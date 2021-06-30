Председатель правления Банка ВТБ в Казахстане о важнейших навыках успешного руководителя

Как управлять банком, входящим в крупный международный холдинг, какие ключевые навыки необходимы успешному руководителю, и как будет развиваться бренд ВТБ рассказал в интервью председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.





Дмитрий Забелло, председатель правления Банка ВТБ (Казахстан)





О карьере и развитии Банка ВТБ (Казахстан)

Я пришел в Банк ВТБ (Казахстан) в конце 2015 года. Если посмотреть на цифры, за это время активы банка увеличились почти в 2 раза, кредитный портфель вырос на 70%, а депозитный — более чем в два раза.

За пять лет мы с командой добились кардинальных изменений во всех сферах деятельности. Поменялся продуктовый ряд, каналы и модель продаж, риск-процедуры, операционная и юридическая модели, IT-ландшафт и другое.

Самое главное, мы автоматизировали большинство бизнес-процессов и в этом году планируем максимально сократить ручную обработку документов. Мы централизовали и перевели в электронный формат операции по обработке платежей и переводов, оцифровали архив розничного бизнеса, автоматизировали внутренний документооборот. Все это позволило значительно сэкономить время сотрудников, а также оптимизировать расходы на бумагу. Кроме того, мы автоматизировали процессы принятия решений по кредитованию малого бизнеса. Активно разрабатываем сервис, который позволит физическим лицам получать кредиты без посещения офиса, используя биометрию и электронно-цифровую подпись.

Благодаря всему этому, происходит сильная концентрация компетенций по направлениям внутри банка. И если в операционном блоке еще вчера было много ручной работы, то сегодня благодаря цифровизации нам удалось снять дополнительную нагрузку с сотрудников и сконцентрироваться на главных компетенциях — глубоком знании методологии, понимании рабочих процессов и высоком уровне сервиса для клиента. Такие изменения коснулись всех направлений. Но хочу акцентировать внимание на том, что позитивные перемены — не моя личная заслуга, это успех нашей сплоченной команды.

О корпоративной культуре ВТБ

Группа ВТБ — это огромный холдинг, включающий в себя больше 20 кредитных и финансовых компаний, представленный в странах СНГ, Европы и Азии. Организацией такого масштаба можно управлять эффективно, только следуя единым стандартам корпоративной культуры. Поэтому мы уделаем значительное внимание развитию корпоративной культуры, совершенствованию систем обучения и мотивирования персонала, а также созданию комфортных и безопасных условий труда.





Свои бизнес-процессы мы синхронизируем с головным банком. Важнейший момент — у всех работников международного холдинга общие ценности: дорожить клиентом, понимать его потребности и всегда предлагать персональный подход к клиенту.

Каким должен быть руководитель

В первую очередь, нужно нести ответственность за свои решения и действия. Важнейшая задача управленца — сформировать сильную команду, способную достигать поставленных целей и решать сложные задачи.

Руководитель должен разбираться во всех видах деятельности компании, которой он управляет. Но при этом человек не может досконально знать все. Поэтому еще одна важная задача управленца — находить и брать в команду людей, которые в чем-то разбираются лучше него, а затем делиться этими знаниями и опытом с другими коллегами, правильно настраивать внутренние коммуникации.

Человеческий ресурс — самый значимый в любом бизнесе

Важно понимать, что несмотря на технологический прорыв, за любым процессом все равно стоят люди. И человеческий ресурс — самый значимый в любом бизнесе. Поэтому для того чтобы сформировать качественную команду важно уметь слышать людей и правильно доносить до них информацию. Это бесконечная дорога с двусторонним движением.

О планах

У нас гигантский потенциал развития. В мае Банку ВТБ (Казахстан) исполнилось 12 лет. Для финансовой структуры, это, наверное, «подростковый» возраст. Мы только начали реализовывать возможности группы в стране. Уже сегодня ВТБ — лидер в сегменте финансирования крупного бизнеса страны, через пару лет мы планируем удвоить кредитные портфели МСБ и розницы. Продолжим укреплять свои позиции, будем увеличивать число активных клиентов, которые постоянно пользуются продуктами банка, а также активно развивать дистанционные сервисы. Компании малого и среднего бизнеса могут получить около 40% услуг через цифровые каналы, в ближайшие пару лет мы планируем перевести до 70% продуктов и услуг для юридических лиц в онлайн формат. Для розничных клиентов мы также готовим удобный сервис дистанционного кредитования, который позволит увеличить поток клиентов в несколько раз и значительно облегчит доступ к получению финансовых услуг.

В Казахстане благоприятная почва для развития любого бизнеса: есть возможности беспрепятственной разработки и внедрения инноваций, сильно развит предпринимательский дух, понятное и доступное налоговое поле. А если будет развиваться бизнес, то начнет расширяться и банковский сектор.