22 человека из Казахстана, которые вдохновляли нас в 2020 году

Сергей Бондаренко, 44 года, город — Нур-Султан, тренер по триатлону





Мой путь в спорте начался с секции по плаванию, куда меня записали родители. Но через пару месяцев меня выгнали как самого неперспективного спортсмена. Я был слабоват физически, и тогда, в семь лет, плавание мне не особо нравилось, поэтому я не уделял ему большого внимания. После того как меня выгнали с секции, мы с отцом продолжали регулярно ходить в бассейн.

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Мадина Аманова, 34 года, город — Алматы, журналист, редактор, @_madaman





Все началось с журфака. Потом я десять лет работала в глянцевых изданиях. Честно прошла траекторию от стажера до главреда.

Мой главный проект — независимое агентство креативных коммуникаций 9G. Мы основали его пять лет назад вместе с Шынар Сапар. Помогаем классным брендам выстроить диалог с потребителем, изучаем социальные тренды, обожаем урбанистику, футурологию и дизайн.

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Зарина Самигуллина, 43 года, город — Алматы, собственник садового центра-питомника «Лукоморье», советник по развитию бизнеса MegaCenterManagement, @zarinakazretail





Все началось с тепличного комплекса, который создал мой супруг Роман, где мы выращиваем экологически чистые салаты и пряные травы в горшочках GreenEco. Это высокотехнологичный комплекс, в котором собраны технологии из разных стран.

Вторым посылом стал участок, для озеленения которого мы приобрели растения из Европы, так как многих сортов и размеров у нас на рынке было не найти. Тогда я стала интересоваться возможностями и ресурсами казахстанского рынка садовых растений.

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Асель Адил, город — Нур-Султан, основатель бренда ADILI, @asseladil, @adili.kz





Когда я училась за границей, меня часто спрашивали, откуда я и какой национальности. Принимали за китаянку, кореянку или японку. Но чертами лица я была не совсем похожа на китаянку, а стилем одежды на кореянку или японку, потому как одевалась по-европейски. Тогда я подумала, что мне не хватает аксессуара с казахстанской айдентикой, который показал бы, из какой я страны. На тот момент можно было найти handmade шелковые шарфы, портмоне с орнаментом. Но я хотела современное, фабричное, яркое. Так зародилась идея.

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Касым Абжанов, город — Алматы, Founder SITEK Caspian LLP





Долгое время я работал в качестве наемного менеджера. У меня не было ощущения, что предпринимательство — это часть моей натуры. Я пришел к этому больше через опыт, чем через личностные качества. Был управляющим в инвестиционной компании. Получил уникальный опыт, когда вместе с другими людьми мог участвовать в разных этапах развития бизнеса, от нуля до момента, когда бизнес самодостаточен и интересен для рынка и инвесторов, чтобы можно было его продать. Используя этот опыт, я создал бизнес.

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Максим Барышев, город — Алматы, основатель группы компаний «Учет», facebook





Большое значение в моем становлении сыграла мама. Она работала химиком-технологом, но после развала Советского Союза эта профессия перестала быть востребованной, поэтому она перепрофилировалась и стала бухгалтером, а затем аудитором. Мой бизнес связан с бухгалтерией, потому что я сделал его для мамы и для таких людей, как она, чтобы им было комфортно получать информацию и были доступны последние технологии в обучении и повышении квалификации.

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Болат Акчулаков, 49 лет, город — Атырау, генеральный директор Ассоциации KAZENERGY





У меня инженерно-экономическое образование, и после окончания вуза до 1997 года я проработал в сфере финансов. Не собирался менять сферу деятельности, пока однажды мой отец — геолог и нефтяник — не сказал: «Сколько лет я проработал в нефтегазовой сфере, и ни один сын не идет по моим стопам. Может, ты попробуешь?». В то время создавалась первая национальная нефтегазовая компания «Казахойл», впоследствии переименованная в «КазМунайГаз». Им нужны были специалисты различных сфер, в том числе специалист по моделированию процессов — это одна из моих специализаций. Я перешел в эту компанию по приглашению. Мы составляли модели для месторождений. Много времени проводили на месторождениях. Это все увлекло, и вот уже 23 года я работаю в этой сфере и не жалею.

