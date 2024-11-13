Женщины-руководители в Душанбе. Истории успешных девушек из столицы Таджикистана

Продолжаем рубрику, в которой будем знакомить вас с талантливыми и успешными женщинами из крупных городов Центральной Азии. Сегодня о вдохновляющих специалистах и руководителях из Душанбе.





Нодира Иргашова, город — Душанбе, управляющий директор торгового центра «Сиёма Молл», @nodirairgashova

О себе

Я родилась и выросла в замечательном городе Душанбе.

Училась в России, в Современной гуманитарной академии в Москве. Также окончила РТСУ в Душанбе. Обе специальности связаны с экономикой: в России я изучала финансы и кредит, а в Душанбе — международные экономические отношения. В настоящее время руковожу крупнейшим торговым центром в Душанбе, и полученные знания помогают мне в этой деятельности. Также у меня есть опыт работы во внешнеэкономической деятельности, в управлении проектами и в международном сотрудничестве в области бизнеса.

Размер города влияет на профессиональное развитие, однако сложно назвать это гарантией успеха. В маленьких городах и селах тоже можно встретить талантливых специалистов с большим желанием развиваться. А большой город предоставляет доступ к образованию, курсам и различным возможностям для роста.

Я всегда стремилась к успеху. С детства старалась развивалась в разных направлениях, чтобы не отставать от сверстников. Стремлюсь создавать лучшие условия для себя и своих близких, что стало моим стимулом для карьерного роста.

Карьерные этапы

Мой карьерный путь начался еще в детстве. Я работала с 14 лет, помогала маме. После окончания университета и возвращения в Душанбе работала аналитиком отдела продаж, затем развивала маркетинговую активность дистрибьюторской компании и занималась подбором и обучением персонала. Я была проектным менеджером нескольких проектов, самым ярким из которых стал запуск розлива напитков PEPSI в Таджикистане. Позже я стала генеральным директором компании, которая привезла международный проект KFC в страну. После открытия первого крупного ресторана на проспекте Рудаки я перешла в другую компанию и возглавила современный торговый центр «Сиёма Молл».

Мне приятно делать вклад в развитие нашей страны.

О стереотипах и сложностях

Мой девиз: «Вопреки стереотипам». Я сталкивалась с предвзятым мнением о женщинах, которые добиваются успеха своими силами. Некоторые считают, что это невозможно. Однако, работая с международными компаниями и привлекая бренды из-за границы, я не сталкивалась с таким мнением. Зарубежных коллег удивлял мой возраст и возраст моих детей, но в положительном ключе.

Женщины могут столкнуться с неприятием со стороны мужского коллектива. Однако постепенно это становится все менее актуальным. Женщины способны на многое, но на нас ложится больше нагрузки — мы совмещаем работу с обязанностями по дому. Мне кажется, наш путь к успеху зачастую длиннее, чем у мужчин, поскольку мы учимся, работаем по дому и воспитываем детей одновременно.

Рекомендации

Я считаю важными такие качества, как честность и справедливость. Я могу быть строгой, но не терплю, когда обижают слабых. Не люблю притворяться и делать комплименты тем, кто мне неприятен.

Постоянно развивайте профессиональные навыки. Образование и курсы повышения квалификации помогут вам стать более конкурентоспособными.

Установите ясные цели и планы для достижения успеха.

Стройте качественные профессиональные отношения с коллегами, руководителями и представителями вашей индустрии.

Развивайте личные качества: коммуникабельность, лидерские навыки, умение решать проблемы и принимать решения.

Научитесь эффективно управлять своим временем и устанавливать приоритеты.

Не забывайте о своей мотивации и страсти к работе.

И самое главное — никогда никому не завидуйте!

Матлюба Салихова, город — Душанбе, общественный деятель, @matlyuba_salikhova





О себе

Я мама троих детей и общественный деятель, специалист в сфере молодежного образования и фандрайзинга. С 2015 по 2024 год руководила благотворительной организацией «Пешрафт».

Я родом из Таджикистана, родилась и выросла в Душанбе. Считаю себя патриотом.

Размер города влияет на профессиональное развитие и может сыграть определенную роль в вашем становлении. Большой город предлагает больше возможностей: ресурсы, контакты, разнообразие проектов, доступ к которым открывает перспективы для быстрого роста. Но, на мой взгляд, ключевым остается не размер города, а стремление самого человека развиваться и использовать любые шансы вокруг.

Амбиции в жизни важны, так как именно они заставляют нас мечтать о великом. Главное, чтобы амбиции совпадали с благими намерениями. На своем пути я всегда старалась делать чуть больше. Даже небольшую задачу превращала в крупный проект.

Начало пути

В детстве я мечтала стать дипломатом, врачом или банкиром, как мой покойный отец. Карьерный путь начался с волонтерской деятельности в 14 лет. Этот опыт стал важной основой для моего личностного роста. А работа в общественной организации помогла мне понять, что все мои мечты сводятся к одной цели — помогать тем, кто в этом нуждается, особенно в сфере образования. Быть полезной семье, обществу и друзьям — это моя главная ценность.

