Председатель Правления АО «Фридом Финанс» о том, какие возможности для казахстанцев создает компания

Сергей Лукьянов, 45 лет, город — Алматы, Председатель Правления АО «Фридом Финанс», Председатель Совета Директоров ПК «Freedom Finance Global PLC», @slouki





О карьере и развитии

Я работаю в сфере фондового рынка и инвестиций уже около 20 лет. Попал в эту сферу случайно. Изначально занимался программированием и добился определенных успехов в этом направлении. В 90-х годах стал сотрудником компании «Атон», был специалистом по IT. Затем организация решила заниматься инвестициями и начала обучение сотрудников. Мне намекнули, что так как я программист, мне все эти знания не нужны. Но я сразу решил, что буду работать именно в этой сфере и стану лучшим специалистом в своем деле.

Я начинал с низов, постепенно перешел к руководящим позициям, возглавлял крупные инвестиционные компании в Москве. Вошел в состав Совета директоров национальных ассоциаций, управляющих комитетов Московской и Санкт-петербургской фондовых бирж.

Полтора года назад я присоединился к Freedom Holding Corp. Сейчас работаю в АО «Фридом Финанс», отвечаю за рынок Казахстана, курирую такие регионы как Украина, Узбекистан, Кыргызстан.

Во время карантина многие начали пробовать новое, в том числе заниматься инвестициями. Поэтому финансовые организации, в отличие от компаний в других сферах, перевыполнили свои планы и побили существующие рекорды по прибыли. За 2020 год на казахстанской бирже KASE было зарегистрировано больше 17 000 счетов, из них в АО «Фридом Финанс» было открыто больше 12 000.

Также мы запустили в Казахстане второго брокера — публичную компанию «Freedom Finance Global PLC». Он отличается от АО «Фридом Финанс» тем, что работает не в казахстанском правовом поле, а в юрисдикции МФЦА. Это значит, что теперь у казахстанцев появился доступ к международным финансовым рынкам и ко всем услугам, которые наша компания предоставляет по миру. С начала 2021 года в компании Freedom Finance Global было открыто около 15 000 счетов. Мы собрали клиентские активы, которые стремятся к 100 миллионам долларов.

Мы создаем в Казахстане свою финансовую экосистему

В прошлом году холдинг приобрел в Казахстане банк Kassa Nova и переименовал его в «Банк Фридом Финанс Казахстан». Мы создаем в стране свою финансовую экосистему: у нас действует банк, два брокера, микрофинансовая организация, две страховые компании Freedom Finance Life и Insurance. Также мы запустили интересный и легкий сервис покупки акций в казахстанском правовом поле — Freedom24.

По итогам 2020 года на казахстанской фондовой бирже нас отметили в пяти номинациях: «Лидер рынка государственных ценных бумаг», «Лидер рынка акций», «Лидер рынка корпоративных облигаций», «Маркет-мейкер года на рынке государственных ценных бумаг», «За значительный вклад в привлечение инвесторов».

О корпоративной культуре





В Казахстане, у холдинга много компаний, между которыми мы настраиваем синергию, создаем единую корпоративную культуру и ценности. Вместе с топ-менеджерами мы сформулировали пять ключевых ценностей:

1. Целостность — это значит, что мы держим свое слово, выполняем свои обязательства и несем за них ответственность

2. Инновации — мы стремимся быть лидерами в своей области, постоянно совершенствуем процессы работы, навыки сотрудников и технологии, которые используем в работе

3. Смелость — не боимся сложностей, смотрим на задачи с оптимизмом, готовы изобретать, строить новое, достигать успеха

4. Справедливость

5. Единство, которое помогает достигать результатов.

На базе этих ценностей, мы сформировали и свое видение: хотим, чтобы наши международные коллеги и клиенты признавали нас в качестве компании первого выбора в области финансовых услуг в Евразии.

Каким должен быть руководитель

Работа руководителя — это в первую очередь, общение и работа с людьми. Для меня важно, чтобы наши специалисты оставались профессионалами. Когда мы принимаем нового сотрудника, стараемся сделать так, чтобы он влился в коллектив, работал в команде. Это важно.

Для лидера важны такие качества, как ответственность, умение договариваться с людьми, вдохновлять их, понимать и поддерживать.

Руководитель должен иметь широкий кругозор, разбираться во всех аспектах бизнеса. Но при этом, он не должен быть профессионалом во всех областях. Скорее, лидер собирает вокруг себя специалистов, каждый из которых на голову выше него в своей отрасли.

Лидер собирает вокруг себя специалистов, каждый из которых на голову выше него, в своей отрасли

Считаю верным выражение: «На проблемах учатся». А у руководителя на пути постоянно возникает множество сложностей. Разбирая проблемы и находясь в поиске решений, ты учишься, много читаешь, общаешься с коллегами, знакомишься с экспертами, ходишь на конференции. Так сложные проекты и задачи способствуют тому, чтобы еще глубже разбираться во всех процессах.

О преимуществах и сложностях

Кто-то управляет станком, а лидер — людьми. И в той, и в другой работе есть свои сложности и преимущества. Наверное, станок более предсказуем, чем человек. Но с другой стороны, с человеком можно о чем-то договориться.





Мне нравится участвовать в формировании идеи, видения компании. Доносить эти идеи до коллектива, вдохновлять их. У руководителя есть возможность видеть все бизнес-процессы гораздо шире, объемнее. Это интересно.

Я тот лидер, который не разделяет рабочее и личное. Если ты занимаешься делом, которое приносит удовольствие, устаешь значительно меньше. Наш холдинг международный, поэтому я всегда на связи, общаюсь с коллегами из представительств в разных странах. При этом, нахожу время для спорта и путешествий. Вместе с помощником мы расставляем приоритетность задач и составляем удобное расписание.

О планах

В планах укреплять свой бренд, формировать собственную экосистему. Чтобы клиенты могли использовать наши сервисы в связке и получать приятный опыт.

Также будем развивать наши брокерские системы. ПК «Freedom Finance Global PLC» будет специализироваться на обслуживании розничных клиентов. А АО «Фридом Финанс» — работать с институциональными клиентами, обслуживать корпорации.

Наша цель — построить в Казахстане финансовые сервисы, к которым клиенты имеют доступ по всему миру.