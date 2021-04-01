Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/de2/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/de2d14703f15594d577a7e3cd83d3f7f.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-ya-stal-rukovoditelem-sherzod-mahmudov-o-tom-kak-za-10-let-stal-kommercheskim-direktorom-seti-korzinka-uz
Как я стал руководителем. Шерзод Махмудов о том, как за 10 лет стал коммерческим директором сети korzinka.uz
436
/
/

Сегодня в 15:45

Как я стал руководителем. Шерзод Махмудов о том, как за 10 лет стал коммерческим директором сети korzinka.uz

korzinka.uz

Мы запустили серию интервью с менеджерами компаний, которые прошли путь со стартовой позиции до руководящей.

Будем общаться с людьми, которые решили развиваться в компании как лидеры, и рассказывать об их отношении к работе и качествах, которые помогли им расти. Недавно мы публиковали интервью с директором компании Wooppay. Сегодня расскажем историю коммерческого директора korzinka.uz.


Шерзод Махмудов, 31 год, город — Ташкент, коммерческий директор сети магазинов korzinka.uz, facebook

IMG_9433.jpg


Выбор компании

Я коммерческий директор сети магазинов korzinka.uz, доктор экономических наук. Мне нравится заниматься наукой, поэтому помимо основной работы я также преподаю в университете.

Я родился в семье предпринимателя и учительницы. От мамы у меня развитые математические способности, поэтому с семи лет я помогал отцу на рынке. С этого времени у меня появился интерес к бизнесу, финансам. В студенческие годы я участвовал в конференциях, ездил за границу и всегда сравнивал наш рынок с зарубежными.

Единственной узбекской компанией, которая соответствовала моим ожиданиям, была сеть korzinka.uz

К 2010 году, когда я начал поиск работы, на рынке было несколько сфер и направлений, которые ожидало успешное будущее. Одним из этих направлений была современная розница. Я видел разницу между розницей в Узбекистане и США. Понимал, что в нашей стране этот тренд будет только развиваться. Но единственной узбекской компанией, которая соответствовала моим ожиданиям, была сеть korzinka.uz. Поэтому я присоединился к команде в августе 2010 года.

На тот момент в компании было шесть магазинов. А сегодня это один из крупнейших бизнесов в Узбекистане.


Карьерный путь


Моя первая позиция в компании — ассистент младшего бухгалтера, я занимался сверкой данных. Через год меня перевели на должность менеджера в одном из проектов. Затем я работал в отделе снабжения, отделе маркетинга, где стал руководителем. После этого занял позицию руководителя отдела категорийного менеджмента. А в 2020 году меня назначили коммерческим директором сети.

За это время в компании было внедрено много инновационных достижений. Мы первые в Узбекистане запустили продвинутые системы SAP ERP и BW, которые используют во всем мире. Также проработали эффективные условия сотрудничества с партнерами. Создали направление категорийного менеджмента, в рамках которого с командой внедрили систему умного ценообразования и правильного мерчендайзинга продукции.

10 лет назад у нас был маленький уютный офис в центре города, где работало 20 человек. А сейчас нас более 300. По своему опыту могу сказать, что в компании нет никаких ограничений для роста. Есть обычные понятные правила: усердно работаешь, достигаешь результатов и растешь.

IMG_5821.jpg

Я всегда ставил перед собой высокие планки, искал новые идеи, возможности для масштабирования, способы решения вопросов. Меня восхищало, как менеджеры компании умели грамотно распределять имеющиеся ресурсы и достигать результатов. Поэтому я тоже решил развиваться как руководитель.

Мне помогло то, что я всегда учился. Наша компания в Узбекистане всегда была лидером и инноватором, и, чтобы соответствовать этому уровню, нужно постоянно развиваться, пробовать новое, изучать мировой опыт. Я никогда не боялся брать на себя ответственность. Четко понимал, какие ресурсы, полномочия и компетенции нужны моей команде для достижения цели. Также я ценю доверие со стороны руководителей. Благодаря этому я мог уверенно идти вперед большими шагами и оправдывать их ожидания.

