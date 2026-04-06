Аян Жумекенов о пути от КТЛ и международных школьных олимпиад до работы у Нобелевского лауреата

Аян Жумекенов вырос в Семее, прошел через КТЛ и Международную Менделеевскую олимпиаду, защитил PhD в KAUST и стажировался у Нобелевского лауреата Омара Яги. Работает исследователем в Наньянгском технологическом университете в Сингапуре, занимается химией перовскитов — одним из самых перспективных направлений в материаловедении. В интервью Аян рассказывает о том, как устроена работа ученого, почему роботы заменяют ручной синтез, и что нужно казахстанской науке для выхода на мировой уровень.

О себе

Я родился и вырос в городе Семей. Родители с детства воспитывали во мне любовь к знаниям. Отец покупал книги, энциклопедии, всячески поощрял интерес к наукам. Он сам когда-то учился в Республиканский физико-математической школе, поэтому хотел, чтобы я поступил в Казахско-турецкий лицей.

КТЛ — самый определяющий период в моей жизни. Там я занимался олимпиадной химией. Олимпиады дали фундамент: умение мыслить логически и находить нестандартные решения задач. В 11 классе получил бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде, что позволило поступить в МГУ имени Ломоносова.

В МГУ я занимался органической химией. Химию часто сравниваю с кулинарией: ты берешь отдельные ингредиенты, смешиваешь, контролируешь условия, температуру и время — и в итоге создаешь что-то стоящее. Эта практическая, творческая сторона химии — то, что всегда меня привлекало.

После МГУ я случайно узнал про университет KAUST в Саудовской Аравии и поступил туда на докторантуру. Привлекли условия, уровень финансирования и амбиции университета. Именно в KAUST началась активная публикационная деятельность и понимание того, как устроен научный мир изнутри. Моя диссертация была посвящена химии полупроводников со структурой перовскита.

Затем я попал в лабораторию профессора Омара Яги в Калифорнийском Университете в Беркли. В прошлом году профессор Яги удостоился Нобелевской Премии по химии за открытие металлоорганических каркасов. У него я научился двум важным вещам: высоким стандартам качества научной работы и смелости делать то, чего прежде никто не делал. Это полностью изменило мое мышление.

Мой путь до сегодняшнего дня — это постепенная эволюция, на каждом этапе я учился чему-то новому и переосмысливал свое понимание науки.

Я работаю научным исследователем в Наньянгском Технологическом Университете в городе Сингапур. Продолжаю заниматься исследованиями в области химии материалов, в частности перовскитов.

Мой рабочий день — примерно с 9 утра до 18-19 вечера. Однако даже после работы всегда есть соблазн ответить на сообщения от коллег. Тут важно понимать, что работа ученого не измеряется количеством часов, проведенных в лаборатории, а больше прогрессом, которого он достигает. Для этого важно задавать правильные вопросы и распознавать возможности.

Главное сохранять баланс во всем. Наука требует много энергии, поэтому я стараюсь заниматься спортом, бегать, играть в футбол, чаще выходить на природу, уделять внимание духовной стороне жизни. Все это помогает очистить голову. Я убежден, что жизнь ученого не может быть ограничена лабораторией.





О научных исследованиях





Я занимаюсь перовскитами уже около 10 лет. Это одна из самых быстроразвивающихся областей современной науки. Перовскиты — полупроводники, которые используются для солнечных батарей, светодиодов и сенсоров. Мной уже опубликовано более 30 работ, включая статьи в JACS, ACS Energy Letters, Joule, а также я участвовал в публикациях в Nature и других ведущих журналах.

Научные исследования делят на два типа: incremental — постепенное улучшение существующих решений и innovative — создание принципиально нового. И мне всегда ближе второй подход. Если большинство исследователей работает над повышением эффективности солнечных батарей, я стараюсь идти в менее исследованные области: новые материалы, явления, подходы и методики.

В перовскитах есть две ключевые проблемы — токсичность и нестабильность. В своей работе пытаюсь решать эти задачи. В последнее время мой традиционный химический подход трансформируется за счет технологий. Если раньше я больше занимался синтезом и ростом кристаллов, то теперь пытаюсь автоматизировать эти процессы. Например, в своих последних работах я использовал роботов для синтеза новых материалов. В будущем планирую развиваться в этом же направлении.





О науке в Казахстане





Наука в Казахстане находится в стадии активного становления. Уже есть сильные научные группы, например, в Назарбаев Университете и КазНУ имени аль-Фараби. Есть также исследователи, которые публикуются в международных журналах высокого уровня, и это отличный знак.

Однако для достижения глобальной конкурентоспособности требуется время. Важную роль играют системные факторы: развитие научно-исследовательских центров, увеличение финансирования и устойчивость поддержки.

При этом человеческий потенциал в стране высокий, особенно среди молодого поколения. Думаю, что в ближайшем будущем мы можем занять достойное место на мировой научной карте.

Я бы не столько выделял конкретные методики, сколько общий подход к образованию. На всех этапах, от детского сада до университета, важно создавать среду, где есть разнообразие опыта, свобода задавать вопросы и право на ошибку. Именно такая среда позволяет развивать любопытство и формирует людей, способных мыслить критически.





Рекомендации молодым ученым





Главное иметь искренний интерес. Как бы банально ни звучало, важно любить свое дело. Второе — настойчивость. В науке высокий процент неудач, и важно уметь продолжать, несмотря на все трудности. Третье — открытость мышления. Нужно уметь видеть возможности там, где другие их не видят, и быть открытым к новым идеям, даже если они кажутся нестандартными.

Ну и, конечно, добавлю важность коммуникации. Ученый — часть глобального сообщества. Необходимо активно общаться с коллегами, строить сотрудничества, делиться идеями. И не только с учеными. Общение с людьми из других сфер — например, из бизнеса, IT, или даже искусства — часто дает новые перспективы и неожиданные инсайты.

Главная особенность науки — работа с неизвестностью. Большинство экспериментов не приводит к ожидаемому результату, и это нормальная часть процесса. Следует воспринимать неудачи как часть пути, а не как конечный результат. Вторая сложность — баланс между работой и личной жизнью. Наука требует значительных интеллектуальных и эмоциональных ресурсов, и важно научиться управлять всем этим.