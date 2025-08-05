Как составить резюме, которое заметят: советы HR и рекрутеров

Резюме — это ваша визитная карточка на рынке труда. От того, насколько грамотно оно составлено, зависит, получите ли вы приглашение на собеседование. Мы поговорили с опытными HR-специалистами о том, что действительно важно в резюме и на какие детали стоит обратить особое внимание при его составлении.

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Мээрим Сапарбекова, IT-рекрутер в «Бакай Банк»





При составлении резюме важно правильно структурировать информацию о работе. Места работы лучше располагать в обратном порядке — сначала последнее место работы, потом предыдущие. Так работодатель сразу увидит ваш актуальный опыт и текущий уровень.

Указывайте точные периоды работы, вплоть до месяца. Иначе непонятно, сколько времени вы реально работали над проектами. Такая детализация помогает избежать недопонимания.

С контактными данными тоже нужно быть внимательным. Указывайте несколько способов связи, не только один мессенджер. Перед отправкой резюме проверьте настройки приватности — вдруг у вас заблокированы сообщения от незнакомых людей.

Подробно описывайте опыт работы. Укажите все основные обязанности и навыки. Особенно хорошо, когда вы описываете технологии, которые использовали в проектах, и показываете конкретные результаты: сколько проектов выполнили, над чем работали.

С образованием есть нюанс. Базовое образование дает общие знания, а для многих профессий нужны специфические навыки. Поэтому обязательно упоминайте дополнительные курсы и сертификаты. Также укажите свой текущий уровень: Junior, Middle или другой.

Не забудьте про формат работы. Укажите, что вам подходит: удаленка, офис, part-time или full-time. Если совмещаете работу с учебой, это тоже стоит отметить, чтобы работодатель понимал ваши возможности.

Если меняете специализацию, объясните почему. Расскажите о планах развития и перспективах, которые видите. Так вы покажете работодателю вашу мотивацию.

Ксения Коршунова, HR в финтех-компании Wooppay





Выбирайте простой читабельный шрифт вроде Arial или Times New Roman — так текст легче воспринимается. В шапке укажите полное имя и фамилию, а не инициалы. И обязательно добавьте профессиональную фотографию в деловом стиле.

Не забудьте про основные данные: укажите контакты и город, в котором живете. В самом начале опишите, чем занимаетесь, куда хотите развиваться и в чем ваша экспертиза. Четко напишите, какую должность ищете — без этого работодатель не поймет, подходите ли вы.

Самое главное — показывайте результаты. В каждом месте работы приводите конкретные цифры и достижения. Не просто «занимался организацией мероприятий», а, например: «организовал 15 соревнований и 8 семинаров для 30+ спортсменов». Добавляйте свои обязанности и достижения — может, вы какую-то процедуру разработали или процесс оптимизировали.

Языки и навыки — это ваши плюсы, не стесняйтесь их указывать. Везде, где можно, добавляйте цифры для конкретики. И не забывайте проверять орфографию — даже маленькие опечатки сразу бросаются в глаза.