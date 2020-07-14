Зарина Самигуллина о том, почему после 15-летней карьеры в ТРЦ MEGA решила заниматься эко-проектами

О себе
Я коренная алматинка и обожаю свой город, природу, горы.
Я добрая, но требовательная, общительная, заботливая, креативная, энергичная, веселая.
Люблю людей, люблю делать их счастливыми. Мне нравится создавать коммуникации, решать всевозможные задачи. Обожаю путешествовать, придумывать интересные проекты и улучшения. Люблю готовить, организовывать праздники для близких людей, создавать уют.
Самое главное и ценное в жизни — это семья
Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь.
Недавно я круто поменяла свою деятельность, и то, чем я сейчас занимаюсь, действительно наполняет меня энергией, вдохновляет на новые идеи и дарит радость.
О жизненных принципах
Экологичность в отношениях. Всегда стараюсь вникнуть в ситуацию оппонента, поставить себя на место другого.
Люблю решать вопросы здесь и сейчас. Я против любой бюрократии.
Действую с точки зрения «не навреди».
Не привыкла к легким деньгам, никогда не украду, не обману.
Больше отдаю. Живу по принципу: «А чем я могу быть полезна?».
Трудностей в моей жизни было не мало. Основываясь на своем опыте, могу сказать, чтобы преодолеть их, важно прикладывать максимум усилий, верить в себя, найти единомышленников и «пахать». Все ситуации, где я прикладывала усилия и полностью погружалась в процесс, оканчивались успехом.
О людях в жизни
В первую очередь, близкий для меня человек — мама Эльмира. Если бы не она, я бы не построила карьеру в MEGA, когда приходилось много работать, учиться, ездить в командировки, реализовывать новые проекты и параллельно рожать детей. Мама — огромный пример и эталон для меня и многих других женщин.
Еще один близкий человек — мой муж Роман. Это человек грандиозного масштаба, «мега мозг», учитель по жизни и лучший друг. И, конечно, мои мальчики, сыновья, на которых я возлагаю большие надежды.
Школа Нурлана Смагулова — это крутая школа, которая проверена временем и делом
Большое влияние на меня оказал бывший руководитель — Нурлан Смагулов. Работая под его руководством, я получила колоссальный профессиональный и жизненный опыт. Школа Нурлана Смагулова — это крутая школа, которая проверена временем и делом.
Я благодарна Всевышнему за то, что он ведет меня, в нужный момент жизни посылает нужных людей и отводит тех, с кем уже не по пути. Сразу после ухода с наемной работы я попала на проект для женщин в бизнесе и встретила там своих единомышленников, с которыми мы смотрим в одну сторону, строим стратегии и трансформируемся в большее. Также вместе с несколькими подругами мы разрабатываем новый проект в сфере нетворкинга. Это окружение, которое меня вдохновляет, выводит на новый уровень, с кем я расту.
О деятельности
Порядка 20 лет моя деятельность была связана с рынком ретейла и созданием торгово-развлекательных центров. Моя карьера началась с консалтинговой компании Colliers International, затем я была приглашена на должность директора департамента по аренде сети торгово-развлекательных центров MEGA, где проработала 15 лет и получила колоссальный опыт в сфере управления, создания масштабных проектов, привлечения международных брендов и управления продажами. За время моей работы в компании построено, сдано и запущено семь торгово-развлекательных центров MEGA по Казахстану, это порядка 600 000 квадратных метров недвижимости.
Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду заниматься питомниководством и растениеводством, я бы не поверила. Порой жизнь преподносит интересные сюрпризы и ставит перед нами нестандартные задачи. Я прислушалась к посылам судьбы, не стала отвергать то, что мне дается, попробовала новое и поняла, что тем самым выполняю свое предназначение. И мне это нравится.
Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду заниматься питомниководством и растениеводством, я бы не поверила
Все началось с тепличного комплекса, который создал мой супруг Роман, где мы выращиваем экологически чистые салаты и пряные травы в горшочках GreenEco. Это высокотехнологичный комплекс, в котором собраны технологии из разных стран.
Вторым посылом стал участок, для озеленения которого мы приобрели растения из Европы, так как многих сортов и размеров у нас на рынке было не найти. Тогда я стала интересоваться возможностями и ресурсами казахстанского рынка садовых растений.
Большое вдохновение получила, посетив питомник растений и затем магазин для сада в Германии. Там было столько креативного и стильного, что я сразу захотела сделать что-то подобное в своем городе.
Ретейл — мое все. За время работы я посидела со всех сторон стола: консалтинг в Colliers international, девелопмент и управление в сети ТРЦ MEGA, а сейчас производство и розница уже в своем бизнесе в сфере экопроектов: садовый центр «Лукоморье», сеть салат-баров, которая находится в разработке, и проект по выращиванию ягод.
Мир меняется, и мы вместе с ним, и сейчас для меня тема создания экологичных проектов особо интересна. Я вижу в этом огромный потенциал и внутреннюю потребность. Здесь я по-женски и профессионально заряжаюсь. Тем более сейчас, когда весь мир нацелен на сохранение экологии и здорового образа жизни, я чувствую огромный энергетический ресурс и желание создавать проекты, нацеленные на улучшение качества жизни людей и экосреды в целом.