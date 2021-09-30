«Рискуйте в начале карьеры», — карьерные советы от операционного директора DiDi в Восточной Европе и ЦА

Мануэль Амор Лоуреда, операционный директор DiDi в Восточной Европе и Центральной Азии





О себе

Я операционный директор DiDi в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. Работаю в компании более двух лет, начинал со стран Латинской Америки. До этого на протяжении пяти лет работал в консалтинговых компаниях Deloitte и McKinsey, а также в банковском секторе.

Решение нестандартных задач всегда давалось мне легко. Поэтому после получения диплома инженера я продолжил карьеру в консалтинге. Но мне захотелось перемен и я присоединился к команде DiDi. Работа здесь дала мне возможность не только постоянно находить креативные решения, но и руководить процессами, которые меняют жизнь к лучшему. Теперь на мне лежит более высокая степень ответственности, но видеть, как наша работа влияет на жизнь людей — огромное удовольствие.

Карьерные советы





Даже если после окончания университета вы выберете другую специализацию и будете работать в альтернативной сфере, то полученные навыки, опыт и люди, с которыми вы познакомились, станут ключевыми «рычагами» в вашей профессиональной карьере. Поэтому мои карьерные советы молодому поколению таковы:

1. Опыт, важнее всего





Многие молодые выпускники думают, что путь к успешной карьере — это полная концентрация на своей специализации или поиск хорошего работодателя. Я не думаю, что это применимо ко многим профессиям. Важно накапливать всевозможный опыт с самого начала и на протяжении всей карьеры.

Во-первых, это нужно, чтобы узнать, что вам нравится и не нравится в процессе работы. А во-вторых, чтобы оставаться конкурентноспособным в течение долгого времени и увеличить свои шансы на успешную карьеру. Опыт, который вы приобретаете, расширяет мировоззрение, открывает новые перспективы и делает вас более образованным человеком и отличным профессионалом.

2. Не соглашайтесь на работу, которая вам не нравится





Многие советуют выпускникам университетов устроиться на работу, чтобы закрывать свои первостепенные нужды. Это не самый лучший совет. Многочисленные исследования доказали, что в таком режиме вы точно долго не протянете. Более того, будет трудно преуспеть в том, что вам не нравится. Всегда найдется кто-то с аналогичным набором навыков, но с мотивацией, которой у вас нет. Когда вы увлечены делом, вы воодушевлены, и это чувство подпитывает вас, позволяя достичь гораздо большего. Жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться профессией, которую вы не любите!

3. Рискуйте в начале карьеры





Один из важных уроков, который преподала нам наша экономика, заключается в том, что не рисковать — слишком рискованно. Многие вещи находятся вне нашего контроля, и если мы будем продолжать топтаться на одном месте, то попросту не сможем продвинуться вперед.

Идя на риски, вы даете себе возможность узнать, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу. А уроки, полученные в обоих сценариях, помогут быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Поскольку мы становимся предприимчивее, напрашивается следующий вывод: те, кто рискует и учится на личном опыте, как внутри, так и вне корпоративных стен, станут успешнее.

4. Уделяйте больше времени людям





Студенты попросту «живут» во всемирной паутине 24/7 и не понимают, что самые крепкие отношения и связи строятся при личной встрече, а не в сети. Независимо от того, хотите ли вы создать собственный стартап или работать в корпорации — умение эффективно коммуницировать — ключевой фактор вашего успеха. Поэтому важно время от времени отказываться от гаджетов и общаться с людьми вживую.

5. Измеряйте результаты своей работы и создавайте тематические исследования





Если вы посмотрите на любое студенческое резюме, оно почти всегда выглядит одинаково. В разделе «Опыт» студенты указывают компанию, а затем общую информацию, например, «Руководил проектом XXX». Одни приукрашивают свой опыт, другие пишут клише, вроде: «стрессоустойчивость», «коммуникабельность», «легкообучаемость». Проблема в том, что рекрутеры сегодня, а в будущем тем более, ищут и ждут результатов. Они хотят знать, почему именно вы будете полезны компании и какие задачи сможете решать. Всегда используйте подход, основанный на данных, определяя цели и отслеживая свои результаты. Так вам будет легче доказать свою ценность для рекрутера или организации.

6. «Лучший вес, который вы когда-либо сбросите — это вес чужих мнений»





Многие люди находятся под влиянием мнения близких, друзей или семьи, а также общества в целом. Несмотря на то, что эти мнения, как правило, даются из благих намерений, у вас есть право быть теми, кем вы захотите. Прислушиваясь к мнению других, не позволяйте чужим убеждениям и предрассудкам сбивать вас с собственного пути.

Суть в том, чтобы найти то занятие, которое будет вам по душе. А это может быть совсем не то, что посоветовал ваш бизнес-коуч, друзья или родители. Жертвуйте временем, отбросьте на второй план вечеринки, ищите, будьте голодными до знаний и постоянно пребывайте в поиске. Находите то, что вам действительно нравится, и тогда вы не будете работать ни дня в своей жизни.