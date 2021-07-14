Операционный директор Hilton Tashkent City о том, как развивается лучший отель в Узбекистане

Диловар Хасанов, 29 лет, город — Ташкент, операционный директор Hilton Tashkent City, @dilik_kh





О карьере и развитии Hilton Tashkent City

В 2010 году я поступил в Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте на факультет Международного гостиничного бизнеса. В 2012 году начал карьеру в отельном бизнесе. Сначала работал в качестве портье в Radisson Blu Hotel Tashkent. После окончания университета у меня появилась возможность пройти стажировку в США, поработать в Эмиратах. В результате я получил опыт в таких крупных сетях, как Hyatt, Windom, Radisson. А в 2019 году попал в команду, которая открывала Hilton в Узбекистане. На данный момент я операционный директор отеля.

Два года назад рынок Узбекистана был насыщен с точки зрения туризма, а пятизвездочный отель был только один. Поэтому Hilton заходил на рынок как второй пятизвездочный отель в стране. Но, к сожалению, в 2019 году мы столкнулись с пандемией и соответствующими сложностями. Сейчас мы восстановились и почти вошли в прежний режим. Согласно международным рейтингам на местном рынке Hilton теперь занимает лидирующую позицию.

Мы проделали большой объем работы, чтобы добиться доверия со стороны гостей. Но наша сфера постоянно меняется, требует ежедневного развития. Поэтому мы каждый день предпринимаем что-то, чтобы удивить гостей.

О корпоративной культуре

Hilton — это международный бренд, у которого есть 18 подбрендов разного сегмента, почти 6500 отелей в 119 странах. Соответственно, корпоративная культура в компании очень важна.

Один из принципов состоит в том, что сотрудники — это не линейный персонал, а члены команды. Руководители — это тоже игроки команды, но с чуть большей зоной ответственности. Поэтому я отношусь к сотрудникам не как к подчиненным, а как к коллегам.

Hilton — это международный бренд, у которого есть 18 подбрендов разного сегмента, почти 6500 отелей в 119 странах

Нас объединяет одна общая цель. Мы хотим быть лучшей сетью гостиничной индустрии, стать максимально полезными для наших гостей, коллег, партнеров и владельцев бизнеса. Также мы хотим быть полезными для общественных организаций, поэтому отказываемся от пластика, заботимся о водных ресурсах, внедряем энергосберегающие системы контроля в отеле.

Каким должен быть руководитель

Руководитель — это человек, который понимает, как работают члены его команды, как они принимают решения и действуют в сложных ситуациях. Думаю, каждый руководитель должен пройти определенные этапы в карьере, поработать на разных позициях. Поэтому в отельном бизнесе люди всегда начинают с начальных должностей, проходят весь путь с нуля. Это помогает в управлении, потому что вы знаете, как организованы все процессы на разных уровнях, понимаете, как можно оптимизировать те или иные задачи.

Также руководитель — это тот, кто принимает правильные решения в правильное время и в правильном месте. Потому что от этого часто зависит успех компании.





Для меня важным навыком руководителя всегда было умение слушать. К сожалению, иногда встречаются лидеры, которые принимают решения, не прислушиваясь к коллегам. Конечно, ответственность за итоговое решение всегда несет руководитель, поэтому важно сохранять баланс. Учитывать мнение команды, позиции разных сторон, и принимать наиболее эффективное решение. Такой человек будет цениться и среди владельцев бизнеса, и среди членов команды.

Я замечаю, что уверенность в себе и умение совладать с эмоциями, помогают управлять людьми и достигать результатов в кратчайшие сроки. И, наоборот, если вы не умеете контролировать эмоции, можете потерять лучших сотрудников. Агрессивный подход к управлению, сегодня не актуален. Люди ценят равные отношения между членами команды.

Руководитель должен понимать с кем он работает, адекватно оценивать возможности сотрудников, их сильные стороны. Это поможет правильно распределить общий объем работы. Люди не могут быть талантливы во всем. Поэтому важно подобрать правильных людей на разные позиции и задать им верное направление.

О преимуществах и сложностях

Быть руководителем в гостиничной сфере, особенно в регионе, где она активно развивается, значит — готовить будущие кадры для целой индустрии. Нужно понимать, что в будущем эти люди будут управлять отельным бизнесом в стране и представлять туристическую отрасль всего государства. Можно сказать, что мы работаем над тем, как будет выглядеть Узбекистан для иностранцев в ближайшие пять-десять лет.

Мы живем работой, выполняем колоссальный объем задач каждый день







Мы живем работой, выполняем колоссальный объем задач каждый день. Наша индустрия работает 24/7, никогда не останавливается. В ней, многое зависит от человеческих ресурсов, от того, какие решения принимают люди. Поэтому руководитель постоянно должен быть на связи, контролировать многие процессы. Но я стараюсь хотя бы один день в неделю не работать, чтобы провести его с семьей. Это помогает восстановиться, перезагрузиться и вернуться к ежедневным обязанностям с новыми силами.

О планах





Мы видим, что жители других стран Центральной Азии сегодня стали активно посещать Узбекистан.

Поэтому продвигаем нашу страну и отель в этом регионе. Хотим показать, что к нам можно приехать с семьей, посетить исторические достопримечательности и отдохнуть в горах.

Количество пятизвездочных отелей в Узбекистане будет увеличиваться. В этой связи мы будем развиваться дальше, придумывать новые форматы взаимодействия с гостями. Например, в ближайшее время мы открываем ресторан национальной кухни нового формата с насыщенной шоу-программой, где можно будет погрузиться в культуру Узбекистана и Великого Шелкового пути.