«Для меня каждый день — это вызов», — Евгений Питолин о том, как управляет Kaspersky Lab в ЦА, странах СНГ и Балтии

Евгений Питолин, 36 лет, родной город — Санкт-Петербург, управляющий директор Kaspersky Lab в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии, facebook





О себе и развитии Kaspersky Lab в Центральной Азии

Я работаю в «Лаборатории Касперского», и моя задача — «Быть человеком, работая героем». Занимаюсь тем, что вместе с коллегами спасаю людей от киберпреступников, цифровые активы — от цифровых домогательств, взломов и хищений, мобильные и корпоративные устройства — от целевых атак, сложных эпидемий и человеческого несовершенства.

За пять лет в Центральной Азии мы стали надежным партнером для государства и бизнеса, защитником семей, где есть цифровые активы и ценности. В 2020 году под мое руководство также были переданы регионы СНГ и Балтии. Сейчас в нашей команде работает 17 человек и почти 4000 человек во всем мире.

За время работы наша доля рынка в разы увеличилась, но и рынок значительно вырос, стал более зрелым, объемным, появились новые сегменты: промышленная кибербезопасность, защита от дронов, защита блокчейн-биржи. Я горжусь, что наш маркетинг стал одним из самых ярких событий в области информационных технологий и информационной безопасности в регионе.

Мы добились сильного акцента на аналитику по Центральной Азии, которая важна рынку





Внутри компании глобально мы добились сильного акцента на аналитику по Центральной Азии, которая важна рынку. Сейчас ею занимаются отдельные люди внутри нашего глобального аналитического центра, регулярно выходят отчеты с цифрами и кейсами, примерами и статистикой именно по тем странам, в которых работает мой офис.

О роли руководителя в компании

Думаю, каждый руководитель в глубине души мечтает о том, чтобы все работало без него. Но это не про меня. Я посвящаю много времени области маркетинга, PR и GR — на нашем рынке это безумно важные скиллы.





Контроль ключевых показателей бизнеса, P&L, маржинальность, партнерский канал и еще сотни важных моментов занимают массу рабочего времени. Один из ключевых моментов — умение находить время для клиентов, слышать и слушать, доносить до руководства компании и R&D самые актуальные вещи на рынке.

Также важно умение смотреть в будущее, видеть с высоты helicopter view, что дальше, куда пойдет рынок. Сделать так, чтобы оказаться там быстрее рынка.

Нужно знать и любить свое дело, чувствовать полутона и нюансы, осознавать отсутствие права на черно-белое зрение, различать 50 оттенков серого.

Для меня каждый день — это вызов, право на интересную дискуссию, на диалоги





Для меня каждый день — это вызов, право на интересную дискуссию, на диалоги. Я евангелист бизнеса и кибербезопасности, поэтому мне легко и приятно быть лицом компании и медиаличностью, несмотря на отсутствие права на приватность, необходимость соответствовать ожиданиям общества, обязанность всегда быть готовым к диалогу.

С другой стороны, я обожаю публичные выступления, могу делать это десятки раз в неделю. Мне нравится выступать перед большой аудиторией, так я заряжаю свою внутреннюю батарейку.





Мои достаточно классические для этого возраста и опыта проблемы — перфекционизм и вытекающая отсюда боязнь делегирования. Как и многим, мне проще и быстрее сделать самому, чем бесконечно объяснять другим или испытывать разочарование от результата. Но я уже несколько лет активно работаю над этим, собрал идеальную, на мой взгляд, команду и заставляю себя объяснять столько, сколько надо, принимать чужие результаты, не заставляя переделывать все под свой вкус и стиль.

О планах

Офлайн умер, и в этом году мы активно перешли в онлайн и диджитал. Это огромная зона роста для всех нас, и я развиваюсь, познавая новый мир цифрового продвижения.

Развитие онлайн-проектов привело к повышению медиаохвата и росту ожиданий от наших эфиров. Необходима постоянная прокачка в технологическом и медиамире.

Новые территории тоже несут много вызовов от сложной экономики до геополитики. Предстоит еще многому научиться, работая в поле.