Директор Huawei Device в Казахстане о развитии бренда в Центральной Азии

Г-н Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии

О себе и развитии Huawei в Казахстане

До переезда в Центральную Азию я работал в Республике Беларусь. И, когда мне предложили возглавить офис Huawei Device в Казахстане, я с радостью принял приглашение, так как эта страна и Центральная Азия — крупнейшие рынки продаж устройств нашего бренда.

Компания Huawei в Казахстане начала свой путь в 1998 году. Представительство бренда одним из первых поддержало становление казахстанского IT-рынка. Долгое время компания готовилась к тому, чтобы начать работу по созданию такой среды, в которой бы развивались инновации на местном уровне. В 2007 году было принято решение организовать компанию так, чтобы 80% сотрудников в ней были локальные специалисты. Началась большая работа по обучению студентов, внедрению этики отношений «IT-человек, IT-государство».





В 2015 году офис с центром послепродажного обслуживания открылся и в столице. Целью центра стало своевременное и эффективное техническое обслуживание, консультирование местных заказчиков. В общей сложности Huawei обеспечила для Казахстана более 400 рабочих мест, организовала обучение от правительственного сектора и операторов, подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи.

На данный момент Huawei насчитывает пять представительств в Центральной Азии: Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Казахстан. Мы также работаем над тем, чтобы выстроить в этих странах позитивную культуру взаимодействия с гаджетами. Для этого проводятся образовательные проекты. Например, обучающие семинары для лидеров мнений и представителей СМИ Huawei Media hub.

Мы ведем активную работу по созданию безопасной экосистемы взаимодействий с помощью мобильных технологий. Например, безопасный интернет-банкинг в AppGallery или защита личных данных в видеоконференциях с помощью встроенного коммуникационного программного обеспечения в EMUI 11. Для нас важно, чтобы человек воспринимал технологии как безопасный инструмент.

О корпоративной культуре Huawei

Основные принципы Huawei — работа над собой и способность думать out of the box. Мы постоянно устраиваем различные онлайн-тренинги для сотрудников, организуем встречи с менеджерами других стран, чтобы обмениваться опытом удачных кампаний и применять опыт коллег для достижения своих целей. Для нас важно, чтобы сотрудники могли чувствовать поддержку в любых ситуациях и не отвлекались от основных задач бизнеса.

Большое направление в работе — образование. В 2018 году мы запустили программу по обучению молодых специалистов в области IT — Seeds for the Future. Каждый год 10 студентов, обучающихся по техническим специальностям и интересующихся телекоммуникациями, проходят отборочные туры и приглашаются в штаб-квартиру Huawei в Китай на двухнедельное обучение. Они получают возможность познакомиться с передовыми технологиями и поработать на самом современном оборудовании в инновационных лабораториях ведущей ИКТ-корпорации. В этом году мы провели программу онлайн, но и студентов удалось привлечь больше. Для нас важно, чтобы как можно больше местных специалистов развивалось в сфере новых технологий, ведь это и есть наше будущее.

Каким должен быть руководитель



Для меня быть руководителем означает иметь колоссальную ответственность перед нашими партнерами и сотрудниками не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии. Мы довольны тем, как развивается наш бизнес в регионе. Центральная Азия — крупнейший рынок, который продолжает развиваться в том числе и благодаря тому, что на ее территории появляются технологические гиганты мирового рынка. Наверное, главная особенность этого региона — открытость народов к новым знаниям и новому опыту. Мне повезло работать здесь.





Для руководителя важны любовь к своему делу и готовность идти рядом со своими сотрудниками. Важно дать им возможность для развития в своем поле деятельности.

Управление бизнесом — это, в первую очередь, умение работать с людьми, выискивать таланты, развивать их и обеспечивать всеми условиями для дальнейшего роста.

О преимуществах и сложностях

Руководитель задает цели, но главная заслуга в ее достижении принадлежит команде. Все трудности преодолеваются благодаря тому, что наши сотрудники в Казахстане и странах Центральной Азии делают все возможное, чтобы потребители узнали о наших продуктах первыми. Во многом благодаря сплоченной работе большой команды Huawei нам удалось побить рекорды в этом году по продажам умных часов в Казахстане.

О планах

Huawei в Казахстане идет по пути развития безопасной технологической экосистемы. 2020 год наглядно показал, что в период кризиса инновации жизненно необходимы. Так, во время пандемии мы запустили ряд устройств для мониторинга здоровья: смарт-часы с наиболее точным измерением сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом Huawei GT 2 Pro, самые доступные в линейке фитнес-браслеты Huawei Watch Fit. Согласно исследованию рынка, проведенному консалтинговой компанией IDC, во втором квартале 2020 года Huawei вышла на первое место в мире по продажам смарт-часов и фитнес-браслетов, что доказывает возросшую востребованность умных девайсов для поддержания здоровья.

В этом году мы также запустили лабораторию HUAWEI Health Lab в китайском городе Сиань. Она объединит ученых, инженеров и исследователей Huawei для совместной работы над созданием инновационных технологий и продуктов для спорта и отслеживания состояния здоровья.

Помимо этого будет продолжаться работа над совершенствованием защиты данных наших пользователей. Например, в новой оболочке EMUI 11 разработана функция конфиденциальности данных, которая включается при выходе пользователя в видеоконференцию. В режиме проекции EMUI 11 автоматически блокирует отображение уведомлений о сообщениях из приложений SMS или мессенджеров другим пользователям. А на новых смартфонах P Smart 2021 с оболочкой EMUI 10.1 встроено коммуникационное программное обеспечение, которое позволяет менять фон в любом видеочате, защищая данные о локации пользователя.

Также мы продолжим развивать наш магазин приложений App Gallery и наполнять его популярными сервисами среди казахстанцев. В этом нам помогают местные разработчики.