Руководитель Decathlon Kazakhstan о том, как переехал из Франции, чтобы развивать бренд в Центральной Азии

Жером Антонио Да Сильва, 46 лет, город — Алматы, Генеральный Директор Decathlon Kazakhstan





О карьере и развитии Decathlon Kazakhstan

Decathlon — это спортивная компания, которая была основана в 1976 году в небольшом городе Энглос во Франции. За 45 лет существования бренд организовал работу в более 70 странах, производя товары и снаряжение для 85 видов спорта.

За всю свою карьеру в Decathlon я проработал 7 лет во Франции и 11 лет в России. После Франции у меня был выбор: поехать открывать Бразилию или Россию. Я выбрал вторую страну, потому что знал ее меньше. Это стало моим первым серьезным шагом в карьере.

Decathlon — это спортивная компания, которая была основана в 1976 году







В России, я открыл магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Екатеринбурге. Три года был HR-директором Decathlon Russia и стал еще лучше разбираться в людях.

После России я принял решение расширять границы компании в Центральной Азии и приехал в Казахстан. Организовал команду, с которой мы достигли нынешних результатов и не планируем останавливаться. Вместе мы уже открыли магазин с товарами для 45 видов спорта, осуществляем доставку по всему Казахстану. Вышли на рынок Узбекистана с онлайн-продажами и в скором времени выходим в Кыргызстан.

О корпоративной культуре

Наша корпоративная культура строится на миссии и цели нашей компании. Миссия — делать спорт доступным. А цель — быть полезными для людей и планеты.

Быть полезными для планеты важно, особенно сейчас. Мы активно поддерживаем эко-концепт, более 15% наших товаров произведено из 100% переработанных или эко материалов.





У нас большая компания. Но несмотря на то, что наши офисы находятся в разных странах, все сотрудники в любой момент могут получить помощь или совет от любого коллеги из любой страны. К примеру, над одним проектом могут работать ребята из Франции, Казахстана и Ирландии. Благодаря этим возможностям вся команда развивается как единый механизм.

Также у нас ежегодно проводятся тренинги и обучения в разных сферах. У членов команды есть возможность поработать в офисе в другой стране.

Каким должен быть руководитель

Для меня главные качества руководителя, это:

— видение развития компании

— понимание своего окружения

— гибкость

— лидерство

— быстрота принятия решений.

Руководитель должен инвестировать много времени в каждого сотрудника. Тогда все будут понимать, куда движется компания. Также лидер должен видеть цель развития компании, разрабатывать стратегии ее достижения вместе с командой, чтобы гарантировать поставленные результаты.

Руководитель должен инвестировать много времени в каждого сотрудника





Сейчас в нашей команде 54 человека, и я всегда нахожу время на каждого сотрудника. Знаю семьи своих коллег, их увлечения и даже спорт, который они практикуют. Для меня важно, чтобы каждый сотрудник развивался и разделял ценности компании. И я, как лидер, показываю это своим примером.

Мой руководитель — Мишель Абаллеа, Генеральный Директор Decathlon — как-то сказал мне о том, что важно, чтобы между лидером и сотрудником было доверие, которое будет стимулировать его развитие. Когда руководитель доверяет тебе, появляется желание не подвести его. Это движет всю команду вперед.

О преимуществах и сложностях

Я всегда любил создавать и строить. Для меня, открытие компании в Казахстане было самым большим вызовом в карьере. Я приехал в Алматы один, никого не знал, и с нуля собрал команду людей, которые любят спорт и хотят развивать его в этой стране.





Единственная сложность в работе руководителя состоит в том, что все зависит от тебя, ты должен все держать под контролем. Если опустишь руки или сделаешь что-то не так, это повлияет на всю компанию и команду в целом. Но мы играем, чтобы выигрывать, а не чтобы проиграть, и становимся сильнее. Тут все зависит от настроя.

Так как мы, можно сказать, еще стартап — я много времени провожу на работе. Но всегда нахожу время для семьи, ведь это главное. Важно находить баланс между работой и личной жизнью, тогда человек будет счастлив.

О планах

Нынешняя ситуация научила нас быть более гибкими. В 2022 году мы хотим открыть магазин в столице, в 2023 году планируем открыть двери своего магазина для жителей Шымкента.

Наша цель — сделать спорт доступным во всем мире. И ежедневно мы приближаемся к ней.