Я — руководитель. 24 интервью с топ-менеджерами крупных компаний Центральной Азии

Евгений Питолин, родной город — Санкт-Петербург, управляющий директор Kaspersky в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии









За пять лет в Центральной Азии мы стали надежным партнером для государства и бизнеса, защитником семей, где есть цифровые активы и ценности. В 2020 году под мое руководство также были переданы регионы СНГ и Балтии. Сейчас в нашей команде работает 17 человек и почти 4000 человек во всем мире.

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Антон Ван Горп, город — Алматы, CEO ТОО METRO Cash & Carry в Казахстане





Руководитель должен иметь видение дальнейшего развития компании. Также он должен уметь работать с людьми, быстро принимать решения. Важно по-настоящему хотеть создавать что-то, менять компанию.

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Карим Богуспаев, город — Алматы, генеральный менеджер Glovo в Казахстане









Быть руководителем интересно потому, что каждый день меняются виды и сложности задач. Мне нравится постоянно расти, работать с крутыми людьми и учиться у них. Если ты открыт, прислушиваешься к команде, можно многое узнать.

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Вера Платонова, город — Киев, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы





Работа приносит мне удовлетворение и удовольствие. Мне очень нравится то, что я делаю, испытываю драйв. Уверена, что если этого нет у сотрудника на любой позиции, то медлить не надо, нужно уходить. Иначе это будет вредить и вам, и компании.

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Г-н Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии









Для меня быть руководителем означает иметь колоссальную ответственность перед нашими партнерами и сотрудниками не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии. Мы довольны тем, как развивается наш бизнес в регионе. Центральная Азия — крупнейший рынок, который продолжает развиваться в том числе и благодаря тому, что на ее территории появляются технологические гиганты мирового рынка.

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Тахмина Кодири, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан









Beeline Казахстан — лидер по количеству абонентов. Входит в группу компаний VEON — это глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг, акции которого торгуются на NASDAQ и Euronext Amsterdam. Наша команда движется в соответствии с общей стратегией развития всей компании, работает над реализацией ее миссии.

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Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Казахстане и Центральной Азии









Понятие «руководитель» можно определить с помощью двух слов из английского языка: Boss и Leader. Между двумя этими понятиями большая пропасть. Boss — это руководитель, который указывает группе, что нужно делать и как. Leader — это руководитель, который задает тон, подает пример сотрудникам.

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Нина Быченко, генеральный директор HeadHunter Казахстан









HeadHunter — безусловный лидер интернет-рекрутинга в Казахстане и в Центральной Азии. Мы первыми предлагаем передовые решения задач, которые возникают перед HR и руководителями. Несем важную социальную функцию, потому что способствуем трудоустройству людей.

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Юлия Исакина, руководитель Aviasales.kz









Путь в маркетинге начался для меня в рекламном агентстве, где я занималась и медиапланированием, и перформанс-маркетингом, и общалась с инфлюенсерами. В Aviasales пришла именно как перформанс-специалист, потом стала тимлидером и впоследствии руководителем Aviasales.kz.

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Шерзод Махмудов, 31 год, город — Ташкент, коммерческий директор сети магазинов korzinka.uz









Быть руководителем — значит нести ответственность за команду и за ее результат. На мой взгляд, лидерство состоит в том, чтобы быть готовым тратить больше времени на людей и их развитие. Мне интересно оптимизировать работу сотрудников, улучшать их навыки. Потому что сложно достигнуть каких-либо целей без сильной команды.

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Азамат Османов, город — Алматы, председатель правления Magnum Cash&Carry





Для меня быть руководителем — значит брать на себя ответственность, осознавать все последствия принятых тобой решений. Действия лидера должны быть подкреплены видением развития сектора, в котором работает компания, пониманием, куда вы движетесь.

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Олег Вислевский, город — Бишкек, коммерческий директор компании «Шоро»





В 2020 году компания «Шоро» предложила мне занять позицию коммерческого директора. И с сентября я работаю здесь. Из-за пандемии у бренда была низкая проекция выполнения планов. За четыре месяца до конца года мы подняли ее с 60% до 80%. В 2021 году поставили перед собой амбициозные планы и идем со средним выполнением целей на 115-120%.

