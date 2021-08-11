Партнер McKinsey & Company об отсутствии иерархии в компании и работе с зарубежными проектами

Дулатбек Икбаев, город — Алматы, партнер McKinsey & Company





О карьере и развитии McKinsey & Company в Казахстане

В 2005 году я окончил КИМЭП по специальности «Бизнес-администрирование». Но уже на третьем курсе начал свою карьеру в финансовом департаменте Procter & Gamble, также был финансовым директором компании «3М Казахстан». А с 2014 года я работаю в McKinsey & Company, где прошел путь от консультанта до партнера.

Мне всегда хотелось профессионального и персонального развития, роста. Поэтому я искал вызовы, которые бы помогли мне в этом. И в конце концов получил все это в McKinsey & Company. У нас нет рутинной работы. Мы постоянно занимаемся разными проектами, работаем с разными клиентами, в разных сферах и странах. Мне это нравится.

Мы занимаемся разными проектами, работаем с разными клиентами, в разных сферах и странах







Когда ты консультант, ты занимаешься задачами в рамках одного проекта. Но по мере роста расширяется и область твоих задач: работаешь с несколькими клиентами, выстраиваешь партнерские долгосрочные отношения с ними. Помимо этого, менторишь коллег — молодых консультантов. Уделяешь внимание набору людей в команду и их развитию, коучингу. Также занимаешься разработкой глобальных инструментов и подходов к решению проблем в тех сферах, где мы являемся экспертами.

McKinsey & Company в Казахстане работает давно. Первые проекты начинались еще в 2005 году. Но постоянный офис открылся в 2013 году, где я стал одним из первых консультантов. За это время мы создали большой самостоятельный офис. У нас работает больше 60 человек в Алматы и Нур-Султане, появилось 2 локальных партнера компании, которые начинали карьеру в казахстанском офисе — это я и мой коллега Ардак, а также 3 младших партнера. Работаем с широким списком клиентов в различных отраслях, как в частном, так и в государственных секторах.

О корпоративной культуре

В McKinsey & Company особенная корпоративная культура. У фирмы есть свои ценности, незыблемые принципы, которыми мы руководствуемся в ежедневной работе. Они выстроены вокруг профессионализма и стандартов работы, долгосрочного и эффективного сотрудничества с клиентами и партнерами, найма и развития лучших людей.

Наша команда как одна семья. Ты всегда можешь обратиться к любому человеку за помощью и получить ее. У нас нет иерархии, начальников и подчиненных. Мы все коллеги, члены команды. И даже от стажеров ожидаем самостоятельного и независимого мышления.





Еще один принцип — постоянное развитие. Членам команды нужно быстро осваивать определенные навыки и постоянно выходить на новый уровень. Нельзя бесконечно сидеть на одной позиции. Для этого у нас есть много внутренних ресурсов, которые можно использовать для обучения. Но основные навыки формируются в процессе ежедневной работы на проектах с клиентами и коллегами.

Наша фирма — глобальная. Бизнес-модель компании построена так, что примерно 50% времени наши консультанты работают на зарубежных проектах по всему миру, а еще 50% — с локальными клиентами. Репутация консультантов из Казахстана внутри фирмы высокая, уже около десяти человек из нашего офиса успешно работают в офисах за рубежом. Поэтому мы всегда рады обучать новых специалистов и предоставлять им возможности роста.

Каким должен быть руководитель

Мне не нравится слово «руководитель». Мне намного ближе понятие «лидер».

Быть лидером, в первую очередь, значит определить цель работы, понять ее, четко сформулировать, а затем зарядить этой идеей всю команду. Сплотить всех перед общей задачей. Выстроить процесс так, чтобы все работали эффективно.

Во-вторых, так как лидер работает с людьми, важно уметь правильно воодушевить и вдохновить команду. Для этого нужно уметь слушать и понимать каждого человека, его цели и амбиции, интересы. И сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе каждый из членов команды стал успешен. Тогда лидер достигнет успеха вместе со своей командой.

В-третьих, лидер должен уметь принимать решения и брать на себя ответственность за них. Особенно когда сроки для принятия решения ограничены, а вводных данных мало.

Хороший лидер — целеустремленный, амбициозный человек







Хороший лидер — целеустремленный, амбициозный человек. Стремится повышать планку для себя и для всей команды. Вдохновляет ее собственным примером. Мне нравится читать истории успешных людей, понимать, какими принципами они руководствовались в жизни и в работе, брать что-то интересное для себя. Также я занимаюсь спортом, всегда уделяю ему время. Это дает мне дополнительную энергию, чтобы быть эффективнее в других сферах.

О преимуществах и сложностях

Когда ты лидер команды, у тебя есть возможность реализовать собственное видение процессов. Быть не просто частью проекта, а быть его архитектором. Это приносит мне гораздо большее удовлетворение от работы.

Будучи лидером, ты можешь сделать гораздо больше вещей, принимать участие в нескольких проектах одновременно благодаря команде.





Мне нравится помогать другим людям становиться успешнее. Это касается как членов команды, так и клиентов. Это большой плюс лидерства, у тебя больше рычагов и ресурсов, чтобы помогать другим.

Для меня важно соблюдать баланс, не уходить полностью в работу. Находить время для своих хобби, персональных целей. Для этого стараюсь определять приоритеты, четко распределять роли и обязанности между членами команды, планировать все дела и встречи заранее в календаре.

О планах

Мы серьезно настроены на развитие в Казахстане и в Центральной Азии. Хотим усилить свои позиции. Сделать работу с клиентами еще эффективнее, выстраивать с ними долгосрочные отношения, выводить их в региональные и глобальные лидеры.

Мы хотим внести вклад в развитие общества и страны. Одна из целей — стать одним из крупных драйверов процесса декарбонизации в мире и в Казахстане, в частности. Также мы поддерживаем благотворительные неправительственные организации.

В планах также нанимать лучших людей и развивать их. Предоставлять талантливым ребятам возможность реализовать свой потенциал в Казахстане, работая над интересными проектами, а также при желании и в других офисах McKinsey & Company за пределами нашей страны.