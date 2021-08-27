Тамирлан Шапиев о том, как в 25 лет управляет «Яндекс Go» в Центральной Азии

Тамирлан Шапиев, 25 лет, город — Алматы, исполнительный директор по развитию рынков Центральной Азии «Яндекс Go»

О карьере и развитии «Яндекс Go» в Центральной Азии

Я окончил King’s College London — это один из самых старых университетов Великобритании. На тот момент он входил в топ-20 вузов рейтинга QS.





Сразу после окончания университета я присоединился к команде «Яндекс.Такси» в Казахстане. На тот момент у нас был только один сервис — такси, и он работал в Алматы и Астане. А я стал одним из самых первых сотрудников компании в регионе. Начинал как менеджер по работе с партнерами, менеджер проектов. Но, как и в любом стартапе, работал над всеми задачами, которые возникали. Через полгода я получил статус директора, хотя в моем подчинении было всего два человека.

Сегодня, спустя 4,5 года, наш сервис «Яндекс Go» работает в 20 городах: в Казахстана. В нашей команде более 100 человек, а в системе зарегистрировано более 100 000 водителей.

« Яндекс Go» работает в 20 городах Казахстана

За это время нам удалось запустить новые тренды в регионе. Раньше люди часто голосовали у обочины или заказывали такси по телефону. В первом случае поездка была не безопасной, во втором — приходилось долго ждать. Мы изменили эту культуру. Обеспечили водителям белый стабильный источник дохода, а пассажирам доступ к безопасным и качественным услугам. Одни из первых ввели безналичную оплату в такси, дополнительное страхование как водителей, так и пассажиров.

О корпоративной культуре

«Яндекс» — крутая компания, российский Google. Здесь всегда заботятся о сотрудниках: хорошие социальные пакеты, программы роста, системы поощрения. У нас нет жесткой иерархии, все коллеги общаются друг с другом на «ты». Можно обратиться напрямую к любому руководителю и получить ответ.

Для нас важно, чтобы люди в команде разделяли ценности компании, подходили нам культурно. Также важно умение мыслить системно, предлагать нестандартные решения, работать с цифрами и данными.

Мы предлагаем сотрудникам возможность ротации внутри компании. Если видим, что человек долго находится на одном месте и устает от одной и той же работы, предлагаем ему перейти в смежный отдел или в другой проект. При этом стараемся улучшить или сохранить условия работы.

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник развивался. Предпочитаем выращивать руководителей внутри, чем нанимать извне. Поэтому в компании есть возможности для обучения и роста. За время моей работы было много примеров, когда сотрудники строили у нас головокружительную карьеру.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значит быть лидером для команды. На собственном примере показывать свое отношение к работе, компании. Давать сотрудникам свободу принимать собственные решения, ошибаться, учиться.





Я не сторонник микроменеджмента. Предпочитаю ставить перед членами команды цели. А как их добиваться, они могут решать сами. То есть мы обсуждаем конечный результат, а реализация остается полностью за человеком.

Для руководителя важны такие качества, как эмпатия, умение находить общий язык с коллегами. Все люди разные, уникальные личности. И нужно уметь подобрать подход к каждому из них. В этом и заключается основная роль лидера — суметь грамотно донести задачи, замотивировать, а по итогу дать обратную связь.

Руководитель не должен быть экспертом во всем. Это невозможно. Для этого он собирает вокруг себя сильную команду. Но при этом важно иметь общее представление о том, какие направления есть внутри бизнеса, как они все взаимодействуют и работают.

Сегодня важно понимать, как работают большие данные, как обрабатываются. И принимать решения не на основе личных эмоций, а на основе конкретных цифр и показателей.

Быть руководителем — значит быть лидером для команды

Я постоянно развиваюсь. Прохожу тренинги, онлайн-курсы, заимствую опыт коллег и руководителей. В такой компании, как «Яндекс», легко каждый день узнавать что-то новое. Потому что у нас работают эксперты в своей области, которые готовы делиться своими знаниями с другими.

О преимуществах и сложностях

У руководителя есть свобода действий, возможность брать на себя ответственность за результат. Приятно, когда ты что-то инициируешь, а через определенное время видишь, как эта инициатива успешно реализуется. Наблюдаешь, какие изменения в бизнесе она влечет. Благодаря этому ты видишь результат собственной работы. Можешь достигать новых высот за счет принятых тобою решений.

При этом ты несешь ответственность за свой коллектив. Стараешься проводить с сотрудниками много времени, уделять им внимание. Поэтому зачастую у лидера нет границы между личным временем и работой. И в выходные, и в нерабочее время ты думаешь о бизнесе, компании. Вдвойне переживаешь за результаты команды. Поэтому эта работа не так проста, как кажется.

О планах

Мы постоянно развиваемся и запускаем новые сервисы и технологии в Центральной Азии. Среди проектов, которые мы активно развиваем сейчас: «Яндекс.Еда» и логистические услуги, включающие «Доставку» и тарифы «Грузовой», «Курьер».