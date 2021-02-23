Генеральный директор HeadHunter Казахстан о том, как компания выросла за 15 лет

Нина Быченко, генеральный директор HeadHunter Казахстан





О карьере и развитии HeadHunter Казахстан

Я работала в сфере продаж в одном из банков и осознанно хотела продолжить развитие именно в этом направлении. Поэтому откликнулась на вакансию менеджера по работе с клиентами в компании HeadHunter, прошла два собеседования, и меня приняли. В начале пути я получила ценный опыт, навыки и знания от моего руководителя Виталия Терентьева. Мы практически ежедневно проходили тренинги по продажам и по продукту, узнавали, кто такой HR, чем он занимается.

В то время, больше 10 лет назад, подбор персонала все еще осуществляли с помощью газет, бегущих строк. Поэтому одной из важнейших наших задач было развивать рынок интернет-рекрутмента в Казахстане, привить новую культуру поиска сотрудников. Мы одни из первых начали обучать клиентов инструментам HR-аналитики, рассказывали о необходимости работы над HR-брендом.

Через полтора года мне предложили занять позицию руководителя отдела продаж. А еще через три с половиной года я заняла должность генерального директора и уже шестой год возглавляю HeadHunter в Казахстане.

На рынке Казахстана мы присутствуем с 2006 года. С 2015 года мы также представлены локальными сайтами в Кыргызстане и Узбекистане. 22 февраля мы отмечем 15-летие, это наш юбилей. За то время, что я работаю в компании, мы выросли с 6 до 46 сотрудников. 2 500 000 казахстанцев воспользовались нашим сервисом, чтобы найти работу мечты.

2 500 000 казахстанцев воспользовались нашим сервисом, чтобы найти работу мечты





HeadHunter — безусловный лидер интернет-рекрутинга в Казахстане и в Центральной Азии. Мы первыми предлагаем передовые решения задач, которые возникают перед HR и руководителями. Несем важную социальную функцию, потому что способствуем трудоустройству людей.

Мы не только изменили культуру подбора персонала, но и запустили ряд важных проектов. Например, в 2013 году появилась премия «HR-бренд Центральная Азия», где работодатели на широкую аудиторию могут объявить о работе, которую они проводят с сотрудниками. В 2015 году мы запустили площадку HRspace, где работодатель-заказчик может взаимодействовать с рекрутером-фрилансером. Это позволяет закрывать вакансии в компаниях, а фрилансерам зарабатывать.

О корпоративной культуре

HeadHunter — это компания про людей. Мы уделяем им особое внимание. Уже на собеседовании проверяем, насколько потенциальные сотрудники разделяют ценности и правила компании. Перед тем как приступить к поиску людей, готовим портрет кандидата. Всегда обращаем внимание на уровень ответственности человека, нацеленность на результат, жизненные парадигмы. Потенциальные сотрудники тоже имеют возможность задать нам вопросы, чтобы подойти к месту выбора работы осознано.





Мы постоянно работаем над корпоративной культурой, адаптацией новых сотрудников, сплочением команды. Поддерживаем атмосферу большой семьи, когда люди обращаются друг к другу на «ты», поддерживают коллег, много времени проводят за неформальным общением.

Любой сотрудник может подойти ко мне или любому другому руководителю и поделиться своей идеей или мнением о том, что можно изменить и улучшить. Приятно, что сотрудники пользуются этой возможностью, потому что им не все равно.

Также мы не забываем про постоянное развитие коллектива. Проводим собственные тренинги, приглашаем внешних тренеров, играем в интеллектуальные игры. У нас классные корпоративные мероприятия как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Каким должен быть руководитель

Для меня быть руководителем — значит быть лидером, за которым хочет идти команда. В слова «руководитель» и «лидер» закладывается задача вести кого-то за собой. Поэтому важно на своем примере показывать, что все возможно, драйвить команду, зажигать на победы и достижение целей, помогать при необходимости и не мешать, когда это не нужно.

Для меня быть руководителем — значит быть лидером, за которым хочет идти команда





На мой взгляд, для руководителя важны такие личные качества, как честность и открытость. В профессиональном плане нужно быть быстрым и гибким в принятии решений, находить возможности, видеть риски, уметь построить команду из высококлассных профессионалов и нужных бизнесу сотрудников.

В задачи генерального директора входят все направления работы компании. Но я считаю, что не нужно глубоко погружаться в небольшие, отлаженные процессы. Лучше дать сотрудникам свободу действий, доверять их решениям и мнению.

Сегодня много доступных источников информации, которые помогают постоянно прокачиваться. Я читаю разную литературу — как деловую, так и художественную. Например, недавно прочла «Sapiens: Краткая история человечества», эта книга меня воодушевила. Помимо этого, многому учусь у коллег. Считаю, что классно, когда сотрудники умнее руководителя в своем профессиональном направлении.

О преимуществах и сложностях

Преимущество позиции руководителя в том, что ты можешь быть задействован сразу в нескольких направлениях работы, а значит, развиваться в разных сферах.





Когда ты становишься руководителем, взгляд на многие вещи меняется. Ты иначе начинаешь смотреть на принятые когда-то решения, на команду, на задачи и цели бизнеса.

Также у тебя появляется свобода принятия решения, а вместе с этим высокий уровень ответственности. Говорят, когда что-то идет не по плану — это ошибка руководителя, а когда все идет хорошо — это заслуга команды. Я абсолютно согласна с этим утверждением.

Я за поддержку work-life balance, хотя, будучи руководителем, иногда это делать нелегко. Стараюсь все рабочие и нерабочие встречи и события записывать в календарь — это помогает планировать время. Когда задач много, я присваиваю им некий статус, чтобы понять, какие из них наиболее срочные и важные, а какие можно делегировать или не делать вообще.

О планах

Мы планируем дальше совершенствовать наш сервис, чтобы помогать работодателям решать как можно больше задач при помощи одного ресурса. Продолжим развитие компании в Центрально-Азиатском регионе. Активно работаем над добавлением удобных способов оплаты наших услуг. Также будем продолжать вести просветительскую работу.