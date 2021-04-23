Коммерческий директор «Шоро» о работе в одной из самых известных компаний Кыргызстана

Олег Вислевский, город — Бишкек, коммерческий директор компании «Шоро»

О карьере и развитии компании

В сфере торговли я работаю уже около 12 лет. Начинал с самых низов, был техником-мерчандайзером, занимался установкой оборудования в торговых точках. Был торговым агентом, торговым представителем. Работал в JTI, но ушел на понижение в небольшую компанию, когда понял, что там нет перспективы для роста. А для меня самое страшное — это стагнация. Прошел путь до супервайзера, начал тренировать людей, стал руководителем отдела продаж. Затем полтора года работал в Silk Route Trading на позиции национального тренера. И четыре года самостоятельно занимался консалтингом в сфере бизнеса.





В 2020 году компания «Шоро» предложила мне занять позицию коммерческого директора. И с сентября я работаю здесь. Из-за пандемии у бренда была низкая проекция выполнения планов. За четыре месяца до конца года мы подняли ее с 60% до 80%. В 2021 году поставили перед собой амбициозные планы и идем со средним выполнением целей на 115-120%.

В этом году компании исполняется 29 лет. Она начиналась с бочки максыма на Аламединском рынке, а сегодня мы лидеры по продаже национальных напитков. 80 % людей в Кыргызстане называют напиток максым — «Шоро», а для 60% вода без газа — это наш бренд «Легенда».

О корпоративной культуре «Шоро»

В компании работает около 400 человек. В период летних продаж количество сотрудников увеличивается до 1000.

«Шоро» славится тем, что мы находим достойных людей и создаем под них определенные функции. Чтобы они реализовывали себя в том, в чем действительно хороши, и приносили пользу бренду.

В компании высокая семейственность, и это не трайбализм. Люди относятся к компании как к семье и не приводят на рабочее место неграмотных специалистов. Общаются не только на рабочем месте, но и за пределами офиса. В этом сила компании.

В компании всегда появляются возможности для продвижения по карьерной лестнице







Какие бы ни открывались вакансии, в первую очередь, мы всегда проводим внутренний конкурс. Между членом команды и более опытным сторонним сотрудником извне мы всегда выберем первого. Гораздо важнее, чтобы кандидат соответствовал контексту компании, а его сильные качества подходили выбранной позиции и роли в команде.

В компании всегда появляются возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все зависит от людей. Если человек амбициозен, не боится брать на себя ответственность, то под него могут даже запустить новое направление. Например, недавно мы вышли на рынок с фруктовыми батончиками. И человек, который работал на позиции тактического менеджера, перешел на позицию стратегического руководителя. Сам продвинул себя по карьерной лестнице.

Каким должен быть руководитель

Руководитель — это, в первую очередь, ответственность. Если я беру на себя роль лидера, беру вместе с тем и ответственность за людей в команде.

Второе качество — проактивность. Руководитель должен понимать, что только он отвечает за то, что происходит с ним и вокруг него.

По моему мнению, любой лидер обязан знать азы психологии, в том числе нейролингвистического программирования. Если человек не понимает, как работает мозг людей, у него будут проблемы с управлением.

Нужно обладать определенной смелостью и решительностью. Даже если ты не знаешь, какой выбор правильный, его нужно сделать. Потому что действие всегда порождает результат, а простой ведет к стагнации.

Сегодня сложно предугадать все и построить долгосрочную стратегию. Каждый момент времени что-то происходит. Поэтому мне близок подход MVP: если твое решение обладает хотя бы минимальной ценностью — действуй. А дальше подскажет рынок.

Важное умение руководителя — подбор правильных людей на правильные места. Что бы ни случилось, с хорошей командой вы всегда найдете выход.

Важное умение руководителя — подбор правильных людей на правильные места





Не могу сказать, что я общаюсь с подчиненными на равных, но я и не сторонник жесткой субординации. Если нужно, в редких случаях могу продавить решение, за которое беру полную ответственность. В остальном стараюсь быть менеджером, который создает условия для команды. Чтобы у людей было не только удобное рабочее место, но и полное понимание целей и задач, которые перед ними стоят. Это позволяет людям быть вовлеченными и проактивными, полностью отвечать за свою работу и результаты.

Также я сторонник правила «Вассал вассала — не мой вассал». Если мне что-то нужно, я общаюсь со своими прямыми подчиненными, а они, в свою очередь, сами работают со своей командой. А если вижу, что чей-то сотрудник не выполняет план, могу дать понять, на что стоит обратить внимание.

О преимуществах и сложностях

Иногда руководитель вынужден принимать непопулярные решения, если того требует бизнес. Что бы ты ни делал, остаться хорошим для всех сотрудников не получится. Это нужно принять как норму.

При этом у руководителя есть возможность самореализации, самоактуализации. Ты можешь воплотить в реальность свою мечту, идею, заниматься тем, что ты действительно любишь. Мне нравится ощущение, когда люди доверяют тебе и твоим решениям, а потом приходят к результатам.

Я выстраиваю рабочее время в формате 60/40. 60% времени планирую, остальное — срочные моменты, которые невозможно предугадать. Стараюсь выполнять задачи сразу, как они появляются. Мыслю категориями результата, даже в планировщике пишу дела не в виде действий, а в формате конечной цели. Также мне помогает такой инструмент, как «канбан-доска».

Стремлюсь к тому, чтобы работать четыре часа в день





Стремлюсь к тому, чтобы работать четыре часа в день. Считаю, что заниматься делами короткий промежуток времени можно эффективно и результативно. А остальное время посвящать тому, что нравится. Например, я люблю читать. Стараюсь посещать форумы, чтобы с другой стороны посмотреть на привычные вещи, узнать мнение коллег из разных сфер, получить новые инсайты. Иногда нахожу время, чтобы побыть наедине с собой. Выхожу в горы, медитирую, наполняюсь энергией. Это помогает выйти из опасного состояния рутины и апатии.

О планах

В планах экспансия. Раньше наши возможности были ограничены, но теперь мы расширяем и модернизируем производство. Готовимся к выходу на зарубежные рынки: Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан. Затем Саудовская Аравия, США, Европа.

Будем продолжать развиваться в направлении здорового функционального питания. Добавлять новые позиции и вносить вклад в улучшение здоровья нашего общества.