Думаю, в 2010 году я сделал правильный выбор. Я получил колоссальный опыт, работал с лучшими наставниками — легендами в своем направлении. Мне нравится двигаться с лидером рынка, быть причастным к достижениям компании. Работа здесь доставляет мне удовольствие. Я кайфую от результатов, полученных мной и моей командой.


Особенности работы руководителя


Быть руководителем — значит нести ответственность за команду и за ее результат. На мой взгляд, лидерство состоит в том, чтобы быть готовым тратить больше времени на людей и их развитие. Мне интересно оптимизировать работу сотрудников, улучшать их навыки. Потому что сложно достигнуть каких-либо целей без сильной команды.

Быть руководителем — значит нести ответственность за команду и за ее результат

На мой взгляд, руководитель должен уметь правильно ставить задачи. Для этого важно определить, кто из сотрудников наиболее компетентен в этом вопросе, достаточно ли у этого человека ресурсов, как мы можем измерить его результат и в какие сроки нужно выполнить задачу.

Также важно всегда оставаться эффективным, правильно расставлять приоритеты, быть открытым к обратной связи. Я привык работать в быстром темпе и из-за этого часто пропускал много информации, которая поступала с разных сторон. Но понял, что благодаря отзывам и комментариям других людей могу достичь больших результатов с меньшими затратами ресурсов. Поэтому теперь я внимательно общаюсь с членами команды, коллегами, клиентами, поставщиками. Это помогает сформировать полноценную картину ситуации и принять правильное решение.


Корпоративная культура


Корпоративная культура korzinka.uz подразумевает, что у всех сотрудников равные условия и возможности для роста. Как правило, у членов команды есть определенные проекты, над которыми они работают. И у каждого есть возможность проявить себя при их реализации, благодаря своим усилиям достичь высот.

Помимо того, что мы выращиваем лидеров внутри korzinka.uz, мы также приглашаем внешних экспертов. Менеджеры, выросшие внутри, хорошо знают компанию и все ее процессы. А внешние приносят с собой экспертизу и новый опыт. Синергия этих двух сторон всегда дает наилучший результат.


Рекомендации:


— постоянно развивайтесь не только в своей сфере, но и в смежных

— научитесь грамотно расставлять приоритеты и распределять свое время

— прокачивайте навыки коммуникации, чтобы успешно работать в команде

— изучите основы экономики и менеджмента.

Также рекомендую прочитать книгу «Черная книга менеджера» Славы Панкратова и посмотреть фильм «Шпионский мост» для развития навыка ведения переговоров.


«Черная книга менеджера», Слава Панкратов

1 (1).jpg

Книга для тех, кто работает в менеджменте или хочет стать менеджером.


«Шпионский мост», 2015

Жанр: триллер, драма, история

2 (1).jpg

Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре Холодной войны.


Где начать карьеру



Помощник бухгалтера, ТОО «Керемет Су СКЕ»

Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 120 000 — 150 000 тг

Требования:

— отличное знание ПК

— знание программ Word, Exсel, 1 C.

Подробнее здесь.


Оператор заказов, Magnum C&C


Опыт работы: не требуется

Требования:

— образование не ниже среднего

— владение методами анализа и управления товарными запасами

— владение ПК на уровне уверенного пользователя.

Подробнее здесь.


Бухгалтер, HT.kz


Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 150 000 — 200 000 тг

Требования:

— разбираться в 1С

— уметь пользоваться программными средствами для ведения бухгалтерского учета

— хорошая обучаемость.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #узбекистан #руководитель #карьера #korzinkauz
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где экологи зарабатывают 5000 $ и почему на специалистов всегда есть спрос
25825
Проектировщик, риелтор и повар WOK: 7 вакансий, где не требуется опыт работы
3819
Как в 23 года работать летчиком: какие экзамены нужно сдать и где получить лицензию
7425