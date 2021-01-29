Арман Сулейменов о том, почему любит природу, проводит время с предпринимателями и ценит свободу быть собой

Арман Сулейменов, 32 года, город — Алматы, предприниматель, @armansu





О себе

Если у меня и есть сильные стороны, так это любознательность. Мне интересно абсолютно всё и все — каждый человек, с кем я разговариваю. Причем я люблю детали, скучные для многих людей. Мне по-настоящему кажется, что каждый человек интересен, потому что он представляет собой уникальную конфигурацию впечатлений и опыта.









Чем сильнее группа людей, команда, тем комплементарнее их навыки и тем более схожи их ценности. Одна из моих ценностей, которой я стараюсь по возможности не жертвовать — это свобода. Как для себя, так и для своих коллег в команде я ценю свободу и возможность для самовыражения. Поэтому у меня более демократичный, либеральный стиль управления. Я считаю, что самое главное — дать команде контекст, цель, но не обязательно говорить, как ее достичь. Это дает людям возможность для творчества.

Мне приносит счастье все, что приносит мне энергию. Во-первых, семья и друзья, нахождение в их кругу, где я могу быть самим собой, где мне не нужно быть чрезвычайно вежливым или соблюдать ритуалы, которые требуют нормы поведения в обществе. Например, глупо доказывать незнакомцу свою точку зрения, иногда легче промолчать, потому что так затрачивается меньше энергии.

Во-вторых, природа. Около двух лет я прожил в Индии, где ближайшая природа находилась за девять часов езды по бездорожью. Тогда я осознал, насколько для меня важно хотя бы раз в неделю выезжать на природу. Встречаясь с тем, что намного больше вас, например, горы или водопад, вы отвлекаетесь от всего, эго исчезает. Когда вы видите перед собой величие, это сильно освобождает, дает энергию.









Третье — это книги. Я получаю много энергии от книг, от общения с интересными людьми и историями.

В-четвертых, мне нравится обсуждать будущее, новые идеи. Люблю помечтать, это отвлекает от ежедневной суеты. Мне нравится балансировать между оптимизмом и пессимизмом. Когда я мечтаю, я стопроцентный оптимист. Когда привожу идею в реализацию, я пессимистичен, потому что продумываю все возможные причины, почему это не сработает. И эти «очки» нужно все время менять.

Я больше верю не в тайм-менеджмент, а в менеджмент энергии. Если вы хорошо управляете своей энергией, то вопроса управления временем не возникает вообще. Потому что если заниматься больше теми вещами, которые приносят вам энергию, и минимизировать то, что ее забирает, вы всегда будете в положительном балансе.





О жизненных принципах

Раньше я ставил себе цели, сейчас перестал это делать. Я фокусируюсь на ежедневных привычках, на том, чтобы само путешествие было интересным. Когда вам интересно путешествовать, вы достигаете цели, сами того не замечая. Это то же самое, что играть в футбол и все время проверять табло. Если ваше внимание будет на табло, вы будете играть плохо. А если погрузитесь в игру, будете видеть мяч, своих ребят в команде, ворота соперника и будете получать удовольствие, то счет на табло будет в вашу пользу.









Принцип ABZ. Где А — это место, где я нахожусь, B — это маленькое действие, которое могу сделать уже завтра, а Z — идеальное будущее, которого хотелось бы достигнуть. Важно обращать внимание на точку B, иначе есть риск остаться в состоянии целеполагания. Нам приятнее мысль, план, где мы тренируемся каждый день по часу, вместо того, чтобы один раз потренироваться в течение трех минут.

«Быть хорошим — лучше, чем выглядеть хорошо»







«Быть хорошим — лучше, чем выглядеть хорошо» — это принцип, который мы часто повторяем в нашей школе профессиональных разработчиков. Когда дело касается образования в группах, учащимся часто стыдно показывать, что они чего-то не знают, поэтому стесняются задавать вопросы. Это мешает истинному пониманию. Сохранить мнимую репутацию становится важнее, чем стать мастером. Поэтому в нашей школе мы стараемся создать такую дружную, семейную атмосферу, в которой студенты могут быть самими собой и, соответственно, не бояться задавать вопросы.





