий

О себе

Сейчас я больше бизнесмен. Часть людей знает меня как основателя и руководителя консалтинговой компании. В силу того, что я соприкасаюсь с госслужбой, другая часть думает, что я государственный служащий. Журналисты обращаются ко мне по поводу различных комментариев, относятся ко мне как к эксперту, экономисту. А студенты знают меня как руководителя фонда Taiburyl. Это все разные грани моей личности.





У меня есть ясное понимание, чего я хочу, как по краткосрочным инициативам, так и в целом, в жизни. Поэтому мне достаточно легко выбирать тактику для достижения своих целей. Есть пословица: «Для корабля, у которого нет курса, не может быть попутного ветра». Как только у тебя появляется цель, все остальное становится легким. Четкое понимание своих целей позволяет уменьшить сомнения, время на обсуждение и придает уверенности.

Я стараюсь заниматься тем, что приносит пользу не только мне, но и обществу, окружающим людям. Ощущение того, что ты занимаешься полезным делом, на самом деле очень важно. И это также добавляет уверенности и энергичности.

У меня есть ясное понимание, чего я хочу, как по краткосрочным инициативам, так и в целом, в жизни



Главная ценность в моей жизни — честность. Без честности не может быть остального. С этим, я думаю, согласится каждый. Люди могут быть неидеальны, но в том, что касается денежных вопросов, нужно всегда отвечать за свои обязательства. Оглядываясь назад, никто в этой жизни не может сказать обо мне, что я был нечестен в финансовых вопросах. Я всегда выполнял договоренности.

Я чувствую себя счастливее, когда делаю что-то полезное. Регулярное совершение полезных дел и их завершение дает ощущение довольства тем, что у тебя есть. И неважно, в отношении семьи, работы или окружающих — запланировал что-то хорошее, сделал, и доволен.

О жизненных принципах

Каждый из нас тянется к справедливости, но более лучшие решения, чем те, которые соответствуют справедливости, находятся между справедливостью и милосердием. Даже если человек совершил ошибку, если он старается ее исправить, нужно поддержать его. Есть такое выражение: «Доброе дело стирает плохое».

Когда оцениваю других людей, мне не важно, каких политических и религиозных взглядов придерживается человек, главное, чтобы он соответствовал критериям честности и профессионализма. Если человек честный и знает свою работу, я буду держаться за него.

У меня достаточно большой опыт руководства людьми, и, на мой взгляд, задача руководителя — быть источником справедливости и доверия в коллективе. Руководитель всегда должен доверять человеку чуть больше, чем он заслуживает. Когда сотрудник видит, что ему доверяют больше, он пытается подтянуться до этого уровня. Такой подход позволяет быстро довести степень доверия между руководителями и подчиненными до ста процентов. И наоборот, когда руководитель доверяет меньше, чем человек заслуживает, они быстро скатываются в нулевую зону.

О людях в жизни

В первую очередь, на меня повлияли родители. Благодаря отцу с детства я вынес один урок. Он учил меня играть в шахматы и первые годы давал мне фору — убирал крупные фигуры: короля, ферзя, ладью и ждал, пока в такой комбинации я не выиграю его. Когда я начинал выигрывать, он добавлял по одной фигуре. Мой отец был чемпионом города по шахматам, и, будучи в 7 классе, я впервые выиграл его со всеми фигурами на доске. Другие взрослые в подобных ситуациях обижались или злились, я думал, что отец отреагирует так же. Но он, наоборот, пожал мне руку и похвалил. Это стало для меня примером — когда я объективно проигрываю, я всегда признаю это.

Благодаря маме я приобрел другой принцип. Если мама узнавала, что случился какой-то конфликт, она всегда советовала относиться милосердно — простить. Поэтому мой принцип в решении вопросов исходить из справедливости и милосердия у меня от мамы.

Мой принцип в решении вопросов исходить из справедливости и милосердия у меня от мамы



Я встречал много людей старшего поколения, которые давали ценные советы. На моей памяти их несколько десятков человек, и я благодарен им всем за то, что они смогли в нужный момент времени дать правильный совет. В дальнейшем эти советы становились частью моего мышления, благодаря которым мне удавалось не совершать многие ошибки.

О деятельности

У меня консалтинговый бизнес. Мы разрабатываем стратегические документы для различных структур: государственные, частные, международные. Проводим аналитические исследования, сопровождаем иностранные компании при входе на рынок. С недавнего времени дочерние подразделения компании CSI стали частью глобальной международной компании TSC Global. Сейчас идет постепенный процесс интеграции. Они раскрыли нам большой список своих инвестиционных партнеров, что позволяет нам рассматривать варианты инвестирования в Казахстан, сопровождение этих сделок. Это компании из Сингапура, Японии, Малайзии, Австралии и Китая.

Если говорить о моей общественной деятельности, нашему фонду Taiburyl уже семь лет. На текущий момент мы выдали стипендии уже 3000 студентам. В фонде планируются некоторые внутренние изменения, и я надеюсь, что в этом году он станет действовать намного более активно, особенно после затишья, которое было во время пандемии.





К общественной деятельности я также отношу то, что связано с публичными выступлениями, комментариями по различным вопросам, и деятельность, сопряженную с госорганами, участие в разработке тех или иных инициатив. В нескольких государственных компаниях я являюсь членом совета директоров. Во всех трех структурах я отказался от оплаты, для того чтобы быть более независимым. Поэтому эта деятельность для меня тоже общественная.

Все, что человек делает — это отражение его психологии, характера. Кто-то занимается спортом, потому что ему это нравится, это его продолжение, кто-то творчеством. То же самое в моем случае в отношении общественной деятельности.

Чем больше пассионарных людей в обществе, тем больше общество склонно к изменениям и движению вперед

Вторая причина, по которой я занимаюсь этим — сопереживание и попытка улучшить ситуацию или не допустить ухудшение. Ученые называют это «пассионарность». Когда дети идут в школу, есть ведомые и ведущие, и правильная школа старается увеличить процент ведущих. Это те самые люди, у которых «включена лампочка». Чем больше пассионарных людей в обществе, тем больше общество склонно к изменениям и движению вперед.





Мои планы на ближайшие несколько лет — я хочу резко увеличить масштабы своего бизнеса, попробовать другие направления, не только консалтинг. Я предпринял уже все необходимые действия и планирую запустить полезную для общества бизнес-инициативу.



Второе — хотел бы развиваться в части науки. Супруга поступила на PhD в Ноттингемский университет в Великобритании, поэтому вся моя семья сейчас находится там. Так как я теперь вынужден жить на две страны, думаю, это хорошая возможность, чтобы получить научную степень, а также нарастить число международных связей и выйти на некоторый национальный уровень.