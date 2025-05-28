Расхламление в квартире: 20 вещей, от которых можно избавиться прямо сейчас

Пора навести порядок не только в голове, но и в доме. Начните с малого — с этих 20 вещей. Минимум стресса — максимум простора: список для разумного расхламления. И мы вам гарантируем — жить станет легче.





Одинокие носки

Практически в каждом доме есть корзина или ящик, где лежат носки без пары. Люди часто надеются, что вторая все же найдется — но неделями, а то и месяцами этого не происходит. На деле они просто занимают место. Если за последние пару стирок пара не нашлась — время прощаться.





Пустые флаконы в ванной

На полке в ванной можно найти множество тюбиков и баночек, в которых почти ничего не осталось. Чаще всего они просто стоят, потому что «жалко выбрасывать». Однако использовать их уже неудобно, а вид у них неопрятный. Лучше оставить только те средства, которыми вы действительно используете каждый день.





Почти неиспользованные блокноты и тетради

Блокноты часто покупаются на эмоциях: понравилась обложка или «вдруг пригодится». В итоге в них бывает всего пара записей. Они копятся на полках, создают иллюзию занятости, но при этом не приносят пользы. Если прошло больше полугода, и вы к ним не вернулись — вряд ли уже вернетесь.





Косметика с истекшим сроком годности

Многие не проверяют срок годности косметики, а он ограничен. Особенно это касается средств для глаз, губ и лица — просроченные могут вызывать раздражения. Такие вещи лучше сразу выкидывать, даже если они стоили дорого. Кожа дороже, чем старая баночка тонального крема.





Пластиковые пакеты «на потом»

Сложно найти дом, где нет мешка с другими мешками. Эти пакеты накапливаются после каждой покупки и «ждут своего часа», который часто так и не наступает. В итоге они занимают целую полку или ящик.





Кухонная утварь, которой не пользуетесь

В каждом кухонном ящике есть странные предметы:

— формочки

— инструменты

— подарочные приборы, про которые вы уже забыли.

Возможно, они казались нужными при покупке или подарке, но в быту не прижились. Если за год ни разу не понадобились — скорее всего, не понадобятся и в будущем. Свободное место лучше, чем бесполезная вещь.





Старые зарядки и провода

Со временем дома скапливается целый клубок проводов от техники, которой уже нет. Люди часто боятся выбрасывать их, потому что «вдруг пригодится». На деле они только путаются, пылятся и создают ощущение беспорядка. Оставьте только те, которые действительно используете.





Сувениры без смысла

Безликие подарки, странные статуэтки, магниты из чужих поездок — все это нередко пылится на полках. Часто такие вещи не вызывают теплых воспоминаний, зато загромождают пространство. Сувениры без эмоциональной ценности можно спокойно отдать или выбросить. И тогда в доме останется лишь то, что радует глаз и душу.





Неудобное белье

Иногда мы храним нижнее белье просто потому, что оно красивое или было дорогим. Но если оно натирает, спадает или просто неудобно — носить его не хочется. Такие вещи каждый раз разочаровывают при выборе. Стоит оставить только то, в чем комфортно.





Лишние кружки

Многие коллекционируют кружки от подарочных до тех, что «на всякий случай».

В итоге кухонный шкаф ломится от посуды, которую никто не использует. Особенно это касается тех, у которых сколоты края или потерлись рисунки. Достаточно оставить несколько любимых и функциональных.





Просроченные лекарства





Домашняя аптечка часто забита препаратами, срок годности которых давно истек. Некоторые лекарства при этом могут стать даже опасными. Лучше регулярно проверять состав и избавляться от всего, что вышло из обращения. Чистка аптечки — вопрос не только порядка, но и здоровья.





Коробки от техники

После покупки новой техники люди часто хранят коробки, думая, что они пригодятся при переезде или возврате. Но если техника уже активно используется, и гарантия истекла — смысла в коробке больше нет. Они занимают много места и быстро покрываются пылью. Держать стоит разве что коробку от ноутбука или телефона — и то временно.





Ненужные бумаги и инструкции

Чеки, старые гарантии, рекламные буклеты, инструкции к приборам, которых уже нет — все это можно найти в ящиках и папках. Чаще всего они не понадобятся никогда. Бумаги быстро теряют актуальность и накапливаются незаметно. Сканы можно сохранить в телефоне, а бумажные копии — утилизировать.





Одежда «на случай, если похудею»

Одежда на «будущую версию себя» может быть тяжелым грузом. Вместо вдохновения она вызывает чувство вины или стыда. Если вещь не по размеру, и это длится годами — пора ее отпустить, ибо вы уже прекрасны! Шкаф должен работать на сегодняшний день.





Бижутерия, которую давно не носили

Модная в свое время, но уже вышедшая из оборота — бижутерия тоже имеет срок актуальности. Иногда цепочки путаются, кольца тускнеют, а серьги теряют пару. Если вы не носили украшение больше года — оно, скорее всего, не вернется в ваш стиль. Освободите место других вещей.





Журналы и каталоги

Старые глянцевые издания кажутся ценными. Но в реальности они чаще всего просто лежат стопками. Перечитывать их никто не будет, а модные советы устарели. Лучше оставить только пару номеров, действительно дорогих сердцу.





Скидочные купоны и визитки

Срок действия многих купонов уже давно истек, а визитки — это контакты, которые давно можно внести в телефон. Мелкие бумажки создают лишний визуальный шум. Вместо реальной пользы — захламляют кошелек и ящики. Их стоит просто перебрать и оставить только актуальное.





Вещи «на починку»

Если предмет сломался, и вы не чините его больше полугода — почти наверняка он так и останется сломанным. Такие вещи создают иллюзию продуктивности, но не помогают. Иногда дешевле и проще избавиться и купить новое. Или хотя бы поставить срок: не починил до конца месяца — выкинь.





Детали без контекста

Безымянные шурупы, крышки от непонятных контейнеров, ключи от неизвестных дверей. Все это лежит годами с мыслью «а вдруг». Если вы не можете сказать, откуда оно — значит, оно не нужно. Хранимое «на всякий случай» часто просто отнимает пространство.





Книги, которые не хочется читать

Бывают книги, которые:

— дарят

— покупают из-за обложки или модного названия, но в итоге они не находят отклика.

Держать их бессмысленно. Лучше подарить или передать тем, кому они могут действительно пригодиться. Домашняя библиотека должна вдохновлять, а не пугать числом «непрочитанного».