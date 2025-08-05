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Лучшие компьютерные игры из детства: от Zuma до Super Mario
Стиль жизни

28.07.2025

Лучшие компьютерные игры из детства: от Zuma до Super Mario

Мы вспомнили 10 игр, которые увлекали нас в детстве. От Neighbours from Hell, где мы пакостили соседу, до The Sims 2. Смотрите список ниже.



Neighbours from Hell

Игра, где нужно было часами мстить вредному соседу — прятать мыло, подливать перец и устраивать кавардак. Главное все продумать заранее и не попасться!


Zuma

Одна лягушка, куча шариков и нервы на пределе. Кто проходил дальше седьмого уровня — уже герой.


Secret Agent Barbie

Возможность почувствовать себя настоящей шпионкой в розовых очках. Наряды агента, секретные коды, настоящие расследования — увлекательно и красиво.


Super Mario

Самая первая игра детства. Прыгать по трубам, собирать монетки, спасать принцессу — и снова по кругу, потому что оторваться невозможно.


The Sims 2

Место, где ты создавал свою идеальную жизнь. Строил дом, делал карьеру, заводил роман, а потом удалял лестницу из бассейна — просто потому что мог. Самое главное знать код на деньги.


Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Если не пришло письмо из Хогвартса — мы сами туда шли. Кидали заклинания, лазили по подземельям, искали тайники. Магия по ту сторону экрана.


Need for Speed

Никаких правил, только скорость и музыка на максимум. Даже если не водил в жизни — тут был профи.


Asterix & Obelix XXL

Самая веселая игра детства. Пинали римлян, ели кабанов и неслись вперед без плана. Забавная и красивая игра.


GTA: Vice City

Игру включали не ради заданий и миссий, а чтобы угнать машину и кататься под V-Rock. Город жил своей жизнью, и ты был его частью.


Hugo

Нелепый тролль в странных декорациях. Сколько раз мы падали в яму — не сосчитать, но каждый раз начинали сначала.



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