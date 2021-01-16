Как Beeline Казахстан выстраивает корпоративную культуру и стремится стать одним из лучших работодателей

Тахмина Кодири, 46 лет, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан





О карьере и развитии Beeline Казахстан

Свою профессиональную деятельность я начала больше 28 лет назад и 15 из них работаю в сфере HR. Первым местом работы стал Национальный банк Таджикистана, затем был опыт в микрофинансировании, нефтегазовой отрасли и консалтинге. Создавала собственный стартап.

Я эксперт в области внутренних коммуникаций, управления и развития талантов, корпоративной культуры и управления брендом работодателя. С 2018 года развиваю HR-культуру в Beeline Казахстан и являюсь членом HR Ассоциации Казахстана.

Beeline Казахстан — лидер по количеству абонентов. Входит в группу компаний VEON — это глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг, акции которого торгуются на NASDAQ и Euronext Amsterdam. Наша команда движется в соответствии с общей стратегией развития всей компании, работает над реализацией ее миссии.





Сегодня компания предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Также у нас есть большое количество Digital-опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT, а также M2M, MDM, E2E-решения.

О корпоративной культуре Beeline Казахстан

Мы строим корпоративную культуру на принципах свободы и ответственности. Это отличает нас от других компаний. Современные офисы, гибкий график, доступные платформы обучения и развития, гибкая система вознаграждений, прозрачная система коммуникаций, возможности карьерного роста, управление талантами, участие в кросс-функциональных проектах, постоянные замеры eNPS и вовлеченности — это все важные аспекты нашей работы.

Мы строим корпоративную культуру на принципах свободы и ответственности







Каким должен быть руководитель

Руководитель в команде — это лидер и наставник. Для достижения результатов он должен обладать такими качествами, как влияние, вовлечение, грамотное и корректное поведение.





Важен высокий уровень эмпатии, основанной на честности и открытости. Это базовый навык на любом уровне. Начинающим лидерам я бы посоветовала не упускать развитие soft skills. Иногда они гораздо важнее, чем hard skills. Умение сопереживать и чувствовать свою команду — вот, что делает менеджера хорошим руководителем. И это все должно быть на основе личного примера, не только на словах.

Руководитель должен уметь работать с людьми, слушать и слышать их







Руководитель должен уметь работать с людьми, слушать и слышать их. Не только нанимать, но и растить внутри сильных, вдохновляющих лидеров. Не просто руководить сотрудниками и проектами, а быть в команде, быть частью проектов, направлять людей, принимать чужие ошибки.

Любой руководитель должен быть про людей и о людях, потому что именно они делают бизнес.