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Гаухар Каппарова, город — Алматы, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty,

@gg_nursultan





После окончания Высшей школы государственного управления, когда подросли дети, имея на руках два диплома, я задумалась о том, чем хочу заниматься. Супруг в начале 90-х создал корпорацию, одним из направлений которой был ритейл. Он думал о прибыльности и перспективах этого направления и предложил мне заняться им. Так мы с подругой Гульнарой Досаевой, ничего не зная об этой сфере, рискуя, решили попробовать. А в 2000 году открыли первый франчайзинговый магазин Max Mara в Казахстане.

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Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, тренер по пилатесу





У нас спортивная семья, папа спортсмен на 200%. Для него двигательная активность — важный составляющий фактор. Нас в семье четверо детей, и всем он привил любовь к движению, спорту. Мы ходили в походы, посещали секции по плаванию и карате, играли в баскетбол. С 7 до 11 лет занимались горнолыжным спортом. Потом я боялась ездить со спусков и бросила горнолыжный спорт. Но папа — лыжник, другого вида спорта не могло быть, поэтому оставались лыжные гонки. Папе понравился тренер по биатлону, и он отдал нас, всех четверых, в биатлон.

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Юрий Польский, город — Нур-Султан, вице-президент Федерации тенниса Казахстана





С десяти лет я занимался карате. Потом дзюдо, порядка шести лет самбо. А теннис всегда был рядом, им занималось много знакомых. Но сам не имел возможности — тогда это было дорого и недоступно. Я по-новому открыл для себя этот вид спорта, когда пришел в Федерацию.

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Асет Даутбаев, 45 лет, родной город — Алматы, предприниматель





Я окончил факультет международных отношений в Алматы. Позже выиграл грант на обучение в США и получил образование по специальности «государство и экономика» в University of Kentucky. Долгое время работал в банках, за более чем 10 лет банковской карьеры состоялся как профессионал, стал управляющим директором в сфере корпоративного бизнеса. Но одно дело — когда ты банковский сотрудник и рассматриваешь бизнес снаружи, а другое — когда ты сам предприниматель и изучаешь бизнес изнутри. Это новый опыт, который был мне интересен, поэтому я ушел из банка.

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Мади Сыпатаев, 44 года, город — Ницца, основатель торговой марки Marino Madi





Я ценю красоту. Для меня важно видеть, слышать, есть, пить что-то красивое. Мне с детства нравилось заходить в музеи или в красивые исторические здания. В Казахстане этого было мало, поэтому я часто смотрел кинофильмы. Особенно мне нравятся фильмы, которые связаны с Римом. Это один из любимых и красивейших городов.

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Алибек Унгарбаев, 35 лет, родной город — Жезказган, финансовый директор





Я родом из небольшого города. После окончания университета приехал в столицу. Первые полгода-год работал на самых разных позициях. После попал в Bi Group, где проработал пять лет и прошел все этапы до должности финансового директора дорожного направления. Но случилось так, что я не справился с навалившейся ответственностью и потерял работу. После этого находился в поиске девять месяцев — это было сложное время для меня.

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Бауржан Касымбергебаев, 39 лет, родной город — Алматы, президент университета «Синергия» в Казахстане, @baurzhan_kassymbergebayev





Я родился в Казахстане, но 20 лет прожил в России. В Москве руководил проектом в издательском доме журнала «Вокруг света» и познакомился с послом Казахстана в России Жансеитом Туймебаевым. Позже он стал министром образования и пригласил меня в Казахстан. В 26 лет я переехал в Астану и стал вице-президентом, а затем президентом программы «Болашак».

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Асет Ахметов, 32 года, родной город — Павлодар, директор ТОО «Коркем Телеком» — компании-разработчика системы общественной и дорожной безопасности «Сергек», @aset.akhmetov





В детстве мы с братом участвовали в олимпиадах, сами конструировали игрушки. Когда Кайрату подарили компьютер, мы его изучали, разбирали, собирали. Постепенно появился интернет, развивались технологии — и мы росли в это время, наблюдали за прогрессом. Поэтому мы выбрали для себя сферу IT.

Когда я учился на третьем курсе, мы с братом открыли интернет-кафе. Помню, что я взял в долг 50 000 $, которые мы вернули в течение года. Постепенно создали собственную IT-компанию.

