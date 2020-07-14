Зарина Самигуллина о том, почему после 15-летней карьеры в ТРЦ MEGA решила заниматься эко-проектами

О себе

Самое главное и ценное в жизни — это семья

О жизненных принципах

О людях в жизни

Школа Нурлана Смагулова — это крутая школа, которая проверена временем и делом

О деятельности

Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду заниматься питомниководством и растениеводством, я бы не поверила

Мне нравится создавать коммуникации, решать всевозможные задачи. Обожаю путешествовать, придумывать интересные проекты и улучшения. Люблю готовить, организовывать праздники для близких людей, создавать уют.Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь.Всегда стараюсь вникнуть в ситуацию оппонента, поставить себя на место другого.Я против любой бюрократии.Живу по принципу: «А чем я могу быть полезна?».Основываясь на своем опыте, могу сказать, чтобы преодолеть их, важно прикладывать максимум усилий, верить в себя, найти единомышленников и «пахать». Все ситуации, где я прикладывала усилия и полностью погружалась в процесс, оканчивались успехом.Если бы не она, я бы не построила карьеру в MEGA, когда приходилось много работать, учиться, ездить в командировки, реализовывать новые проекты и параллельно рожать детей. Мама — огромный пример и эталон для меня и многих других женщин.Это человек грандиозного масштаба, «мега мозг», учитель по жизни и лучший друг. И, конечно, мои мальчики, сыновья, на которых я возлагаю большие надежды.Работая под его руководством, я получила колоссальный профессиональный и жизненный опыт. Школа Нурлана Смагулова — это крутая школа, которая проверена временем и делом.Сразу после ухода с наемной работы я попала на проект для женщин в бизнесе и встретила там своих единомышленников, с которыми мы смотрим в одну сторону, строим стратегии и трансформируемся в большее. Также вместе с несколькими подругами мы разрабатываем новый проект в сфере нетворкинга. Это окружение, которое меня вдохновляет, выводит на новый уровень, с кем я расту.Моя карьера началась с консалтинговой компании Colliers International, затем я была приглашена на должность директора департамента по аренде сети торгово-развлекательных центров MEGA, где проработала 15 лет и получила колоссальный опыт в сфере управления, создания масштабных проектов, привлечения международных брендов и управления продажами. За время моей работы в компании построено, сдано и запущено семь торгово-развлекательных центров MEGA по Казахстану, это порядка 600 000 квадратных метров недвижимости.Порой жизнь преподносит интересные сюрпризы и ставит перед нами нестандартные задачи. Я прислушалась к посылам судьбы, не стала отвергать то, что мне дается, попробовала новое и поняла, что тем самым выполняю свое предназначение. И мне это нравится.Это высокотехнологичный комплекс, в котором собраны технологии из разных стран.Тогда я стала интересоваться возможностями и ресурсами казахстанского рынка садовых растений.Там было столько креативного и стильного, что я сразу захотела сделать что-то подобное в своем городе.За время работы я посидела со всех сторон стола: консалтинг в Colliers international, девелопмент и управление в сети ТРЦ MEGA, а сейчас производство и розница уже в своем бизнесе в сфере экопроектов: садовый центр «Лукоморье», сеть салат-баров, которая находится в разработке, и проект по выращиванию ягод.Я вижу в этом огромный потенциал и внутреннюю потребность. Здесь я по-женски и профессионально заряжаюсь. Тем более сейчас, когда весь мир нацелен на сохранение экологии и здорового образа жизни, я чувствую огромный энергетический ресурс и желание создавать проекты, нацеленные на улучшение качества жизни людей и экосреды в целом.