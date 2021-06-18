Как работает компания Microsoft в Казахстане и каких результатов добилась

Сергей Лещенко, 42 года, город — Алматы, генеральный директор Microsoft Kazakhstan

О карьере и развитии Microsoft в Казахстане

Я учился в математической школе. В 80-90-е годы, когда я поступал в университет, было время бурного роста технологий, культуры и коммуникаций. Развитие происходило в наднациональном масштабе. Уже в то время было очевидно, что английский язык будет языком международного общения.





Первое образование я получил по специальности «Международная экономика» в Киевском национальном экономическом университете. Сейчас я получаю степень MBA в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Мы живем в быстро меняющемся мире, в эпоху технологических прорывов, поэтому я сторонник концепции life-long learning. Тем более, сегодня есть огромное количество онлайн-инструментов для обучения и можно непрерывно открывать для себя новые знания и улучшать свои навыки.

На позиции регионального менеджера Microsoft я опираюсь на накопленный за 20 лет опыт в области телекоммуникаций, мобильных продуктов и инновационных технологий. В мои обязанности входит работа над стратегическим развитием компании и тесное взаимодействие с казахстанскими клиентами и партнерами. Меня всегда интересовали отношения людей, коммуникации и бизнес, поэтому моя карьера развивается на стыке бизнеса и технологий. Кроме того, мы с командой работаем над проектами по реализации цифровой трансформации в различных отраслях в Казахстане. Это один из приоритетов компании Microsoft на местном рынке.

Мы видим, что среди казахстанских компаний становится все больше тех, кто использует облачные технологии Microsoft, в том числе гибридную архитектуру, если требуется локализовать часть данных в соответствии с требованиями законодательства Казахстана.

Кроме того, Microsoft предлагает инновационные решения для бизнеса, которые помогают командам работать эффективно. Наше комплексное интегрированное портфолио облачных решений в Microsoft 365, Dynamics 365 и Azure совместно с Microsoft Power Platform основано на безопасности и конфиденциальности. Помогает организациям во всех отраслях обеспечивать устойчивость и повышать прибыль.

Еще одно важное решение для компаний — это Microsoft Power BI. Благодаря этому инструменту у каждого сотрудника компании есть возможность уверенно принимать решения с использованием актуальных аналитических сведений.

Последний год мы активно работали в секторе образования. Учитывая новые реалии, продукты технологичных компаний способствовали эффективному и оперативному переходу рабочих процессов в онлайн. Только за 2020 год Microsoft внедрила несколько инновационных инструментов в сфере образования в Казахстане. Они помогают специалистам, школьникам и студентам расширить свои знания и возможности. Так для обеспечения прозрачного и честного проведения экзаменов в дистанционном формате, совместно с партнером мы внедрили в нескольких вузах страны такое решение, как Examus. Оно ассистирует преподавателям во время сессии и позволяет оценивать знания учащихся объективно.

В ноябре 2020 года платформа для онлайн коллабораций Microsoft Teams стала первой в Казахстане с возможностью работы на государственном языке.

Еще одна инициатива Microsoft была запущена на глобальном уровне в партнерстве с LinkedIn. Она открыла доступ казахстанцам к новым цифровым навыкам: аналитика данных, графический дизайн, работа с облачными технологиями и менеджмент. Новые навыки могут приобрести как те, кто остался без работы в период пандемии, так и те, кто заинтересован в развитии текущей карьеры. Кампания охватила 30 миллионов человек в 249 странах, в том числе более 10 000 казахстанцев.

О корпоративной культуре

Одно из ключевых определений корпоративной культуры Microsoft — стремление компании к разнообразию и инклюзивности. Это позволяет нам стимулировать создание инновационных разработок. Мы открыты к разным подходам, взглядам людей и уверены, что именно это помогает нам быть лидерами рынка.

Если говорить об особенностях работы, то в первую очередь, нам важна клиентоориентированность. Мы исследуем все аспекты бизнеса наших клиентов и предлагаем решения, отвечающие их потребностям. В работе с заказчиками мы придерживаемся подхода customer obsession. Для нас важны интересы клиентов и мы ставим их на первое место: исследуем центральный вопрос каждого заказчика и находим на него релевантный ответ.

Еще одна важная часть корпоративной культуры — приверженность технологиям. Мы работаем над тем, чтобы технологии способствовали изменениям, которые сделают мир лучше.

