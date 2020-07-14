Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2d1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2d1f23d11c2e53cdb34dd5da55f0c44c.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
zarina-samigullina-o-tom-pochemu-posle-15-letney-kar-ery-v-trc-mega-reshila-zanimat-sya-eko-proektami
Зарина Самигуллина о том, почему после 15-летней карьеры в ТРЦ MEGA решила заниматься эко-проектами
200

Зарина Самигуллина

43 года, город — Алматы, собственник садового центра-питомника «Лукоморье», советник по развитию бизнеса MegaCenterManagement, @zarinakazretail

/
/

Сегодня в 12:50

Зарина Самигуллина о том, почему после 15-летней карьеры в ТРЦ MEGA решила заниматься эко-проектами


О себе
image-10-07-20-01-35.jpeg

Я коренная алматинка и обожаю свой город, природу, горы.

Я добрая, но требовательная, общительная, заботливая, креативная, энергичная, веселая.

Люблю людей, люблю делать их счастливыми. Мне нравится создавать коммуникации, решать всевозможные задачи. Обожаю путешествовать, придумывать интересные проекты и улучшения. Люблю готовить, организовывать праздники для близких людей, создавать уют.

Самое главное и ценное в жизни — это семья


Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь.

Недавно я круто поменяла свою деятельность, и то, чем я сейчас занимаюсь, действительно наполняет меня энергией, вдохновляет на новые идеи и дарит радость.
О жизненных принципах
Экологичность в отношениях. Всегда стараюсь вникнуть в ситуацию оппонента, поставить себя на место другого.

Люблю решать вопросы здесь и сейчас. Я против любой бюрократии.

Действую с точки зрения «не навреди».

IMG_7577.JPG

Не привыкла к легким деньгам, никогда не украду, не обману.

Больше отдаю. Живу по принципу: «А чем я могу быть полезна?».

Трудностей в моей жизни было не мало. Основываясь на своем опыте, могу сказать, чтобы преодолеть их, важно прикладывать максимум усилий, верить в себя, найти единомышленников и «пахать». Все ситуации, где я прикладывала усилия и полностью погружалась в процесс, оканчивались успехом.
О людях в жизни
В первую очередь, близкий для меня человек — мама Эльмира. Если бы не она, я бы не построила карьеру в MEGA, когда приходилось много работать, учиться, ездить в командировки, реализовывать новые проекты и параллельно рожать детей. Мама — огромный пример и эталон для меня и многих других женщин.

Еще один близкий человек — мой муж Роман. Это человек грандиозного масштаба, «мега мозг», учитель по жизни и лучший друг. И, конечно, мои мальчики, сыновья, на которых я возлагаю большие надежды.

Школа Нурлана Смагулова — это крутая школа, которая проверена временем и делом


Большое влияние на меня оказал бывший руководитель — Нурлан Смагулов. Работая под его руководством, я получила колоссальный профессиональный и жизненный опыт. Школа Нурлана Смагулова — это крутая школа, которая проверена временем и делом.

PHOTO-2020-06-28-12-56-48.jpg

Я благодарна Всевышнему за то, что он ведет меня, в нужный момент жизни посылает нужных людей и отводит тех, с кем уже не по пути. Сразу после ухода с наемной работы я попала на проект для женщин в бизнесе и встретила там своих единомышленников, с которыми мы смотрим в одну сторону, строим стратегии и трансформируемся в большее. Также вместе с несколькими подругами мы разрабатываем новый проект в сфере нетворкинга. Это окружение, которое меня вдохновляет, выводит на новый уровень, с кем я расту.
О деятельности
Порядка 20 лет моя деятельность была связана с рынком ретейла и созданием торгово-развлекательных центров. Моя карьера началась с консалтинговой компании Colliers International, затем я была приглашена на должность директора департамента по аренде сети торгово-развлекательных центров MEGA, где проработала 15 лет и получила колоссальный опыт в сфере управления, создания масштабных проектов, привлечения международных брендов и управления продажами. За время моей работы в компании построено, сдано и запущено семь торгово-развлекательных центров MEGA по Казахстану, это порядка 600 000 квадратных метров недвижимости.

PHOTO-2020-06-26-21-22-24.jpg

Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду заниматься питомниководством и растениеводством, я бы не поверила. Порой жизнь преподносит интересные сюрпризы и ставит перед нами нестандартные задачи. Я прислушалась к посылам судьбы, не стала отвергать то, что мне дается, попробовала новое и поняла, что тем самым выполняю свое предназначение. И мне это нравится.

Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду заниматься питомниководством и растениеводством, я бы не поверила


Все началось с тепличного комплекса, который создал мой супруг Роман, где мы выращиваем экологически чистые салаты и пряные травы в горшочках GreenEco. Это высокотехнологичный комплекс, в котором собраны технологии из разных стран.

Вторым посылом стал участок, для озеленения которого мы приобрели растения из Европы, так как многих сортов и размеров у нас на рынке было не найти. Тогда я стала интересоваться возможностями и ресурсами казахстанского рынка садовых растений.

PHOTO-2020-06-26-21-24-42.jpg

Большое вдохновение получила, посетив питомник растений и затем магазин для сада в Германии. Там было столько креативного и стильного, что я сразу захотела сделать что-то подобное в своем городе.

Ретейл — мое все. За время работы я посидела со всех сторон стола: консалтинг в Colliers international, девелопмент и управление в сети ТРЦ MEGA, а сейчас производство и розница уже в своем бизнесе в сфере экопроектов: садовый центр «Лукоморье», сеть салат-баров, которая находится в разработке, и проект по выращиванию ягод.

Мир меняется, и мы вместе с ним, и сейчас для меня тема создания экологичных проектов особо интересна. Я вижу в этом огромный потенциал и внутреннюю потребность. Здесь я по-женски и профессионально заряжаюсь. Тем более сейчас, когда весь мир нацелен на сохранение экологии и здорового образа жизни, я чувствую огромный энергетический ресурс и желание создавать проекты, нацеленные на улучшение качества жизни людей и экосреды в целом.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #предприниматель #питомники #экозелень
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Данияр Сугралинов
3720
Эмин Аскеров
7149
Арина Позднякова
3467