Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-beeline-kazahstan-vystraivaet-korporativnuyu-kul-turu-i-stremitsya-stat-odnim-iz-luchshih-rabotodateley
Как Beeline Казахстан выстраивает корпоративную культуру и стремится стать одним из лучших работодателей
124
/
/

Вчера в 19:50

Как Beeline Казахстан выстраивает корпоративную культуру и стремится стать одним из лучших работодателей

Тахмина Кодири, 46 лет, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан

тахмина-кодири-4.jpg

О карьере и развитии Beeline Казахстан

Свою профессиональную деятельность я начала больше 28 лет назад и 15 из них работаю в сфере HR. Первым местом работы стал Национальный банк Таджикистана, затем был опыт в микрофинансировании, нефтегазовой отрасли и консалтинге. Создавала собственный стартап.

Я эксперт в области внутренних коммуникаций, управления и развития талантов, корпоративной культуры и управления брендом работодателя. С 2018 года развиваю HR-культуру в Beeline Казахстан и являюсь членом HR Ассоциации Казахстана.

Beeline Казахстан — лидер по количеству абонентов. Входит в группу компаний VEON — это глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг, акции которого торгуются на NASDAQ и Euronext Amsterdam. Наша команда движется в соответствии с общей стратегией развития всей компании, работает над реализацией ее миссии.

beeline kazakhstan.jpg

Сегодня компания предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Также у нас есть большое количество Digital-опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT, а также M2M, MDM, E2E-решения.

О корпоративной культуре Beeline Казахстан

Мы строим корпоративную культуру на принципах свободы и ответственности. Это отличает нас от других компаний. Современные офисы, гибкий график, доступные платформы обучения и развития, гибкая система вознаграждений, прозрачная система коммуникаций, возможности карьерного роста, управление талантами, участие в кросс-функциональных проектах, постоянные замеры eNPS и вовлеченности — это все важные аспекты нашей работы.

Мы строим корпоративную культуру на принципах свободы и ответственности

Каким должен быть руководитель

Руководитель в команде — это лидер и наставник. Для достижения результатов он должен обладать такими качествами, как влияние, вовлечение, грамотное и корректное поведение.

Тахмина Кодири.jpg

Важен высокий уровень эмпатии, основанной на честности и открытости. Это базовый навык на любом уровне. Начинающим лидерам я бы посоветовала не упускать развитие soft skills. Иногда они гораздо важнее, чем hard skills. Умение сопереживать и чувствовать свою команду — вот, что делает менеджера хорошим руководителем. И это все должно быть на основе личного примера, не только на словах.

Руководитель должен уметь работать с людьми, слушать и слышать их

Руководитель должен уметь работать с людьми, слушать и слышать их. Не только нанимать, но и растить внутри сильных, вдохновляющих лидеров. Не просто руководить сотрудниками и проектами, а быть в команде, быть частью проектов, направлять людей, принимать чужие ошибки.

Любой руководитель должен быть про людей и о людях, потому что именно они делают бизнес.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #руководитель #beeline #карьера #лидер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сколько зарабатывают переводчики из разных стран и почему выбирают фриланс
18060
Топ-менеджер. 10 историй успеха руководителей крупных компаний
958
Как хобби стало профессией, и как рисовать скетчи для Abr и Meloman
14614