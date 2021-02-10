Управляющий партнер KPMG в Казахстане и ЦА о том, чем отличаются Boss и Leader

Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Казахстане и Центральной Азии

О карьере и развитии KPMG в Казахстане и Центральной Азии

После окончания школы я поступил в университет на перспективную специальность «информационные технологии». На третьем курсе понял, чтобы преуспеть в этом направлении, надо не только уметь программировать. Поэтому еще во время обучения занялся предпринимательской деятельностью, решил, что мне нужно обучиться финансам и бухгалтерскому учету, подтянуть английский язык. После окончания университета поступил в магистратуру в КИМЭП. Узнал, что выпускники этого вуза часто работают в Big4 и могут стать там партнером.

На втором курсе магистратуры я стал сотрудником одной из компаний Big4. Пришел на базовую позицию консультанта и за восемь лет вырос до партнера. А еще через пять лет стал управляющим партнером KPMG в Казахстане и Центральной Азии.





Я присоединился к KPMG в 2008 году. Тогда передо мной стояла задача — развить новое направление консалтинга. Было интересно с нуля поднимать практику, собирать штат, искать клиентов. На тот момент KPMG была самой маленькой компанией из списка Big4 в Центральной Азии. Но каждый год мы ставили себе высокие планки, новые цели. И сегодня у нас самая большая практика консалтинга, аудита и налогового консультирования. Мы вышли в лидеры на рынке и боремся за первое место с одним из конкурентов.

О корпоративной культуре

KPMG в Казахстане и Центральной Азии имеет офисы в Алматы, Атырау, Нур-Султане, Бишкеке и Ташкенте. Всего у нас порядка 720 сотрудников, из них в Казахстане работает примерно 620 человек.

У каждой из компаний Big4 есть своя уникальная культура. Считается, что атмосфера KPMG наиболее приветливая по отношению к сотрудникам. Мы работаем над тем, чтобы сотрудники были частью большой команды, взаимодействовали друг с другом независимо от положения в компании. Но помимо этого я добавил в работу больше четкости. Каждый год мы ставим перед командой амбициозные цели, конкретизируем их и стараемся их добиваться. Такой симбиоз позволил сформировать свою уникальную корпоративную культуру и продвинуться вперед.

Мы даем людям возможность расширять свои полномочия, принимать самостоятельные решения







Еще одна важная часть — система работы с сотрудниками. Мы даем людям возможность расширять свои полномочия, принимать самостоятельные решения и творить.

На данный момент у нас собралась команда мечты — это амбициозные и умные люди, которые укрепляют и развивают культуру нашей компании.

Каким должен быть руководитель

Понятие «руководитель» можно определить с помощью двух слов из английского языка: Boss и Leader. Между двумя этими понятиями большая пропасть. Boss — это руководитель, который указывает группе, что нужно делать и как. Leader — это руководитель, который задает тон, подает пример сотрудникам.

Я не вижу смысла в руководителях, которые не доверяют команде и пытаются сделать всю работу самостоятельно. И также не понимаю тех, кто видит свою задачу лишь в том, чтобы контролировать других.

Хороший руководитель должен уметь правильно подобрать ресурсы, структурировать их, быть визионером — видеть большую цель и уметь донести ее до других, помогать команде своим примером. Мне близка концепция Servant Leadership — служащий лидер. Руководитель должен помогать команде достичь результата, не мешая процессу.





Согласно глобальным исследованиям, чтобы человек стал эффективным руководителем, требуется 10-15 лет. Но некоторые люди становятся лидерами уже в начале своей карьеры, например, стартаперы. Поэтому я рекомендую развивать несколько аспектов:

— харизма, вера в идею — это поможет зарядить всех вокруг на достижение общей цели

— soft skills, например, умение донести свою мысль до окружающих

— эмоциональный интеллект, чтобы эффективно работать с командой

— дисциплина

— технические знания.

В KPMG уделяется большое внимание развитию молодых руководителей. Мы проводим для менеджеров разные тренинги: от того, как быть ментором, до того, что такое проектное управление. Я сам проходил много таких тренингов, обучался в Лондонской школе бизнеса и в «Сколково».

Сегодня в свободном доступе есть много контента по лидерству. Если мне требуется дополнительная информация по какому-то направлению, я либо нахожу подходящую книгу, либо смотрю лекции на YouTube, а после этого обрабатываю весь материал и формирую собственное видение вопроса.

О преимуществах и сложностях

Руководитель несет на себе ответственность за людей и бизнес. Это тяжелая ноша. Когда в твоем подчинении 700 человек, ты работаешь практически без выходных. Потому что самое сложное в таком положении — отпроситься у самого себя.

Если человек будет думать о работе 24 часа в сутки, у него будут сложности в других сферах жизни. Я, как и многие руководители, проходил через этот этап. Рекомендую развивать эмоциональный интеллект. Это поможет не перегореть. Например, я нахожу для себя разрядку в активных занятиях спортом и интересных путешествиях.

Жизненный баланс достигается строгой дисциплиной



Я много рассуждал над темой Work-life balance. Раньше думал, что баланс состоит в том, чтобы в 18:00 закончить все дела и пойти домой. Но это утопия. Сегодня мы от объема проведенных на работе часов движемся к личной результативности. И жизненный баланс в этом случае достигается строгой дисциплиной. Важно уметь правильно распределять свое время. Я формирую свой график на несколько месяцев вперед. Каждое воскресенье думаю над тем, как проведу следующую неделю. И каждый день стараюсь распределить свои ресурсы таким образом, чтобы провести время максимально эффективно. Рекомендую использовать инструменты, которые могут облегчить вашу работу и планировать ее. Тогда освобождается время и для личных дел.

Другая сторона работы руководителя — возможность сделать компанию лучше. Внутри KPMG есть философия, которая состоит в том, чтобы оставить после себя компанию в лучшем состоянии, чем ты ее принял. Если ты можешь с уверенностью сказать, что за время твоего руководства компания стала эффективнее, это круто.

Еще одно большое преимущество руководителей — возможность самостоятельно принимать решения.

О планах

Мы работаем над тем, чтобы поддерживать корпоративную культуру в онлайн-формате. Также в планах вырасти в направлении, связанном с инновациями и информационными технологиями. Видим в этом большой потенциал. Есть планы, связанные с экологической миссией бренда, которые мы будем реализовывать не только в Казахстане, но и в других странах.