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Булбул Картанбаева, первая казахстанка в НХЛ: «Все, что ты имеешь сейчас — это результат твоих действий и мыслей»
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Булбул Картанбаева

27 лет, профессиональная хоккеистка, @kartanbay

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Сегодня в 18:50

Булбул Картанбаева, первая казахстанка в НХЛ: «Все, что ты имеешь сейчас — это результат твоих действий и мыслей»

О себе

Я профессиональная хоккеистка. На данный момент являюсь главным тренером клуба Princeton Tiger Lilies в США, также я действующий игрок в United Women's Hockey League.

Я довольно открытый, добродушный и лояльный в спорных ситуациях человек. Если люди приходят за советом, всегда подскажу и помогу по мере своих возможностей. В казахском языке есть такое выражение — «ақ көңіл».

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На мой взгляд, главные черты характера, которые помогают мне в жизни — это ответственность за свои действия, слова и постоянный анализ. Я убеждена — все, что ты имеешь сейчас — это результат твоих действий и мыслей.

У меня традиционное казахское воспитание. Родители, бабушки-дедушки всегда учили почитать семью. Какие бы достижения или материальные ценности ни были, как бы далеко ты ни уехал, самое важное всегда остается неизменно — это семья. Мои близкие всегда со мной, в моем сердце и всегда меня поддерживают.

У меня традиционное казахское воспитание


Когда я нахожусь за границей, участвую в играх, общаюсь с другими людьми, я всегда помню, что представляю свою семью, страну, свой герб и флаг. Поэтому требую от себя стопроцентной отдачи. Для меня важно, чтобы люди знали, что такое Казахстан и кто такие казахи.

О жизненных принципах

Чтобы достичь успеха в спорте, в первую очередь, нужна дисциплина и четкий план. А чтобы следовать плану, в человеке должно быть упорство и трудолюбие. Без этого далеко не уйдешь.

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Путешествия по миру, общение с людьми разных культур и национальностей помогли мне отойти от стереотипов, раздвинуть границы в голове. Сейчас я верю — в жизни можно совмещать все, что угодно, и всегда делать то, что нравится. Например, совмещать спорт и бизнес, семью и работу над другими проектами. Человек должен быть многогранным.

Кроме того, что я тренер и действующий игрок, в 2016 году открыла в Астане свою авторскую пекарню. Также сейчас я занимаюсь новым проектом по изготовлению брендированной одежды в стиле casual. По возвращении в Америку планирую работать над привлечением международных игроков в Северную Америку и Канаду. Это социально направленный проект, цель которого — поддержка спортсменок: женщин, девушек и девочек в хоккее. Я помню, как мне было трудно первое время, поэтому хочу помочь другим спортсменкам.

О людях в жизни

До пятого класса я росла с бабушкой. Думаю, все, что у меня сейчас есть в характере — упорство, трудолюбие — передалось мне от бабушки и сильно повлияло на мою жизнь.

Также большое влияние оказала мама. В 16 лет я в первый раз поехала за границу, это был Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Другая манера игры, другие команды, тренеры сильно вдохновили меня, и у меня появилась мечта. Спустя время, когда я стояла перед выбором — уехать за границу или нет, почти все окружающие были против, говорили, что я должна выйти замуж и сидеть дома, воспитывать детей. Но именно мама поддержала меня, нашла необходимые деньги и сделала все, чтобы моя мечта сбылась.

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Еще одним из тех людей, которые вдохновляли меня, был дядя, который в свое время заменил мне отца. Он достиг успеха в своей сфере и поддерживал всю семью. Я смотрела на него и думала, что хочу так же добиться материального благополучия и помогать своим родным.

У меня было много разных тренеров и наставников. Я беру понемногу от каждого и всегда учусь. Поэтому я благодарна всем людям, которые были и есть рядом.

О деятельности

Я была энергичным ребенком и с раннего детства хотела заниматься каким-либо спортом. В Таразе, где я жила, из спортивных секций были только бокс и борьба, и то для мальчиков. Я ходила сначала в одну секцию, потом в другую. Но через короткий промежуток времени мне говорили, что это не для девочек, и забирали из секции. Когда мы с мамой переехали в Талгар, я занималась футболом и даже ездила на соревнования. Потом мы переехали в Алматы, я поступила в лингвистическую школу, но мне было сложно учиться там, и родители нашли специализированную школу-интернат для одаренных в спорте детей. В этой школе не было женского футбола, но был женский хоккей. Я никогда раньше не играла в хоккей, но попробовала, и мне понравилось.

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Люблю этот вид спорта за возможность выбросить всю свою энергию и за те эмоции, которые испытываешь, когда что-то получается. Их не передашь словами и не купишь ни за какие деньги. Это драйв и невероятное счастье.

В Казахстане слабо развит женский хоккей и многие люди даже не знают, что у нас есть сборная и две профессиональные команды. Каждый третий здесь считает, что хоккей — это мужской вид спорта, так же, как бокс и борьба. Я считаю, что молодым девушкам и девочкам в хоккее нужно больше внимания и поддержки. А также немного больше времени на то, чтобы раскрыть себя.

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Для меня всегда в приоритете помощь подрастающему поколению. В Америке есть такое понятие, как mental health — ментальное, эмоциональное здоровье — это одна из основ успешной карьеры. Я хочу помогать молодым девушкам поверить в себя, вдохновлять их на поступки и достижения.

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#казахстан #спорт #сша #хоккей
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