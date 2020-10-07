CEO Glovo в Казахстане о том, почему руководитель тоже может ошибаться и зачем доверять команде

Glovo Kazakhstan





Количество скачиваний: более 1 миллиона

География присутствия: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Атырау.

О Glovo Kazakhstan от первого лица

Карим Богуспаев, 32 года, город — Алматы, генеральный менеджер Glovo в Казахстане





О карьере и развитии Glovo в Казахстане

По образованию я инженер информационных систем. Работал по профессии в международной фармацевтической компании «Новартис». Занимался построением базы информационных систем: обработка данных, сбор, анализ, предоставление отчетов. Параллельно у меня проснулся интерес к бизнесу. Хотелось запускать интересные проекты, которые бы приносили пользу и прибыль компании.

Я отучился на MBA и вернулся в фармацевтический бизнес в качестве business developer. Во многом мне помогла инженерная база. Я дружу с цифрами, благодаря этому вижу общую картину, понимаю, какие направления требуют больше внимания.

Также у меня был опыт работы в консалтинговой сфере. Но в конце концов я пришел к электронной коммерции. Эта отрасль быстро развивается, поэтому мне было интересно попробовать себя в этом направлении. Я прошел школу подготовки в OLX, поработал в Chocofamily, сейчас работаю в Glovo.

Самое большое достижение — подбор команды





Glovo запустился в Казахстане чуть больше года назад, а я присоединился к команде в ноябре, спустя несколько месяцев. За прошедший год мы добились многого. Наше приложение казахстанцы скачали более миллиона раз — это рекорд в сфере доставки еды. Мы присутствуем уже в пяти городах: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Атырау, и планируем расти дальше. Но самое большое достижение — подбор команды, заряженных профессионалов, которые болеют общим делом. Именно эти люди драйвят успех компании.

О роли руководителя

Я управляю командами около семи лет. За это время понял, что важно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.





Могу выделить несколько качеств, которые важны для руководителя:





1. Быть командным игроком.

Лидер должен видеть цель и идти к ней вместе с коллегами, драйвить их.

2. Понимать, что все мы люди, которые иногда могут ошибаться.

В странах СНГ принято считать, что руководитель всегда прав, что он знает все лучше других. Но лидер тоже может ошибаться. Это нужно понимать, принимать, открыто об этом говорить. Позволять иногда ошибаться себе и команде, но извлекать опыт.

3. Не углубляться в микропроцессы, давать команде свободу действий.

Роль руководителя в команде не в том, чтобы говорить всем, что и как нужно делать. А в том, чтобы поддерживать коллег и помогать им делать то, что нужно для достижения результата. Это помогает правильно управлять ожиданиями команды и избегать ошибок. Сотрудники часто обладают информацией, о которой лидер может не знать. Я радуюсь, когда команда рассказывает мне о новых вещах. У каждого сотрудника есть сильные стороны, и нужно это использовать, время от времени корректируя курс движения.

4. Честность, умение вести открытый диалог с командой.

5. Умение рисковать, делать шаг в неизвестность.

В нашей сфере все быстро меняется, и компании, которые тоже готовы меняться, двигаются вперед. Мы зашли на рынок с высоким уровнем конкуренции, но не боялись принимать решения и быстро воплощать новые идеи в жизнь и теперь довольны результатами. Да, не всегда все получается так, как задумал, но рисковать стоит.

6. Учиться чему-то каждый день.

Нет школы CEO, где тебя научат быть крутым руководителем. Как писал Бен Хоровиц в своей книге: «Если ты хочешь научишься быть CEO, нужно стать CEO и начать что-то делать». Поэтому я каждый день чему-то учусь, впитываю опыт коллег, сталкиваюсь с новыми ситуациями.

Также я читаю много литературы. Мне нравятся автобиографии, где описывается опыт людей, которые уже были на твоем месте. Могу порекомендовать книгу Рэя Далио «Принципы», «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Талеба.

Смотрю видео Y Combinator, где можно изучить много интересных кейсов.





Для меня каждое направление в работе имеет ключевое значение. На данном этапе мы уделяем большое внимание трем вещам:

— обслуживание пользователей, чтобы предоставлять качественный сервис и удовлетворять их ожидания

— работа с партнерами, чтобы обеспечить им достаточное количество заказов

— работа с курьерами, чтобы у них был бесперебойный доступ к приложению и возможность зарабатывать.

Также важное направление — рост компании, расширение географии.

О преимуществах и сложностях работы топ-менеджера

Быть руководителем интересно потому, что каждый день меняются виды и сложности задач. Мне нравится постоянно расти, работать с крутыми людьми и учиться у них. Если ты открыт, прислушиваешься к команде, можно многое узнать.

Мне нравится создавать что-то новое. Приятно быть причастным к созданию продукта, который меняет рынок и поведение пользователей.

Руководитель — это образ мышления, жизни





Руководитель — это образ мышления, жизни. Работа становится неотъемлемой частью тебя, она не бывает в тягость. Ты просто грамотно интегрируешь ее в повседневную жизнь. Например, в выходные я стараюсь посвятить время семье. Когда нет срочных задач, занимаюсь спортом, читаю. Это помогает освежить мысли, снять усталость, перезарядиться.

Бывают ситуации, когда ты не знаешь, как поступить. В этом сложно признаться, но это нормально. В такие моменты нужно просто довериться интуиции и опыту.

О планах

В планах расти дальше. Большая цель — присутствовать во всех крупных городах Казахстана. Еще хотим выйти в прибыль — это важная цель для нас.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. В будущем хотелось бы делиться тем, что я знаю, с другими людьми. Если каждый топ-менеджер будет делиться знаниями с теми, кто тоже хочет чего-то добиться, мы сможем сделать качественный скачок в развитии бизнеса в стране.