«Наша задача — стать лучшим работодателем», — Вера Платонова о работе Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы

Вера Платонова, город — Киев, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы





О карьере и работе в компании Visa

Моя карьера началась 18 лет назад в банковской сфере. Сразу после института я пришла на работу в государственный банк Украины и через три года перешла в киевский офис компании Visa, где проработала три с половиной года. Далее был период, когда я работала в другой компании в индустрии платежей. А два года назад я вернулась в Visa, и это было очевидное для меня решение по ряду причин. Visa уже давно приняла стратегически правильное решение, а именно инвестировать в регионы и помогать развивать в них безналичную экономику. И, когда мне предложили возглавить регион СНГ и Юго-Восточной Европы, который включает 17 стран, это стало для меня большим и интересным вызовом.

Visa — это первая финтех-компания в мире, которая была создана более 60 лет назад. Основатель компании — Ди Хок — стал тем революционным инноватором, который сказал, что мир может существовать без наличных денег. Именно он придумал идею платежной карты, объединив банки и дав возможность людям рассчитываться безналично в любом месте в любое время, а Visa стала ядром этой системы.

Visa — это первая финтех-компания в мире, которая была создана более 60 лет назад







Сегодня мы работаем более чем в 200 странах и территориях мира. В мире более 3,5 миллиардов активных карт Visa, через которые благодаря сети VisaNet может проходить свыше 65 000 транзакций в секунду. По версии Z Brands, в 2020 году у нашего бренда один из самых высоких показателей доверия в мире, а капитализация компании до начала кризиса составила 178 миллиардов долларов.

Компания несет определенную социальную миссию, решая вопросы безопасности цифровых платежей. В течение последних пяти лет Visa инвестировала около 9 миллиардов долларов в технологии. Наша глобальная стратегия проста — стать сетью для множества других сетей по всему миру — Network of Networks, которые уже существуют или возникают как часть новых экосистем. И чтобы соответствовать этой задаче, уже сегодня наш фокус направлен на три больших направления:

— развитие классических платежей

— инновации: цифровые платежи или новые источники платежей

— дополнительные сервисы для банков в виде экспертизы и консультаций.





Усилия компании по обеспечению безопасности и защищенности персональных данных позволяют ежегодно предотвращать мошенничество на сумму в 25 миллиардов долларов. Решения Apple Pay и Google Pay невозможны без платежных технологий. В целом, большинство самых современных платежных инноваций в мире связано с безопасностью и нашим брендом.

Для нас, как для катализатора будущего платежей, важно поддерживать финтех. Казахстан в этом отношении очень развит. Я горжусь казахстанской командой — одной из самых инновационных в регионе. Поэтому за последние несколько лет мы значительно выросли в количестве сотрудников и продолжаем нанимать людей.

Для меня большая честь и ответственность — работать в такой компании, как Visa, и руководить большим регионом. Для меня важно, что я транслирую ценности и корпоративную культуру компании в регионе, включающем в себя столько похожих, но уникальных стран.

О корпоративной культуре Visa

В работе Visa есть несколько важных принципов:





Во-первых, наше позиционирование в обществе. Мы активно выступаем за открытость, доступность, инклюзивность и культурное многообразие.

Во-вторых, для нас очень важна поддержка экономического развития. Наша глобальная задача — переход от наличных к цифровым платежам.

И наконец, бережное и командное отношение к сотрудникам. Лично моя задача и задача всей компании — стать лучшим работодателем. Это обеспечивает в конечном счете и успех бизнеса.

Мне близка позиция нашего исполнительного директора и председателя совета директоров — Эла Келли — относительно качеств, которые он ценит в сотрудниках:

— любопытство — ключ к открытиям и возможностям

— смелость — в том, чтобы не только думать, но и делать по-другому, по-новому, иначе. Мой призыв к сотрудникам — по чуть-чуть менять что-то в лучшую сторону в своей работе и мышлении каждый день

— открытое общение. В компании Visa любой сотрудник может написать топ-менеджеру, поднять любую тему, поделиться идеями. Мы верим в прозрачность и хотим, чтобы сотрудники ощущали связь с компанией и свою ценность, осознавали свой вклад в достижение бизнес-результатов.





Эти качества помогли мне руководить регионом. Мы всегда любознательны и открыты для новых методов работы и ведения бизнеса, для нас характерна достаточная смелость для того, чтобы заявить о реальных действиях, совершить резкий поворот. Мы вместе работаем над единой целью, можем реализовать любую самую смелую бизнес-идею, поэтому все идеи важны.

