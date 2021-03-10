Как я стал руководителем. Country-менеджер Aviasales.kz о карьерном росте в компании





Мы запускаем серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей.

Будем общаться с людьми, которые решили развиваться в компании как лидеры, и рассказывать об их отношении к работе и качествах, которые помогли им расти. Сегодня публикуем интервью с руководителем Aviasales.kz.







Юлия Исакина, руководитель Aviasales.kz









Выбор компании

Я маркетолог. Стараюсь помочь как можно большему количеству людей находить дешевые билеты на Aviasales.

Для меня в выборе места работы большую роль играет продукт — насколько он полезный для людей, насколько интересный. А за продуктом, как известно, всегда стоят люди, и я в восторге от нашей команды. У нас работают классные специалисты и интересные личности, именно они формируют дух компании.





Корпоративная культура

Мне нравится, что ребята в Aviasales на одной волне: с хорошим чувством юмора, открыты и всегда готовы помочь. Я вижу, как компания бережно относится к этому общему вайбу — поддерживает атмосферу в офисах, общих чатах и устраивает крутые мероприятия.

Компания заботится о личном развитии сотрудников и комфортной работе: оплачивает обучение, языковые курсы, медицинскую страховку и даже детский сад для детей.

В Aviasales много возможностей для роста. Наш продукт и в техническом плане, и в плане продвижения часто требует нетривиальных решений. Поэтому ты постоянно растешь в профессиональном плане и узнаешь что-то новое.





Карьерный путь







Я начала работать с 15 лет. Как и многим подросткам, мне хотелось поскорее получить материальную независимость от родителей. Начинала промоутером. Параллельно с работой училась на маркетолога в колледже, потом в университете. В 17 лет работала в customer service крупной международной компании, также была сотрудником известного IT-холдинга Казахстана.

Путь в маркетинге начался для меня в рекламном агентстве, где я занималась и медиапланированием, и перформанс-маркетингом, и общалась с инфлюенсерами. В Aviasales пришла именно как перформанс-специалист, потом стала тимлидером и впоследствии руководителем Aviasales.kz.

Считаю, продвинуться по карьерной лестнице мне помогло одно важное качество, которое необходимо для роста — это умение нести ответственность за свои решения.







Я поняла, что мои знания и опыт довольно многогранны. Мне хотелось, чтобы они пригодились в полной мере, быть полезной на 100%. Еще я почувствовала себя достаточно зрелой, чтобы нести ответственность не только за свои решения, но и за результаты команды.

Мне нравится расти в компании, потому что я люблю наш продукт и нашу команду, разделяю общие ценности. Работаю над тем, что помогает людям путешествовать и дарит эмоции.







Особенности работы руководителя

Внутренние коммуникации — моя любимая часть работы. Считаю, что мой подростковый опыт работы промоутером, продажником, деятельность в customer service мне помогает. Я люблю общаться, открыта к критике, не боюсь задавать вопросы и обсуждать проблемы.

Большую роль в работе с сотрудниками играют Soft skills. Но помимо этого человеку определенно нужно быть экспертом в своей предметной области, никогда нельзя забывать о матчасти. А самый лучший опыт — это опыт решения проблем, постоянный поиск способов улучшить то, что уже есть.

Разница между менеджерами, которые выросли внутри компании, и теми, кто пришел из других компаний, есть. Но нельзя сказать, что какой-либо из этих путей лучше или хуже. На мой взгляд, классно брать ребят из других компаний, потому что у них может быть другой, свежий взгляд, в результате чего происходит обмен опытом. При этом классно выращивать своих — они хорошо понимают особенности работы на всех ее этапах.





Рекомендации

Когда речь идет о маркетинге, ребята, начинающие карьеру, часто не знают, куда податься — писать тексты, настраивать рекламу, заниматься стратегией. Я часто говорю о том, что нужно попробовать себя с разных сторон. Можно постажироваться в разных местах или в одном, но в разных отделах. Когда вы увидите, как работа происходит в реальности, будет легче понять, в какую сторону вы хотите двигаться и расти.

Я не люблю рекомендовать профильную литературу. Поэтому советую читать и смотреть то, что вам нравится — расширять кругозор и черпать опыт из художественных литературы и фильмов/сериалов. Я сама с удовольствием читала Серхио Займана и Максима Батырева. Других авторов и книг было прочитано много, но для меня они менее ценны.

Что почитать начинающим специалистам





Серхио Займан, «Конец маркетинга, каким мы его знаем»





Книга о революционном маркетинговом подходе, который изменил судьбы и финансовые показатели тысяч компаний. Автор показал, что главная цель маркетинга — увеличить продажи продукта и принести компании прибыль, а основное оружие — стратегия, профессионализм и планирование.





Максим Батырев, «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя»





Названия глав в этой книге — это правила о том, как относиться к коллегам, каким образом действовать в определенных ситуациях: свод принципов, которым стоит следовать, если хочешь добиться успеха.





Максим Батырев, «Сложные подчиненные. Практика российских руководителей»





Известный российский менеджер Максим Батырев на основе 2000 кейсов написал книгу о том, как найти подход к трудным сотрудникам.





Где начать карьеру





Marketing Intern, «Кока Кола Алматы Боттлерс»





Опыт работы: не требуется

Требования:

— высшее образование в области маркетинга/экономики/менеджмента

— аналитические навыки

— свободное владение английским языком

— коммуникативные навыки.

Подробнее здесь.





Junior Digital Marketing Manager, Epic Growth





Опыт работы: не требуется

Требования:

— быстрая обучаемость

— креативность

— аналитическое мышление

— средний уровень владения английским языком.

Подробнее здесь.





Стажер SMM и PR, Amanat Research & Consulting





Опыт работы: не требуется

Требования:

— дисциплинированность, добросовестность и интерес к SMM и/или PR

— грамотное и свободное владение русским и казахским языками

— наличие сертификата о завершении курса по SMM или наличие опыта/портфолио.

Подробнее здесь.





Открытые вакансии от Aviasales можно найти по ссылке.