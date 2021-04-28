Основатель фестиваля TENGRI Music Виктория Юртаева о детстве, инсайтах и важности заниматься любимым делом

О себе

Я дочь, мать, любимая женщина и сестра. С профессиональной точки зрения, у меня был довольно длинный путь. Я была пианисткой, училась и жила в Москве, была детским концертмейстером. По возвращении в Кыргызстан стала президентом фонда, общественным деятелем, учредителем фестиваля, занималась арт-менеджментом, координацией в области культуры. Сейчас я работаю в фонде «Сорос-Кыргызстан» в качестве директора программы ART&CULTURE.







Я человек одержимый. Так сложилось, что я всегда одержима какой-то идеей, и именно желание воплотить задуманное в жизнь двигает меня вперед.

Моя профессия всегда была сопряжена с большой ответственностью: перед публикой, перед детьми, с которыми ты выходишь на сцену или занимаешься, перед слушателями, для которых ты организовываешь концерт или фестиваль. Сейчас ответственность перед коллегами, которые пригласили меня и доверили мне серьезную программу. И, как у общественного деятеля, это огромная ответственность перед людьми, которые верят в тебя и в то, что ты делаешь, и поддерживают. Большая ответственность — это всегда стресс. Поэтому сейчас, к своим 38 годам, я максимально стрессоустойчивый человек. Хотя при этом очень эмоциональна. Эмоциональность, как и стрессоустойчивость — это те качества, которые мне помогают в жизни.

Я быстро забываю плохое и, несмотря на все сложности, готова подниматься и идти дальше



А самое, на мой взгляд, прекрасное качество — это то, что я быстро забываю плохое и, несмотря на все сложности, готова подниматься и идти дальше.

Жизнь и мир не стоят на месте, поэтому на разных этапах у человека на первый план выходят разные вещи. Сейчас для меня очень ценно качество моей собственной жизни, потому что от этого зависит многое. В этом качестве жизни самое главное — то, чем ты занимаешься. Я видела людей, которые занимаются нелюбимым делом — это катастрофа. В этом смысле я большой везунчик, потому что мне удается на протяжении всей жизни заниматься любимым делом.

Также одна из важных ценностей для меня — баланс, гармония в душе. Я думаю, что именно состояние мира внутри дает человеку возможность проецировать этот мир вокруг.

О жизненных принципах

В семье, с родными я беспринципный человек. Но, если говорить о работе, я довольно твердо стою на своих убеждениях.

На мой взгляд, что бы ты ни делал, в этой жизни, в первую очередь, необходимо быть порядочным человеком.





Один из недавно сформированных принципов — мне стало не все равно, с кем работать. Когда я выбираю партнеров, это должны быть люди, которые по духу и взглядам близки мне.

Еще один принцип, который появился у меня не так давно — я стараюсь принимать людей такими, какие они есть.

Я обрела понимание, что у каждого явления в мире есть свое органическое течение времени. То, что решается за три часа, никак нельзя решить за три минуты. Невозможно никакими технологиями сделать так, чтобы мать вынашивала ребенка пять месяцев и он рождался таким же, как через девять месяцев.

Я перестала форсировать жизнь



Раньше, сталкиваясь со сложностями, я всеми силами пыталась достичь желаемого результата, а потом годам к 30 поняла, что биться в агонии не обязательно. Что-то вокруг тебя говорит и подшептывает: «Не время». Я перестала форсировать жизнь и научилась отпускать ситуацию. Если намерение, мысль отпущено во Вселенную, значит, оно уже работает.

О людях в жизни

Я благодарна каждому человеку, который внес лепту в формирование меня. И это, во-первых, мои родители. Они воспитывали меня в строгости, не разрешали много гулять во дворе, когда стала старше, не пускали на дискотеки, я должна была все время заниматься. И я иногда обижалась на них за это. Но сейчас понимаю, что благодаря тому, что они не жалели меня, я выросла сильным человеком и обрела такую профессию. Мне было тяжело в учении, но достаточно легко в бою.





Большую роль сыграли мои музыкальные педагоги: Желтопятова Любовь Филипповна, у которой я училась в школе имени Абдраева. После мой профессор в Академии музыки им. Гнесиных Аркадий Гаврилович Севидов, у которого я проучилась семь лет. Также мои самые первые коллеги, когда я работала концертмейстером в классе скрипки. Все эти люди показали мне пример милосердия, сострадания и понимания.

Сильно повлияли мои партнеры-музыканты, друзья, нынешние коллеги, мой муж, дети. У меня двое дочерей, они еще совсем маленькие, им пять и семь лет. Желание быть хорошей мамой тоже формирует во мне определенные качества.

О деятельности

К сожалению, уже второй год мы не можем организовывать полноценные фестивали и концерты. Программа нашего фонда была как раз заточена на коммерческие концерты в течение года и на фестивальную программу. И дело даже не столько в самой пандемии, проведение Open Air допустимо, сколько в том, что мы не можем планировать приезд музыкантов из заграницы. Идея фестиваля — это обмен опытом с зарубежными музыкантами. Поэтому мы решили пока приостановить деятельность.

Как общественный деятель, я продолжаю функционировать и реагирую на острые социальные вопросы, которые считаю важными для себя, даже если они выходят за рамки культурного поля.





Третья деятельность, которая мне сильно по душе, потому что это не просто моя работа, но и разделение моей позиции как человека и музыканта — работа в фонде «Сорос-Кыргызстан». Сейчас мы изучаем современную культуру Кыргызстана. Дело в том, что наша страна — мультикультуное поле, но здесь очень мало возможностей для мультикультурной, жанровой, стилистической альтернативы. Поэтому сейчас мы углубленно изучаем вопрос, чтобы понять, какие механизмы можно запускать для изменения ситуации.

Также занимаемся вопросами коммуникаций: художник и зритель, слушатель и музыкант, художник и музыкант.

Я хочу, чтобы у каждого человека в стране был доступ к качественному художественному, культурному контенту. Поэтому моя основная задача — работать над эстетическим восприятием, чтобы посредством искусства менялось, формировалось представление людей о прекрасном, тогда общество в своей картине мира будет создавать другое видение жизни.