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Анна Дю, город — Алматы, глава представительства Softline Kazakhstan





Мы — одна из лидирующих компаний на рынке информационных технологий в Казахстане. В нашем портфеле более 3000 производителей, по большинству из них у нас наивысшие партнерские статусы. По многим производителям наша доля рынка оценивается от 30 %, по некоторым от 50% и выше.

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Ержан Ниязалиев, город — Алматы, Генеральный директор Akniet Group





У каждого CEO в процессе интенсивной работы появляется информационный голод. У меня много друзей-управленцев, каждый из которых — профессионал в своей отрасли. Мы встречаемся каждый месяц и делимся своими взглядами, опытом, новостями.

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Сергей Лукьянов, город — Алматы, Председатель Правления АО «Фридом Финанс», Председатель Совета Директоров ПК «Freedom Finance Global PLC»





Работа руководителя — это в первую очередь, общение и работа с людьми. Для меня важно, чтобы наши специалисты оставались профессионалами. Когда мы принимаем нового сотрудника, стараемся сделать так, чтобы он влился в коллектив, работал в команде. Это важно.

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Сергей Лещенко, город — Алматы, генеральный директор Microsoft Kazakhstan





На позиции регионального менеджера Microsoft я опираюсь на накопленный за 20 лет опыт в области телекоммуникаций, мобильных продуктов и инновационных технологий.

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Диловар Хасанов, 29 лет, город — Ташкент, операционный директор Hilton Tashkent City





Руководитель — это человек, который понимает, как работают члены его команды, как они принимают решения и действуют в сложных ситуациях. Думаю, каждый руководитель должен пройти определенные этапы в карьере, поработать на разных позициях. Поэтому в отельном бизнесе люди всегда начинают с начальных должностей, проходят весь путь с нуля. Это помогает в управлении, потому что вы знаете, как организованы все процессы на разных уровнях, понимаете, как можно оптимизировать те или иные задачи.

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Дулатбек Икбаев, город — Алматы, партнер McKinsey & Company





Быть лидером, в первую очередь, значит определить цель работы, понять ее, четко сформулировать, а затем зарядить этой идеей всю команду. Сплотить всех перед общей задачей. Выстроить процесс так, чтобы все работали эффективно.

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Тамирлан Шапиев, 25 лет, город — Алматы, исполнительный директор по развитию рынков Центральной Азии «Яндекс Go»





«Яндекс» — крутая компания, российский Google. Здесь всегда заботятся о сотрудниках: хорошие социальные пакеты, программы роста, системы поощрения. У нас нет жесткой иерархии, все коллеги общаются друг с другом на «ты». Можно обратиться напрямую к любому руководителю и получить ответ.

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Жером Антонио Да Сильва, 46 лет, город — Алматы, Генеральный Директор Decathlon Kazakhstan





Руководитель должен инвестировать много времени в каждого сотрудника. Тогда все будут понимать, куда движется компания. Также лидер должен видеть цель развития компании, разрабатывать стратегии ее достижения вместе с командой, чтобы гарантировать поставленные результаты.

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Куанышбек Есекеев, город — Нур-Султан, Председатель Правления АО «Казахтелеком»





Быть руководителем — значит верить в то, что ты делаешь. Когда лидеру искренне нравится его продукт, вся команда заражается этим чувством. Мы знаем, что даем людям возможность быть частью цифрового мира. И эта вера дает качество труда.

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Мануэль Амор Лоуреда, операционный директор DiDi в Восточной Европе и Центральной Азии





Я операционный директор DiDi в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. Работаю в компании более двух лет, начинал со стран Латинской Америки. До этого на протяжении пяти лет работал в консалтинговых компаниях Deloitte и McKinsey, а также в банковском секторе.

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Камран Гуламов, город — Ташкент, CEO AKFA Group





Моя главная задача как руководителя — донести до всех сотрудников миссию компании, смысл ее существования, а также привести всех нас к той цели, которую мы определили. К 2025 году мы хотим стать международной компанией, большим конгломератом, с активной клиентской базой в 20 странах. Еще одна важна задача, которую я ставлю перед собой — поддерживать рабочую атмосферу, позитив, чтобы все члены команды с радостью вставали по утрам и шли на работу.

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