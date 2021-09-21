Куанышбек Есекеев о том, как управляет корпорацией «Казахтелеком», где работает свыше 23 000 сотрудников

Куанышбек Есекеев, город — Нур-Султан, Председатель Правления АО «Казахтелеком»





О карьере и развитии

Еще во время обучения в школе я интересовался математикой, участвовал в разных олимпиадах. Учился на математическом факультете, затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. После этого ушел из научной деятельности в сферу IT. Был руководителем IT-департаментов таких компаний, как Qazaq Oil, КТЖ. Позже возглавлял IT-направление в Министерстве финансов, Министерстве экономики. Работал в Агентстве по связи и информации, стал его председателем. А в 2010 году занял позицию первого руководителя компании «Казахтелеком». Руковожу ею почти 12 лет.

Все это время я рос в одной отрасли, связанной с IT и телекоммуникациями. Удовлетворен своим горизонтальным и вертикальным развитием в профессии. Чувствую себя здесь состоявшимся специалистом и менеджером.

Я горжусь, что являюсь частью большой и сильной команды «Казахтелеком». За 12 лет мы реализовали много знаковых проектов. Например, 10 лет назад сделали первые шаги в освоении технологии DSL. Благодаря этой работе наши пользователи получили доступ к Интернету. А бренд Megaline на несколько лет стал синонимом слова «Интернет» в Казахстане.

Также в 2010 году мы начали осваивать телевидение, сделали большой прорыв и стали №1 в этом направлении с брендами iD TV и TV+. Наша база абонентов составляет около 800 000 пользователей. Это примерно в три раза больше, чем у ближайшего конкурента. В среднем на нашей сети происходит 16 000 событий в час, и за каждым из них стоит кропотливый труд тысячного коллектива.

Еще один крупный проект — Altel 4G. Мы завезли компактные Wi-Fi-модемы, и у пользователей появился мобильный интернет. В это время Apple выпустил свои смартфоны, планшеты. Все это вылилось в большую коллаборацию, а Altel стал набирать обороты. Мы начали с крупных городов, затем зашли в областные центры. За год у нас появилось порядка полутора миллионов абонентов. Мы сделали большой шаг к тому, чтобы сеть 4G распространилась по стране. А когда объединились с брендом Tele2, заняли около 30% рынка.





Наше невидимое направление — Дата-центры. Первый центр обработки данных появился в Павлодаре, и мы предложили рынку новые услуги. Сегодня это направление активно развивается.

Один из наших брендов — ID Net. Услуга появилась, когда мы завели оптоволокно в основную часть многоквартирного сектора. Благодаря этому повысилось качество стандартов жилого фонда. А люди сегодня пользуются в своих квартирах и телевидением, и домашним интернетом.

Из-за всех этих проектов произошла сильная дифференциация между селом и городом. В мире это называется проблемой цифрового неравенства. В 2018 году Правительство поставило перед нами задачу решить этот вопрос. Поэтому мы сделали большой проект и уже провели оптику в 841 сельское поселение. Начали проводить туда также сотовую связь 4G.

О корпоративной культуре

Мы прошли непростой путь, но собрали профессиональную команду и получили хорошую сбалансированную компанию. Показываем рост, хорошую прибыль, платим дивиденды нашим акционерам. При этом, планомерно проводим необходимые доработки, чтобы идти в ногу со временем.

В 2018 году мы внедрили новую систему корпоративных ценностей, которая помогает нам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Эта система заложена в аббревиатуре CREDO:

— С — Client/Клиент: стремление превосходить ожидания клиентов. Это одно из самых сложных направлений, которое требует большой работы. Мы по-прежнему внедряем в команде такую ценность, как клиентоориентированность, дорабатываем процессы взаимодействия с клиентами

— R — Responsibility/Ответственность: самостоятельность в принятии решений и ответственность за результат

— E — Entrepreneurship/Предпринимательский дух: возможность предлагать новые идеи и искать новые возможности для развития бизнеса

— D — Digital culture/Цифровая культура: использование цифровых коммуникационных технологий в работе и в жизни

— O — Outstanding decisions/Выдающиеся решения: качество решений для успеха бизнеса.





Также мы работаем над тем, чтобы воспитывать молодых локальных менеджеров. Следим за тем, чтобы не только команда, но и правление молодело.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значит верить в то, что ты делаешь. Когда лидеру искренне нравится его продукт, вся команда заражается этим чувством. Мы знаем, что даем людям возможность быть частью цифрового мира. И эта вера дает качество труда.

А если лидер не верит в ценности бренда, не верит в то, что он продает самую лучшую услугу, он должен открыто об этом говорить и менять компанию.

Быть руководителем — значит верить в то, что ты делаешь





Еще одно важное качество руководителя — вера в людей и их способности. Большие дела в крупных корпорациях делают команды. И лидер должен доверять людям, их опыту и решениям.

Руководитель также несет ответственность перед коллективом за его социальные и моральные условия. В больших командах оплошности менеджмента становятся заметны не сразу, но имеют значительные последствия. Поэтому ты должен быть уверен, что люди работают в профессиональной среде, постоянно повышают свой уровень.





Работа руководителя — это ещё и постоянные вызовы действующему рынку. И я горжусь, что управляю командой талантливых людей. Они умеют предлагать нестандартные решения, выходят за рамки своих обязанностей, следят за трендами. Понимают, что мы не можем постоянно делать стандартные вещи, а должны удивлять клиентов, предлагать что-то новое, неординарное.

Первый руководитель должен быть высокоорганизованным человеком, уметь контролировать свое состояние, быть собранным в любой момент времени. Вовремя замечать и принимать вызовы времени, уметь постоянно адаптироваться. Понимать, куда должна двигаться компания, формировать правильную стратегию развития.

О преимуществах и сложностях

Для меня важна возможность глубоко вникнуть в любой вопрос. Часто появляются интересные вещи, в которых я бы с удовольствием разобрался сам, но обычно на это нет времени. Компания должна работать, а значит, руководитель должен быть полностью вовлечен в операционное и стратегическое управление. Поэтому приходится направлять внимание на то, чтобы выбрать людей, которые смогут принимать правильные решения, и полностью им довериться.

Лидер может реализовывать собственные интересные идеи





Еще одна особенность работы руководителя — недостаток общения с коллективом. Ты должен все время быть собранным, участвовать в разных мероприятиях. В таких условиях поддерживать человеческие отношения в команде довольно сложно.

Но есть и другая сторона — лидер может реализовывать собственные интересные идеи. Это самое лучшее в работе руководителя.

О планах

Мы активно идем в сферу entertainment. Например, нас интересует направление киберспорта.

Помимо этого, мы развиваем направление больших данных. Наша задача — научиться работать с ними и использовать эти навыки в бизнесе.

Параллельно у нас идет большой проект по маркетингу и позиционированию себя на рынке. Мы проводим работу над микросегментацией, чтобы понять и пополнить нашу абонентскую базу.

Также мы продолжаем работу над проектами по инфраструктуре. Как социально-ответственная компания постоянно инвестируем в село и хотим, чтобы наши услуги были доступны каждому.