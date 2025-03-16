Где работать в Таджикистане: 20 компаний для успешной карьеры

Выбор места работы — один из ключевых шагов в карьере. Высокая зарплата, комфортные условия, перспективы роста и корпоративная культура делают ту или иную компанию привлекательной для специалистов. Мы собрали 20 ведущих работодателей Таджикистана, которые предоставляют отличные условия для профессионального развития.





Национальный банк Таджикистана, @nbt.tj

Главный регулирующий орган банковской системы страны. Работа здесь — это престиж, стабильность и возможность участвовать в формировании финансовой политики государства.

«Амонатбанк», @amonatbonk.tj

Крупнейший государственный банк, который активно занимается кредитованием населения и бизнеса. Предлагает стабильные условия, социальные гарантии и хорошие карьерные перспективы.

«Ориёнбанк», @oriyonbonk

Один из ведущих частных банков страны. Работает с крупным и малым бизнесом, предлагает современные банковские услуги и поддерживает инициативных сотрудников.

«Эсхата», @eskhata_bank

Динамично развивающийся банк, уделяющий особое внимание цифровым сервисам и международным переводам. Отличается конкурентными зарплатами и инновационной рабочей средой.

International Bank of Tajikistan, @ibt.tj

Современный высокотехнологичный банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг. Отличается инновациями, стабильностью и возможностью карьерного роста.

«Сифат Фарма», @sifatpharma.tjk

Одна из крупнейших аптечных сетей страны. Здесь предлагают конкурентные зарплаты, систему обучения и карьерного роста в фармацевтической отрасли.

Сеть аптек «Мадад», @madadpharm.tj

Один из ведущих фармацевтических ритейлеров страны. Компания обеспечивает сотрудников социальными льготами и возможностями обучения.

«Шивер Таджикистан», @schiever

Официальный оператор торговых сетей Auchan и Bi1 в Таджикистане. Перспективы карьерного роста и работа в международном формате делают компанию привлекательной для специалистов розничной торговли.

«Евар», @evar.tj

Сеть супермаркетов, представленная в трех городах Таджикистана. Здесь ценят инициативных сотрудников и предлагают стабильные условия труда.

Таджикская алюминиевая компания, @talko.tj

Крупнейший производитель первичного алюминия в Центральной Азии. Компания предлагает конкурентные зарплаты, социальные гарантии и возможность работы с высокотехнологичным оборудованием.

«Барки Точик», @barqitojik.tj

Государственная энергетическая компания, обеспечивающая электричеством всю страну. Работа здесь — это стабильность, хорошие условия труда и участие в стратегически важных проектах.

TBEA, @tbea.com

Занимается строительством и модернизацией энергетических объектов в Таджикистане. Предлагает работу в международной команде и участие в масштабных инфраструктурных проектах.

«Газпромнефть-Таджикистан», @gpnbonus.ru

Официальный представитель «Газпромнефть» в стране. Компания предоставляет конкурентные зарплаты, социальные льготы и возможности карьерного роста.

«Фароз»

Многопрофильная компания, работающая в нефтегазовом секторе, медицине, транспорте и строительстве. Здесь ценят опытных специалистов и предоставляют достойные условия труда.

MegaFon Tajikistan, @megafontj

Один из крупнейших операторов мобильной связи в стране. Сотрудникам предлагают современные технологии, достойную оплату труда и социальные льготы.

Zypl.ai, @zypl.ai

Ведущая таджикская технологическая компания, разрабатывающая решения в сфере искусственного интеллекта. Здесь работают талантливые IT-специалисты, получая доступ к международным проектам и передовым технологиям.

Somon Air, @somonair.com

Первая частная авиакомпания Таджикистана. Работа здесь — это международные стандарты, достойная зарплата и перспективы карьерного роста в авиационной индустрии.

«Комбинати Шири Душанбе», @shiridushanbe.tj

Крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие страны. Компания предоставляет стабильные рабочие места и конкурентные условия труда.

«Ширкати Оби Зулол», @obizulol.tj

Ведущий производитель бутилированной воды, соков и газированных напитков в Таджикистане. Здесь ценят ответственных сотрудников и предлагают стабильные рабочие места.

Coca-Cola Tajikistan, @cocacola.tj

Официальный представитель Coca-Cola в стране. Компания предлагает конкурентные зарплаты, льготы и возможность работать в международной корпорации.