Microsoft — семья профессионалов, объединенных общей миссией. Нам важно, чтобы команда была сплоченной и стремилась к общим целям и достижениям.

Microsoft — семья профессионалов, объединенных общей миссией

Каждый член команды Microsoft стремится к тому, чтобы постоянно улучшать свои знания и навыки, и компания рада способствовать этому. У нас есть большое количество курсов и тренингов по разным направлениям и темам, которые позволяют сотрудникам совершенствовать свои компетенции. Например, каждую пятницу мы проводим тренинги, где сотрудники могут получить новые знания, как по своей специальности, так и в смежных областях.

И главное — мы ищем и объединяем людей со всего мира, обеспечивая им поддержку и помощь в рабочих процессах, взаимодействии внутри команды и с нашими партнерами и клиентами. Каждый из нас искренне гордится тем, что является частью команды Microsoft.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем, для меня значит, прежде всего заботиться о команде. Задача руководителя — сформулировать цель и прояснить ее с ключевыми участниками. Далее командно вырабатывать и внедрять решения, задающие правильный вектор развития компании с учетом ее сильных сторон, целей, тенденций рынка и ценностей бизнеса, и не бояться брать на себя ответственность за эти решения. От того, насколько лидер способен оценить текущую ситуацию и предугадать тренды, быстро адаптироваться самому и облегчить процесс адаптации к новшествам своей команде, зависит стабильность функционирования бизнеса.

Открытость новому, готовность постоянно изучать свою сферу, понимание того, как оптимизировать рабочие процессы — все это неотъемлемые составляющие управленческой деятельности.

В современных реалиях важно не бояться пробовать и внедрять новые модели работы и подходы, отслеживать реакцию рынка на вводимые изменения. И, конечно, делиться опытом и экспертизой с командой. Говоря о команде, я хочу подчеркнуть еще одно качество, которым должен обладать современный руководитель. Это умение слушать и слышать коллег, мотивировать сотрудников на достижение впечатляющих результатов, плодотворную командную работу и создание креативных идей.

О преимуществах и сложностях

Во-первых, я разделяю ценности и миссию компании. Мне важно и ценно быть частью глобальных процессов, влияющих на развитие технологий, создание новой цифровой экосистемы и тех позитивных изменений, которые они за собой влекут, а также видеть, как наши решения делают жизнь людей и организаций, проще, эффективнее и безопаснее.

Во-вторых, для меня большая честь быть частью большой мультикультурной команды. Меня вдохновляют люди, с которыми мы создаем все эти важные изменения.

В Microsoft, понятие work-life balance занимает значимое место в корпоративной культуре. Для нас важно, чтобы сотрудники компании соблюдали баланс работы и личной жизни, поскольку это влияет на их здоровье, эффективность и отношение к работе.

В Microsoft, понятие work-life balance занимает значимое место в корпоративной культуре

В современном мире невозможно изолировать работу и личную, семейную жизнь. На мой взгляд, эти сферы должны гармонично дополнять друг друга и быть сбалансированными в жизни человека. Например, такие методы, как целеполагание, планирование бюджетирования можно использовать и для организации личной жизни. И, наоборот, важно ценить, строить отношения с коллегами.

Среди продуктов Microsoft также есть инструменты для поддержки правильного режима дня. Недавно мы запустили в Microsoft Outlook функцию создания перерывов между встречами, которые следуют друг за другом, чтобы у сотрудников была возможность перезагрузиться. Еще там есть система аналитики, которая еженедельно делится отчетом о вашей активности в почте. Это помогает отслеживать, насколько сбалансированы ваши рабочие дни.

О планах

В скором времени мы планируем анонсировать новый глобальный онлайн-сервис Career Connector. В течение следующих трех лет он позволит 50 000 специалистам с техническими навыками найти работу.

Кроме того, Microsoft официально заявила о намерении к 2030 году достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов в атмосферу за все время с момента основания компании в 1975 году. Также мы намерены инвестировать в развитие технологий по устранению углеродного следа один миллиард долларов и помогать клиентам в сокращении выбросов.

В Казахстане, мы планируем работать над проектами цифровой трансформации компаний, чтобы способствовать развитию их бизнеса, выходу на новые рынки, а также развитию цифровой инфраструктуры в стране.