Я получила образование юриста-международника в Таджикском национальном университете, но не работала по специальности. Тем не менее, знания в области юриспруденции помогли мне успешно выполнять обязанности в будущем, когда я занималась делопроизводством, ведением протоколов, заключением договоров и меморандумов.

Карьерные этапы

Моя работа в общественной организации «Пешрафт» стала ключевым этапом в карьере. Я получила уникальный опыт управления большими проектами и научилась работать с людьми, возглавляла инициативы для развития молодежи Таджикистана и за его пределами.

С помощью платформы I Talk мы создали пространство для диалога и личностного роста. Во время пандемии акция MoHamdardem поддержала население во всех регионах, а традиция «Ифтар» объединила тысячи людей в Рамадан. Каждая инициатива, включая наставничество и проект «Бизнес Конструктор», была направлена на создание связей и раскрытие потенциала.

Учредители «Пешрафта» были не только руководителями, но и менторами, которые научили меня важным жизненным урокам:

— важно действовать, чтобы превратить мечты в реальность

— развивайтесь, думая о других, и успех придет

— доверие формируется через искренние намерения, а не только финансы.

Еще я научилась работать в команде. Поняла, что с единомышленниками можно многого достичь. Поэтому я всегда ставлю команду на первое место.

В данный момент я готовлю запуск двух крупных проектов, в которых буду занимать руководящие позиции. Первый проект связан с системой образования в Таджикистане. Второй сосредоточен на экосистеме стартапов. Я рада сообщить, что стала представителем DNA Business Ecosystem в Таджикистане.

DNA Business Ecosystem — динамично развивающаяся компания, ориентированная на создание бизнес-экосистемы в Центральной Азии. Мы поддерживаем местные инициативы и внедряем инновационные технологии для роста бизнеса и стартапов в регионе, объединяя предпринимателей, инвесторов и технологические компании.

В настоящее время DNA — подразделениее Союза Молодежи Казахстана с перспективой отдельной регистрации в качестве фонда.

О стереотипах и сложностях

Я не сталкивалась со стереотипами или трудностями как женщина-руководитель. Однако есть более серьезные стереотипы в обществе, о которых стоит поговорить.





Один из них — недооценка неправительственных организаций в Таджикистане. Общественные организации вносят значительный вклад в развитие, но их усилия часто остаются незамеченными. Мы не кричим об этом, потому что довольны тем, что помогаем другим, особенно детям, которые начинают мечтать и улыбаться. Общественные организации — это мы, и мы несем ответственность за перемены в обществе.

Еще один стереотип — сомнения в намерениях социальных предприятий и финансирующих их таджикистанцев. Я уверена, что в Таджикистане много патриотов, готовых развивать свою страну. Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны, и верю в наше прекрасное будущее, несмотря на стереотипы. Мы продолжаем двигаться вперед и делать мир лучше.

Когда я начинала свой путь, порой встречала недоверие. Но вместо того чтобы сдаваться, стремилась доказать свою ценность и приносить пользу. Я хотела показать детям, что настойчивость и стремление к знаниям могут изменить ситуацию к лучшему. Наша сила в том, что мы можем изменить мнение окружающих своими действиями и достижениями.

Рекомендации





В жизни и в работе мне помогает любовь к близким, преданность своему делу и сочетание терпения и благодарности.

Принцип, которому я следую, — активное движение вперед. Как сказал Лао-Цзы: «Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага». Это напоминает о важности решительных действий на пути к цели.

Также я стараюсь окружать себя лучшими людьми. Как сказала Хелен Келлер: «Один в поле не воин. Вместе мы можем делать великие дела». Это высказывание напоминает о значении сотрудничества в достижении результатов.

Истинная помощь возможна только при постоянном росте и развитии. Каждый день я стремлюсь стать лучше: читаю, изучаю новое и обогащаюсь. Это мой образ жизни, который помогает быть в гармонии с собой и миром. Развивая свои навыки и расширяя горизонты, я могу быть полезна другим.

Будьте открыты к обучению. Каждый проект и задача — это шанс развиваться. Не стесняйтесь задавать вопросы и обращаться за советом к более опытным коллегам — это поможет вам узнать новое и создать атмосферу доверия.

Стройте сеть контактов. Общение с людьми из вашей сферы откроет новые двери. Участвуйте в мероприятиях, конференциях и семинарах, чтобы расширить круг знакомств и многому научиться.

Определите свои цели. Подумайте, чего хотите достичь, и составьте план. Эти цели будут мотивировать вас даже в трудные времена.

Не бойтесь делать ошибки. Мы учимся на промахах — главное извлекать уроки и двигаться дальше. Каждый опыт, даже негативный, приближает к успеху.

Упорство в достижении целей — ключ к преодолению трудностей. Путь к успеху не всегда легок, но решимость поможет вам справиться с препятствиями.

Помните о важности баланса между работой и личной жизнью. Уделяйте время увлечениям и близким — это сохранит ваше здоровье и внутреннее спокойствие, что положительно скажется на продуктивности.