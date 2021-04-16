Анна Дю — глава Softline Kazakhstan — о том, как быть региональным руководителем в глобальной компании

Анна Дю, город — Алматы, глава представительства Softline Kazakhstan





О карьере и развитии Softline Kazakhstan

По образованию я экономист-международник, окончила Университет «Нархоз». Свою профессиональную деятельность начала в Национальном банке. В 2007 году пришла в компанию Softline, где работаю по сей день. У компании активный департамент маркетинга, и я начала там работу с позиции менеджера. Постепенно росла внутри компании, стала директором по маркетингу, затем занималась развитием бизнеса. 10 лет назад мне предложили возглавить представительство бренда в Казахстане, и я согласилась.

Softline — это международная глобальная IT-компания, поставщик IT-решений. Была создана в 1993 году в Москве. Сейчас мы присутствуем в 55 странах мира, штаб-квартира находится в Лондоне, а в компании работает около 5000 сотрудников. Годовой оборот бренда — 1,8 млрд долларов в 2020 году.

В Казахстане Softline присутствует с 2004 года. В начале это было представительство в Алматы и три человека в офисе. Сейчас у нас есть офисы в Нур-Султане, Караганде, Актобе, работает более 80 человек.

Мы одна из лидирующих компаний на рынке информационных технологий в Казахстане





Мы одна из лидирующих компаний на рынке информационных технологий в Казахстане. В нашем портфеле более 3000 производителей. С большинством из них у нас наивысшие партнерские статусы. По многим производителям наша доля рынка оценивается от 70 %, по некоторым чуть больше 50 %.

О корпоративной культуре

Softline уделяет большое внимание человеческому капиталу. Для нас корпоративная культура и кадровая политика — ключевые понятия в управлении компанией.





В Softline сложились устойчивые принципы при управлении кадрами. Мы поддерживаем развитие сотрудников. HR-служба работает над тем, чтобы найти на рынке талантливых людей и пригласить их в компанию. А мы должны обеспечить им профессиональный и личностный рост. Для этого у нас есть все инструменты, например, корпоративный университет с обширной базой знаний. Ежегодно мы проводим оценку персонала и предлагаем каждому сотруднику индивидуальный план развития, в рамках которого он может проходить курсы нашего университета. Также мы заботимся об эмоциональном состоянии людей, организуем встречи с психологом, обсуждаем такие темы, как профессиональное выгорание или синдром самозванца.

При отборе мы обращаем на профессиональный бэкграунд кандидата. Смотрим на то, какими знаниями он обладает, какой опыт имеет. Для нас важно, чтобы люди, которые к нам приходят, могли посмотреть на нашу работу свежим взглядом и привнести что-то новое. Также важны такие качества, как целеустремленность, честность, порядочность, открытость, стрессоустойчивость.

Каким должен быть руководитель

Я всегда считала, что компания — это моя вторая корпоративная семья. Мы проводим на работе минимум 40 часов в неделю, а иногда больше. Поэтому для меня управление компанией означает, прежде всего, управление взаимоотношениями с людьми.

Компания — это моя вторая корпоративная семья





За любым бизнес-процессом стоят люди. От того, насколько они знают свои цели, верят в успех, доверяют компании, зависят результаты бизнеса. Поэтому для меня важно общаться с сотрудниками разных подразделений и не только на профессиональные темы. Стараюсь узнать, как обстоят дела у них в семье, какие проблемы есть, чем заняты их мысли.

В этом помогает и ежегодная оценка персонала. Если мы видим, что человеку необходимо развитие в каком-либо направлении, мы можем ему в этом помочь. Предложив индивидуальный план развития, повысить его ценность как профессионала.

На мой взгляд, одним из ключевых качеств для руководителя является умение слышать, что говорят сотрудники. Относиться к человеку не просто как к члену большой команды, а как к личности со своими слабостями и сильными сторонами. Для этого нужно иметь развитый эмоциональный интеллект.

Также важно иметь гибкий ум, развивать умение быстро адаптироваться к изменениям. Сегодня ритм бизнеса и жизни ускорился, изменения происходят ежемесячно. И, если у руководителя не будет гибкости и адаптивности, то ему сложно будет оставаться успешным и приводить свою команду к результатам.





Softline Kazakhstan растет быстрее рынка, ежегодно на 25-35 %. Это происходит благодаря тому, что у нас есть глобальные стратегии и цели компании. Поэтому я, как руководитель представительства в стране, должна уметь донести эти цели до команды и замотивировать ее на их достижение.

Мне важно знать, что происходит вокруг, поэтому я часто читаю новостные сайты. Мы развиваем бизнес не изолированно от остального мира. Любое событие может иметь последствия для компании. И важно вовремя заметить и оценить возможные риски от тех или иных изменений. Также я слежу за профессиональными журналами в области информационных технологий. Помимо этого, в Softline регулярно проводятся встречи с топ-менеджментом и лидерами IT-отрасли, где обсуждаются новости, корректируются стратегии, задаются актуальные вопросы. Это вдохновляет.

Менеджмент как наука не стоит на месте. Поэтому я регулярно изучаю новую информацию. Состою в сообществе выпускников Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Там нам часто предлагаются различные курсы по новейшим технологиям и инновациям в системе менеджмента, по лидерству, управлению персоналом.

О преимуществах и сложностях

Я нахожусь на позиции руководителя уже 10 лет, и мне это нравится. Я вижу, как правильно выстроенная работа помогает сотрудникам полностью раскрывать свой потенциал. Меня радует, когда мы помогаем членам команды вырасти не только как профессионалу, но и как человеку.

У нас низкая текучесть персонала. Есть люди, которые работают с нами практически со дня основания. Я знаю людей, которые пришли к нам после университета, а сейчас они профессионалы с большой компетенцией в своей отрасли. Я наблюдаю, как растет человеческое счастье людей, с которыми я работаю. Это делает меня счастливее, дает мотивацию.





Мне нравится, что мы не всегда выбираем людей из профессиональных качеств. Для нас более важны потенциал и близкие нам ценности.

Но иногда приходится чересчур близко принимать все то, что происходит с людьми. Я не люблю расставаться с членами команды. Каждое увольнение сотрудника не проходит для меня без последствий. С одной стороны, приятно, что мы открываем человеку дорогу в большой мир, но, с другой стороны, мы теряем профессионала и члена нашей корпоративной семьи.

Я не люблю, когда люди задерживаются на работе. Для меня важно, чтобы у команды была сбалансированная жизнь. Поэтому у нас пятидневная рабочая неделя. Все процессы выстроены таким образом, чтобы была возможность сделать все необходимое в рамках рабочего дня либо доделать что-то удаленно.

Для меня важно разграничивать профессиональную и личную жизнь





В свою очередь, для меня тоже важно разграничивать профессиональную и личную жизнь. Потому что если я, как лидер команды, не буду отдыхать, напитываться новыми знаниями и опытом вне компании, то у меня не будет возможности предлагать новые идеи, вдохновлять людей. Свободное время я стараюсь проводить качественно. Люблю отдых на природе, в горах. Это помогает перезагрузиться, обнулиться, взглянуть на привычные процессы под другим углом.

О планах

За время своей работы я пережила несколько финансовых кризисов. Девизом нашей компании и председателя совета директоров Softline — Игоря Павловича Боровикова — является идея, что кризис — это точка роста. В тяжелые времена мы всегда показываем хорошие результаты, потому что умеем видеть возможности в любой ситуации.

Планы у компании грандиозные. В период пандемии мы совершили несколько крупных сделок по покупке компаний на рынках Индии, России и в странах СНГ. Планируем выйти на IPO.