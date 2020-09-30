Как голландец управляет компанией METRO в Казахстане, и почему лидером быть просто

Антон Ван Горп, 61 год, город — Алматы, CEO ТОО METRO Cash & Carry в Казахстане

О себе, карьере и развитии METRO в Казахстане

Я из Нидерландов. Получил хорошее образование, особенно в области лидерства. Построил карьеру в компании METRO, которая уже давно успешна на рынке.

Приехал в Казахстан в октябре 2012 года в качестве советника, и меня попросили остаться на год. В итоге я до сих пор здесь и очень счастлив. Это восьмая страна, в которой я работаю и где планирую уйти на пенсию.





METRO — компания, которая быстро стала успешна в России. Поэтому было решено запустить этот бренд и в Казахстане. Но оказалось, что здесь совсем другой рынок. Это огромная страна с небольшой численностью населения, что затрудняет продажи. Когда я приехал, мы тестировали множество инициатив, проверяли, что будет работать, а что нет, привлекли местных специалистов.

У нас лучшая команда







За это время мы построили стабильную компанию, которая часто попадает в топ-5 лучших филиалов METRO в мире. У нас лучшая команда — люди любят здесь работать.

О роли руководителя в компании

Руководитель должен иметь видение дальнейшего развития компании. Также он должен уметь работать с людьми, быстро принимать решения. Важно по-настоящему хотеть создавать что-то, менять компанию.

Но самое главное довольно просто — все дело в людях. Я сравниваю развитие компании с игрой в футбол. Лидеры выбирают стратегию и игроков, которые смогут работать в команде. И в компании тоже нужны командные игроки. Я часто цитирую бывшего тренера сборной Великобритании Арсена Венгера: «Хороший командный игрок — это тот, кто позволяет своим товарищам забивать». Это важно. Я за то, чтобы мои коллеги становились успешны и поддерживали друг друга.

Самое главное довольно просто — все дело в людях





Поэтому я сосредоточен на работе с коллегами. Для своих непосредственных подчиненных выступаю в качестве помощника, а для остальных сотрудников в качестве наставника. Это значит, что мы не обходимся общением только с топ-менеджерами, а поддерживаем всех.

В METRO есть определенные ценности, стиль работы, и мы ожидаем от сотрудников определенного отношения. Много занимаемся коучингом, вкладываем средства в программы лидерства. Топ-менеджеры проводят личные встречи с сотрудниками компании. Для руководителей тоже есть личные коучи.





Важно формировать правильные отношения внутри команды. У нас есть много примеров людей, которые были с нами с самого начала и достигли высоких успехов, занимают руководящие посты в компании. Они нашли свое место и знают, как добиться результата.

Средний возраст наших сотрудников — 33 года. Это значит, что у нас работает много молодых людей, в том числе на руководящих позициях. Мир сейчас много говорит о разнообразии. И мы гордимся тем, что 60% наших сотрудников — женщины. Также в компании много представителей разных национальностей. Они хорошо работают вместе, уважают друг друга. Все они дают мне энергию, поддерживают.

Думаю, быть лидером довольно просто. Нужно каждый день быть внимательным к людям, чтобы они чувствовали себя счастливыми, когда возвращаются домой.

Моя работа — это мое хобби





Мне нравится работать с людьми, помогать им стать успешными, видеть рост. Я получаю от этого огромное удовлетворение. Еще мне нравится служить людям, помогать им стать успешными. Я люблю розничный бизнес в целом. Поэтому моя работа — это мое хобби. Она дает мне много энергии.

О планах

Моя цель — сделать компанию прибыльной. Мы импортируем много товаров, и на нас сильно влияет девальвация. Но я все равно вижу много возможностей для развития и пока не планирую уезжать из Казахстана.

После завершения работы я бы хотел, чтобы компанией управляли не иностранные менеджеры, а местные специалисты. У нас в команде много талантливых лидеров, которые хорошо понимают рынок Казахстана.