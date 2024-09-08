Карьера IT-консультанта в KPMG — особенности профессии, необходимые навыки и преимущества

Вместе с партнером технологической практики KPMG рассказываем о том, как устроена профессия IT-консультанта, как им стать и где искать новые знания.





Константин Аушев, город — Алматы, партнер технологической практики KPMG CCA, linkedin

О себе

В практике технологического консультирования я с 2011 года. Получил образование в России и сначала устроился в московский офис KPMG. Во время учебы посетил образовательную программу организации K-Foundation. В течение нескольких месяцев мы слушали партнеров, руководителей, директоров, менеджеров различных практик, которые рассказывали о том, чем занимаются. Меня заинтересовала группа управления информационными рисками. Мне приглянулась их деятельность на стыке финансов, экономики и IT. В ходе нескольких раундов собеседований я окончательно убедился, что нашел именно то, что хотел.

Я родом из Казахстана, здесь же живет моя семья. В ходе одного из проектов мне довелось работать в алматинском офисе, где я познакомился с партнерами и директорами. В итоге решил остаться и в 2016 году перешел на постоянную работу в Казахстан.

О работе IT-консультанта

Практика IT-консультирования — одна из самых больших в организации. В регионе Центральная Азия и Кавказ насчитывается более 80 сотрудников. Внутри команды мы делимся по направлениям: это не строгое деление, а скорее специализация, выработанная годами.

Первый блок связан с рисками в IT. Это вопросы, сопутствующие финансовому аудиту, когда мы с коллегами из финансового отдела проверяем то, что происходит в системах: риски, контроли, генерацию отчетов, настройки и исходные коды процедур. Здесь же есть отдел, связанный с безопасностью, различными комплаенс-вещами, стандартами по информационной безопасности и так далее.

Второй блок — CIO Advisory, который включает разработку IT-стратегий и IT-архитектуры, повышение эффективности работы и управление процессами в IT.

Третий блок связан с IT-решениями, их выбором, проектированием и внедрением.

Четвертый блок — инновационные решения, в том числе все, что касается данных, искусственного интеллекта, построения моделей машинного обучения, внедрения хранилищ данных, аналитики, блокчейна, роботизации процессов, интеллектуальной автоматизации и лоу-кода.

Обязанности IT-консультантов внутри каждого из блоков отличаются, но основной пул задач сводится к аналитической работе. Мы работаем с большим количеством информации и решаем задачи, связанные с нахождением скрытых инсайтов в данных, которые получаем от клиента или находим в ходе внутренних или внешних исследований. Также у нас есть группа, разрабатывающая собственные решения, но таких немного, и обычно они небольшие. Большая часть консультантов работает с информацией, разрабатывая предложения для клиентов по автоматизации и трансформации.

Разнообразие проектов — одна из причин, по которой я работаю в KPMG. Даже в рамках одного блока задачи могут сильно отличаться. Например, один из клиентов пришел к нам с устаревшей IT-архитектурой, которая не справлялась с растущими нагрузками. Мы задействовали восемь команд, каждая из которых работала над своей областью. Проанализировали то, что было у клиента на тот момент, сравнили это с мировыми практиками, разработали целевую архитектуру, подобрали подходящие компоненты и решения, создали детальный план, бюджет и техническое задание.

Бывают и креативные проекты, требующие поиска нестандартных решений. Так, мы работали над проектированием IT-системы для инновационного пункта пропуска на казахстанско-китайской границе. Создали систему управления автоматическими шлагбаумами, светофорами, весами и считывателями номеров. Здесь не было единого решения, приходилось использовать технологии от разных поставщиков, чтобы предложить оптимальное решение.

Какие навыки нужны IT-консультанту

Фиксированного набора навыков, который всегда будет нужен IT-консультанту, нет. Важно уметь быстро переключаться с одного на другое, быть в тренде, легко учиться новым навыкам, не ограничиваться старыми знаниями, а ориентироваться на новый и неизведанный опыт.

Базовый набор технических умений включает в себя знание математики, умение работать с офисными приложениями и аналитическими инструментами.

На начальных позициях главное — стремление и любознательность, страсть к IT. В KPMG много успешных примеров, когда карьеру в технологической практике строили люди без специального IT-образования.

Дальнейшее развитие зависит от выбранного направления. Например, в области рисков и кибербезопасности важны сертификаты вроде CISA, ISACA. В сфере CIO Advisor или Digital Transformation важно понимание архитектуры IT и процессов управления. Также популярны сертификации по SAP, 1С, Oracle, продуктам Microsoft и ряду других решений от вендоров.

На данный момент сложно найти хороших дата-инженеров или ML-инженеров, которые могут мыслить стратегически, не боятся вызовов, умеют креативно подходить к задачам, общаться с клиентами и проводить презентации.

О преимуществах и недостатках

Первое преимущество моей профессии — большое разнообразие интересных людей, с которыми сталкиваешься во время работы. Отбор в KPMG жесткий, и зачастую люди, которые приходят в компанию, близки по духу, увлечениям и мировоззрению.

Во время работы консультанты общаются с сотрудниками, руководителями отделов, топ-менеджментом. За короткий срок удается узнать большое количество людей с разными идеями и видением мира. Это расширяет круг общения и позволяет постоянно узнавать что-то новое.

Еще один плюс моей работы в том, что ты всегда чувствуешь себя на гребне чего-то нового. Того, что до тебя никто не делал.

Для меня главный недостаток работы в KPMG заключается в том, что мы не всегда можем увидеть конечный результат своей деятельности. Часто клиенты дробят большие проекты на этапы и закупают у нас только часть работ. Бывают и другие обстоятельства, вроде смены руководства или недостатка бюджета, которые мешают увидеть конечную реализацию проекта.

Как оставаться в тренде IT-консалтинга

Когда ты работаешь в глобальной компании, многие инновации и последние тренды приходят к тебе сами. У нас есть внутренние комьюнити, рассылки по e-mail, корпоративные социальные сети, постоянно проводятся челленджи и хакатоны. Также стоит читать профессиональные сообщества, например, в LinkedIn и отчеты аналитиков, таких как Gartner, IDC, Forrester.

Профессиональная литература тоже важна. Хотя в последнее время я читаю только то, что действительно нужно в данный момент, чтобы помочь команде или клиенту.

Советы начинающим

Не бойтесь и пробуйте. Участвуйте в стажировках, хакатонах, кейс-чемпионатах, которые проводят профессиональные компании.

В начале карьеры не стоит перегружать себя сертификатами. Лучше расширяйте кругозор и изучайте профессию. Определите, в каких направлениях вы хотите развиваться, и обозначьте для себя путь хотя бы в общих чертах.