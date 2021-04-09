Председатель правления Magnum Cash&Carry о том, как управляет компанией, в которой трудится 12 000 человек

Азамат Османов, город — Алматы, председатель правления Magnum Cash&Carry, @azamatosmanov





О карьере и развитии Magnum

Я финансист по профессии и предприниматель в душе. Моя карьера начиналась неординарно. После окончания университета и прохождения воинской службы я занимался дистрибуцией в FMCG-рынке. Работал в дочернем фонде «Самрук-Казына», который занимался развитием промышленных инвестиций. Через этот сектор я познакомился с большим бизнесом в Казахстане. Затем был задействован на проектах в нефтегазовом секторе, в горнорудной отрасли, в ретейле. Занимался предпринимательством. Один из моих проектов был связан с доставкой продуктов питания, где я взаимодействовал с акционерами компании Magnum и получил приглашение войти в совет директоров, а потом в операционное управление компанией.

Я являюсь членом правления компании Magnum с января 2015 года. За это время оборот компании в тенге вырос в 3,5 раза, в долларах — в два раза. В количестве магазинов мы выросли с 13 до 100. Сегодня представлены в девяти регионах Казахстана, выходим в Восточный Казахстан, ведем переговоры с другими сетями с целью поглощения в Западно-Казахстанской области. Также перед нами стоит большой вызов — экспорт на рынок Узбекистана. В 2021 году планируем запустить два магазина в Ташкенте.

В прошлом году оборот компании составил 700 миллионов долларов, в этом году мы планируем прийти к 900 миллионам. В торговой площади мы оперируем более чем 180 тысячами квадратных метров. Количество чеков за 2020 год — 64 миллиона.

Мы одни из первых в Центрально-Азиатском регионе запустили кассы самообслуживания. Развиваем выгодную программу лояльности в сфере продуктовой розницы, в которой участвует более миллиона клиентов.

В связи с изменением трендов покупательского поведения развиваем магазины нового формата под брендом «Реалист». Это небольшие магазины с низкими ценами рядом с домом. В этом году планируем увеличить их количество с 5 до 12.

Помимо этого, у нас есть товары под собственными торговыми марками «Тойбастар» и «Всё в дом». Хотим развивать отечественное производство, поэтому ищем новых партнеров для сотрудничества.





Считаем важным развитие в IT-секторе. Поэтому еще один проект — запуск интернет-магазина совместно с Kaspi. У нас есть дочерняя компания Magnum Technology, где сотрудники работают над разработкой технологичных продуктов как для нашей компании, так и в целом для отрасли. Начали работу в области Big Data.

Мы запускаем экологические активности, благотворительные и социальные программы. Первыми в Казахстане ввели плату за пластиковые пакеты, чтобы люди использовали их более рационально. Всю прибыль с этого проекта регулярно адресуем в фонд Аружан Саин «Добровольное общество «Милосердие». Верим, что такие инициативы развивают не только сам бизнес, но и социальную ответственность общества.

О корпоративной культуре

В компании Magnum сегодня трудится более 12 000 человек. Ретейл — это сфера, в которой работают разнопрофильные сотрудники. Управление логистами, закупщиками, айтишниками, маркетологами и строителями имеет свои особенности. Поэтому мы проводим большую работу в области развития корпоративной культуры. Выделили три основных компетенции для всех сотрудников компании — от кассиров до членов правления — быстро, честно и надежно.

Мы всегда открыты к коммуникации. Поощряем целеустремленных людей, которые проявляют инициативу, хотят развиваться.

В компании есть своя система наставничества, школа директоров, онлайн-платформа для развития профессиональных и управленческих навыков. Мы работаем над программой социальной защиты и поддержки сотрудников. Развиваем экокультуру — поставили в офисах боксы для раздельного сбора мусора. Хотим масштабировать эту идею и на магазины. Верим, что лидерство в отрасли обязывает задавать тренды, которые несут в себе пользу.

Ретейл — это наиболее сложное и многозадачное направление





Я работал в разных отраслях и могу сказать, что ретейл — это наиболее сложное и многозадачное направление. Поэтому благодарен команде за вовлечение в процессы. Рад, что работаю с людьми, которые верят и идут вперед. Без их слаженной работы мы бы не смогли достичь всех результатов.

Каким должен быть руководитель

Для меня быть руководителем — значит брать на себя ответственность, осознавать все последствия принятых тобой решений. Действия лидера должны быть подкреплены видением развития сектора, в котором работает компания, пониманием, куда вы движетесь.





Сегодня наиболее ценным качеством компаний становится гибкость. Но при принятии решений руководитель должен руководствоваться не эмоциями, а рациональными выводами. Качество и скорость принятия решений не должны страдать из-за временных и ресурсных ограничений.

Еще одно важное качество — умение принимать обратную связь. Для компании критично наличие сильного лидера. Это обеспечивает драйв в компании, принятие своевременных решений, готовность людей идти за руководителем. Но все может потерять ценность, если лидер ставит свое эго выше интересов компании и не умеет принимать обратную связь.

На мой взгляд, руководитель должен сохранять свое видение развития. Можно легко погрязнуть в рутине. Я вижу, что многие игроки на рынке ориентированы на сам процесс. Но это может привести к тому, что вы потеряете фокус и темпы развития.

Искусство руководителя — собрать вокруг себя сильных людей





Важен эмоциональный интеллект. Искусство руководителя — собрать вокруг себя сильных людей, которые разбираются в своем направлении, и остаться для них лидером. Находить для них мотивацию и двигать компанию вперед.

О преимуществах и сложностях

Моя цель — чтобы в нашей стране был ретейл мирового уровня. Мы с командой идем к ней.

Чтобы творить большие вещи, рабочего времени недостаточно. Поэтому, когда я вижу, что идеи, на которые мы потратили часть своей жизни, воплощаются в большие проекты, приносящие пользу компании и обществу, я испытываю драйв.

Моя цель — чтобы в нашей стране был ретейл мирового уровня





Любой нормальный руководитель не любит поражения. Но я понимаю, что ошибки важны, они показывают, над чем нам нужно работать.

Также руководитель должен уметь говорить «нет», увольнять, принимать обратную связь. Желание найти компромисс искушает, но угодить всем сложно. Это то, с чем каждый руководитель сталкивается и борется. Подобные ситуации эмоционально затратны и не всегда приятны.





У меня есть ментор, старший партнер, у которого я не перестаю учиться. Он однажды сказал: «Важно в день успевать делать три главных вещи». Если ты принимаешь три правильных решения в день, это дает большой эффект.

О планах

Большая цель компании Magnum — достичь капитализации более миллиарда долларов в течение двух с половиной лет.

Сегодняшние вызовы призывают нас присутствовать в онлайн-сегменте, но мы видим себя немного иначе. Быть догоняющим — сложно и дорого. Поэтому мы делаем ставки на офлайн-сервисы поддержки. В будущем люди будут приходить в магазин за эмоциями. Поэтому наша цель — давать людям такой сервис, чтобы они возвращались. Также мы будем работать над удовлетворением ежедневных потребностей клиентов. В ближайшее время вы сможете увидеть у нас аптечный ассортимент, сервисы подписок на доставку.

Мы видим большой потенциал в сегменте B2B, особенно в направлении HoReCa.

У нас большой фокус на развитие предпринимательства. Мы заканчиваем пилоты по франшизе для маленьких магазинов у дома. Скоро представим новый продукт на рынок Казахстана и внесем вклад в развитие бизнеса в стране. Ищем партнеров-девелоперов для открытия новых точек.