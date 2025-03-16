Где работать в Таджикистане: 20 компаний для успешной карьеры

Выбор места работы — один из ключевых шагов в карьере. Высокая зарплата, комфортные условия, перспективы роста и корпоративная культура делают ту или иную компанию привлекательной для специалистов. Мы собрали 20 ведущих работодателей Таджикистана, которые предоставляют отличные условия для профессионального развития.
Национальный банк Таджикистана, @nbt.tj
Главный регулирующий орган банковской системы страны. Работа здесь — это престиж, стабильность и возможность участвовать в формировании финансовой политики государства.
«Амонатбанк», @amonatbonk.tj
Крупнейший государственный банк, который активно занимается кредитованием населения и бизнеса. Предлагает стабильные условия, социальные гарантии и хорошие карьерные перспективы.
«Ориёнбанк», @oriyonbonk
Один из ведущих частных банков страны. Работает с крупным и малым бизнесом, предлагает современные банковские услуги и поддерживает инициативных сотрудников.
«Эсхата», @eskhata_bank
Динамично развивающийся банк, уделяющий особое внимание цифровым сервисам и международным переводам. Отличается конкурентными зарплатами и инновационной рабочей средой.
International Bank of Tajikistan, @ibt.tj
Современный высокотехнологичный банк, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг. Отличается инновациями, стабильностью и возможностью карьерного роста.
«Сифат Фарма», @sifatpharma.tjk
Одна из крупнейших аптечных сетей страны. Здесь предлагают конкурентные зарплаты, систему обучения и карьерного роста в фармацевтической отрасли.
Сеть аптек «Мадад», @madadpharm.tj
Один из ведущих фармацевтических ритейлеров страны. Компания обеспечивает сотрудников социальными льготами и возможностями обучения.
«Шивер Таджикистан», @schiever
Официальный оператор торговых сетей Auchan и Bi1 в Таджикистане. Перспективы карьерного роста и работа в международном формате делают компанию привлекательной для специалистов розничной торговли.
«Евар», @evar.tj
Сеть супермаркетов, представленная в трех городах Таджикистана. Здесь ценят инициативных сотрудников и предлагают стабильные условия труда.
Таджикская алюминиевая компания, @talko.tj
Крупнейший производитель первичного алюминия в Центральной Азии. Компания предлагает конкурентные зарплаты, социальные гарантии и возможность работы с высокотехнологичным оборудованием.
«Барки Точик», @barqitojik.tj
Государственная энергетическая компания, обеспечивающая электричеством всю страну. Работа здесь — это стабильность, хорошие условия труда и участие в стратегически важных проектах.
TBEA, @tbea.com
Занимается строительством и модернизацией энергетических объектов в Таджикистане. Предлагает работу в международной команде и участие в масштабных инфраструктурных проектах.
«Газпромнефть-Таджикистан», @gpnbonus.ru
Официальный представитель «Газпромнефть» в стране. Компания предоставляет конкурентные зарплаты, социальные льготы и возможности карьерного роста.
«Фароз»
Многопрофильная компания, работающая в нефтегазовом секторе, медицине, транспорте и строительстве. Здесь ценят опытных специалистов и предоставляют достойные условия труда.
MegaFon Tajikistan, @megafontj
Один из крупнейших операторов мобильной связи в стране. Сотрудникам предлагают современные технологии, достойную оплату труда и социальные льготы.
Zypl.ai, @zypl.ai
Ведущая таджикская технологическая компания, разрабатывающая решения в сфере искусственного интеллекта. Здесь работают талантливые IT-специалисты, получая доступ к международным проектам и передовым технологиям.
Somon Air, @somonair.com
Первая частная авиакомпания Таджикистана. Работа здесь — это международные стандарты, достойная зарплата и перспективы карьерного роста в авиационной индустрии.
«Комбинати Шири Душанбе», @shiridushanbe.tj
Крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие страны. Компания предоставляет стабильные рабочие места и конкурентные условия труда.
«Ширкати Оби Зулол», @obizulol.tj
Ведущий производитель бутилированной воды, соков и газированных напитков в Таджикистане. Здесь ценят ответственных сотрудников и предлагают стабильные рабочие места.
Coca-Cola Tajikistan, @cocacola.tj
Официальный представитель Coca-Cola в стране. Компания предлагает конкурентные зарплаты, льготы и возможность работать в международной корпорации.