О людях в жизни

У меня очень демократичные родители. Например, в детстве я мог играть во дворе столько, сколько хотел. Даже до трех часов ночи, меня никогда не звали домой. Мне не говорили, что делать, не проверяли мои уроки. Ходить в школу было моей работой, и что там происходит — было моим личным делом. Я имел свободу быть самим собой. Это большое преимущество.

Меня рано научили читать. Это тоже дало мне больше самостоятельности.

С 5 до 7 лет я не ходил в детский сад и у меня была возможность заниматься тем, что я хотел. С самого утра до позднего вечера я мог играть в одну игру. Я раскладывал все свои игрушки на ковер и строил город, а все мои животные были жителями этого города. Я рисовал им паспорта, каждый из них ходил на работу или по своим делам: в школу, в кинотеатр, на стадион. У них даже проходили Олимпийские игры. Думаю, такое времяпрепровождение сказалось на моем образе мыслей.

У меня очень демократичные родители





Каждые периоды жизни я учился у разных людей. Мне нравится фраза, которая принадлежит Ньютону: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».









Сегодня я многому учусь у людей, которых не знаю лично и которые не знают о моем существовании. Но я читаю их книги, статьи, слушаю их подкасты, читаю их в Twitter.

Мне нравится проводить время с предпринимателями, потому что это люди, которые создают что-то новое, воплощают свою мечту в реальность. Раньше мне были интересны стартапы, то есть ранние стадии развития компаний. Сейчас интересно изучать бизнесы на более поздних стадиях. Это компании, которым не 1 год, а 50 или 100 лет, которые доказали свою прочность и антихрупкость. Сейчас мой интерес лежит в области построения долгосрочных бизнесов, которые создают долгосрочные ценности для своих клиентов.





О деятельности

На сегодняшний момент моя основная деятельность — онлайн-школа программирования nFactorial School. Сейчас работаем полностью онлайн, проводим в поточном формате обучение программированию преимущественно для казахстанцев, которые живут в разных странах. Прошло два потока, сейчас идет третий, у нас обучаются казахстанцы, которые находятся в 12 странах.

Онлайн-формат дает нам много плюсов. Например, у нас разнообразная аудитория участников, не только по географии, но и по возрасту: от 15 до 44 лет, из разных сфер деятельности: люди, которые работают в нефтянке, PhD-студенты в Японии, преподаватель информатики в Дубае.

Сейчас в рамках школы мы пытаемся реализовать изначальную миссию, от которой я отвлекся — подготовить 10 000 разработчиков и посредством экспорта IT-услуг и продуктов привести значительные средства в экономику Казахстана.

Моя основная деятельность на сегодняшний момент — онлайн-школа программирования nFactorial School





Есть люди, которым повезло, и дело своей жизни они определили в 18 лет. Сразу с первой попытки наткнулись на такую большую идею, что, чем больше над ней работаешь, тем больше расширяются горизонты. Не могу отнести себя к таким людям, думаю, что я еще в поиске.









Представьте, что вы охотник и перед вами пробегают разные звери. И когда вы начинающий охотник, вы бежите за первым попавшимся, потому что не знаете, какие у вас навыки. Пробежал хорек — и вы пустились за ним и потратили все время. Но с опытом возникает больше уверенности, и, когда бежит маленькая дичь, вы просто даете ей пройти мимо. Но когда пробегает большой кабан, вы бежите за ним, потому что уже накачали мышцы на маленьких животных и знаете свои силы.

Сейчас я на начальной стадии второго этапа. Я бежал за зверями разного размера, ловил кроликов и лисиц, но за кабаном еще не бегал. Я все еще в поиске дела своей жизни. И, возможно, то, что я делаю сейчас, станет им.