Еще один особенный подход в нашей компании — каждый год мы оцениваем сотрудников по двум параметрам: что (What) и как (How). То есть, что человек сделал, и как он этого достиг, насколько он готов к общению, умеет ли добиваться своих целей, как работает с командой. Так мы воспитываем в сотрудниках ценности, которые близки компании.

В Visa более 20 000 сотрудников по всему миру. Руководство компании ответственно подошло к тому, чтобы поддержать сотрудников во время пандемии. Мы все работаем из дома независимо от страны и уровня заболеваемости в регионе. Компания взяла на себя обязательство, что во время кризиса не будет сокращений и увольнений. Эл Келли регулярно записывает видеообращения из своего домашнего офиса, рассказывая о том, как идут дела в компании. Я, в свою очередь, раз в месяц провожу собрания в онлайн-формате со всеми сотрудниками нашего региона.

О роли и важных качествах руководителя

Во-первых, моя задача в том, чтобы обеспечить талантливым людям возможность работать и реализовывать задачи и проекты. У меня высокопрофессиональная команда. Чтобы каждый сотрудник был лидером в своем сегменте, я всегда нанимаю сильнейших экспертов. Многие из них превосходят меня по уровню знаний в отдельных областях. И моя задача — помочь им развить свои идеи, которые будут двигать компанию вперед.

Моя задача в том, чтобы обеспечить талантливым людям возможность работать и реализовывать задачи и проекты







Во-вторых, я беру на себя ответственность за принятие решений. Это бывает сложно, не все люди готовы к такой ответственности. Нужно быть готовым к тому, что не все твои решения будут верными. Совершать меньше ошибок или вовсе их предотвратить помогает команда. Принимая решения, я внимательна к мнению сотрудников, задаю им вопросы. Это самый эффективный метод работы для меня.

В-третьих, я должна оставаться для команды лидером, который несет ценности компании. Важно, чтобы люди видели, как я работаю, как общаюсь с сотрудниками, каких специалистов нанимаю.





Важные качества любого руководителя — доверие и умение слушать. Без этого сложно строить эффективные отношения в команде.

Наконец, руководитель должен постоянно учиться. Процесс обучения помогает наращивать опыт. Это бывает сложно, но меня спасает то, что я много слушаю: коллег, людей не только внутри компании, но и из других сфер.

О преимуществах и сложностях

Работа приносит мне удовлетворение и удовольствие. Мне очень нравится то, что я делаю, испытываю драйв. Уверена, что если этого нет у сотрудника на любой позиции, то медлить не надо, нужно уходить. Иначе это будет вредить и вам, и компании.

Мне нравится конкуренция, я люблю видеть конкретный результат







Мне нравится конкуренция, я люблю видеть конкретный результат. В Visa я четко знаю, что мы конкурируем с наличными, и здесь легко отследить результаты. Например, в Казахстане темп роста объема безналичных платежей — 85 % в год. Мне нравится приходить в магазин и видеть, как нашими решениями пользуются люди, как мы меняем жизнь людей в лучшую сторону.

Еще одно преимущество — работа в международном коллективе. Visa дает возможность всем без исключения работать в сильной команде, получать удовольствие от своего дела, жить качественно и интересно. Наша компания глобальная. За день я могу поговорить и поделиться знаниями с коллегами из разных частей света. Возникает ощущение, что ты живешь в Украине, но являешься гражданином мира.





Последние два года у меня были сложности с соблюдением баланса рабочего и личного времени. И работа на удаленке оказалась для меня новым опытом. Раньше я не верила, что можно эффективно работать из дома. Но после первого месяца поняла, что работаю даже больше. И, самое главное, вся моя команда еще больше отдается работе. Пересмотрев свой режим в сторону более гибкого, чтобы уметь эффективно переключаться, теперь я могу уделять больше времени семье, стараюсь эффективно работать и эффективно отдыхать. С другой стороны, в сегодняшние сложные времена нам, конечно, не хватает личного общения.

Думаю, в условиях новой реальности мы уже не вернемся к требованию постоянного присутствия в офисе и проведению исключительно личных встреч. В результате нашего внутреннего опроса, для наших сотрудников оказался предпочтительным режим, когда они могут несколько дней работать из офиса, а несколько дней из дома. Возможно, через некоторое время мы сможем определить новый график работы нашей компании.

О планах

Мы отстроили нашу стратегию и начали ее реализовывать. И для меня важно воплотить все, что мы запланировали, за ближайшие три года. Я не тот человек, который разработал стратегию, сделал первые шаги и пошел дальше. Мне важно понимать, что бизнес находится на взлете. Что мы приносим что-то ценное в каждую из 17 стран. Хочу увидеть, что как минимум 50% всех денежных оборотов в каждой из 17 стран нашего региона реализуются в безналичном формате.