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Асылбек Кожахметов, 61 год, родное село — Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область, президент AlmaU, президент объединения «Гражданский Альянс Казахстана»





У меня всегда был собственный путь. Когда распался Советский Союз, все задумались о том, чем заниматься дальше. Хотели делать деньги, и я в том числе. Но я никогда не выбирал то же, что и другие. Я понимал, что экономическое направление будет в тренде в ближайшие годы. И решил, что построю бизнес на образовании для предпринимателей.

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Талгат Кожахметов, 56 лет, город — Алматы, предприниматель, инвестор, facebook





Я был отличником в школе, затем в университете, получил красный диплом и после остался в аспирантуре. Поработав три-четыре года, понял, что это не мое. С тех пор уже на протяжении 31 года я занимаюсь предпринимательством.

Мне нравится бизнес. Это такой вид деятельности, в котором есть все: самореализация, духовность, общение, управление, проекты, путешествия, деньги. Бизнес дает человеку все, что нужно для гармоничного развития.

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Булбул Картанбаева, 27 лет, профессиональная хоккеистка, @kartanbay





Я была энергичным ребенком и с раннего детства хотела заниматься каким-либо спортом. В Таразе, где я жила, из спортивных секций были только бокс и борьба, и то для мальчиков. Я ходила сначала в одну секцию, потом в другую. Но через короткий промежуток времени мне говорили, что это не для девочек, и забирали из секции. Когда мы с мамой переехали в Талгар, я занималась футболом и даже ездила на соревнования. Потом мы переехали в Алматы, я поступила в лингвистическую школу, но мне было сложно учиться там, и родители нашли специализированную школу-интернат для одаренных в спорте детей. В этой школе не было женского футбола, но был женский хоккей. Я никогда раньше не играла в хоккей, но попробовала, и мне понравилось.

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Дархан Оте, город — Нур-Султан, президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»





Изначально у меня не было цели стать президентом фонда, я мечтал быть учителем. Когда учился в 9-10 классе, как и многие ребята в этом возрасте, я искал для себя ориентиры. Это были 90-е годы, у нас не было таких информационных возможностей, как сейчас, и примерами для подражания для нас были люди, которых мы видели каждый день. А рядом были наши учителя, которые ежедневно усердно трудились, чтобы дать нам знания и воспитать из нас хороших людей. Их наставления оказывали на нас большое влияние. Одним из них был учитель истории Мухамедкали ага. Я участвовал в олимпиадах по истории, занимал призовые места, и мой учитель однажды сказал: «Дархан, у тебя хорошо получается, ты можешь стать учителем истории». Я поверил его словам и поступил на педагогический факультет.

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Арман Кашкинбеков, 43 года, город — Нур-Султан, глава по устойчивому развитию ПРООН, член НСОД, почетный член Совета Ассоциаций АВЭК и «Болашак», facebook





Говорят, что до 35 лет вы работаете на резюме, а после — резюме работает на вас. В моем случае это случилось немного раньше, до 27 лет, после того как я стал директором секретариата совета инвесторов при президенте. Сейчас возглавляю блок устойчивого развития и урбанизации Программы развития ООН в Казахстане.

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Ермек Рустембек-улы, 48 лет, город — Алматы, блокчейн-юрист, инвестиции, основатель Центра цифрового права, президент Евразийской ассоциации независимых финансовых советников, facebook





Я получил хорошее юридическое образование, работал в государственных структурах, но быстро понял, что это не мое. С 1992 года был в корпоративном бизнесе. Три года назад осознал, что не хочу заниматься тем, что делал раньше, и ушел с должности председателя правления холдинга в свободное плавание. Меня заинтересовал мир инвестиций, с целью изучения этой отрасли много поездил по миру.

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Райс Тулебаев, 79 лет, город — Нур-Султан, заслуженный деятель РК, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии НАО «Медицинский университет Астана»





Около 10 лет назад ко мне обращались из Международного биографического центра Кембриджского университета, они собирали сведения об ученых. После того как я отправил им информацию о себе, мне сообщили, что среди большого числа ученых, именно такой истории, когда человек начинал с самых простых позиций, с врача, лаборанта, младшего научного сотрудника и работал в аппарате Министерства здравоохранения, был ректором в институтах — таких немного.

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